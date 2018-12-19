Факты о потопе. Часть 21
09:42. 19 декабря 2018 Просмотров - 578 Один комментарий Опубликовал: brahman
Предыдущая часть
В Оренбургском районе продолжатся раскопки памятника археологии «Курганное поле «Высокая Могила-Студеникин мар» – одного из самых больших курганов не только в нашей области, но и в России.
Новость июня 2016г. Погребение очень древнее, однако точно датировать его пока нет возможности. По словам археологов, предстоит долгая работа по обработке первичного материала и лишь тогда можно будет сказать что-то определённое.
На раскопки кургана это совершенно не похоже. Нет насыпи, место, где ведутся раскопки равнинное.
Возможно, это было древнее поселение, которое оказалось под слоями глины.
Источник
***
Археологи нашли доказательства суперпотопа в Хакасии
Катастрофа, которая изменила Хакасию, стёрла все свидетельства жизни человека. Потоп по масштабам сопоставимый с прорывом крупнейшей плотины, только мощнее раз в пятьдесят. Вот такое событие с приставкой супер доказала экспедиция хакасского краеведческого музея.
Теория Суперпотопа появилась пять лет назад. Тогда группа геологов осторожно высказалась о том, что большой поток воды вытолкнул песок на высокий берег Енисея, а также залил низменность в районе Сорокаозёрки. Статья вышла в научном журнале, но широкой огласки не получила. Этим летом всё изменилось.
Летом 2018г. краеведческий музей отправил большую научную экспедицию обследовать территорию рядом с разрезами. Бейский угольный кластер – это за него бьются богатеи. Но прежде, чем выкапывать топливо, учёные должны зафиксировать памятники.
Экспедицию краеведческий музей отправил солидную: кроме археологов привлекли геологов и почвоведов. Территория большая, работы много. К примеру, один из могильных комплексов, чаатас, стоит у дороги угольщиков – тут непрерывная история за 2 тысячи лет.
Пока археологи переписывали памятники, геологи зацепились за галечник и крупные обтёртые валуны. Они могли сюда попасть только с большой водой. Однако реки тут никогда не было, иначе вода намыла бы высокие скалы, как по берегам Енисея. И тут археологи вспомнили концепцию большого подпрудного озера. Её разработал новосибирский учёный Зольников.
Чтобы доказать гипотезу суперпотопа экспедиция выкопала серию шурфов – это ямы глубиной в двестипятьдесят миллионов лет. Геологи считают не метрами, а слоями эпох. Учёные нашли всплески песка, как если бы что-то вытолкнуло его. Геологи чётко датируют слой – 17 тысяч лет назад.
Всё, что выше слоя Суперпотопа, почвоведы исследуют и смогут сказать, что росло в то время. Возможно, нападут на след злаковых культур и тогда можно строить картину жизни древнего человека.
В следующем году экспедиция вернётся в Кайбальскую степь и продолжит работу, по масштабу ничего подобного в России не было последние 20 лет.
Источник
***
Цунами в Японии 2011г., распространяющееся по долине реки. Как пример силы селевых потоков. Каменные здания могут выдержать такой поток при условии, что не будет гидроудара, а будет плавное увеличение уровня потока.
***
Ранее я приводил упоминания из эпоса:
У хантов по одним сказаниям про потоп вода прибывало и все горело:
“Когда ночи стали короткими, а дни — длинными, стала прибывать вода. Много воды стало прибывать. Сделали люди огромные-огромные плоты. Что сумели, положили на них, детей посадили, сами сели. Большая вода подхватила плоты — понесла. Огромный огонь прыгнул в небо. И огромная вода потеснила небо. Одну большую ночь горел большой огонь. Одну большую ночь и один день шла-катилась большая вода на людей. Горело все. Горела земля. Горела вода. Большой, очень большой пожар был”.
Источник
В другом говорится об огненной воде: “На той земле, где манси теперь живут, однажды появилась большая огненная вода. Поверхность земли сгорела, почва окрасилась в цвет охры, а в слое земли, якобы, эти следы видны до сих пор. Вода всплывала недолго — всего лишь за то время, в течение которого можно сварить суп. О надвигающейся беде люди узнали за семь дней до события. Они сделали плоты из семи слоев лиственничных бревен и покрыли пологами из стерляжьей шкуры, чтобы их не кусали змеи и иные пакости”.
Наблюдение читателя: Работал много лет на карьере и обратил внимание что по всей площади карьера, на стенках его отчетливо заметен черная или почти черная полоса на глубине 4,5 -5.0 м. Полоса совершенно ровная никак не изменется от рельефа поверхности. Порода в которой залегла эта странность – рухляк, песчанник. Сама же полоса черного – спекшийся рухляк со следами высокой температуры. Что это? Следы какой то катастрофы местного значения? Но вокруг карьера нет даже гор, не говоря уже о вулканах…Никто внятного ответа так и не дал….
Я все больше склоняюсь к тому, что вместе с водой и глиной выходила и нефть. По-этому в преданиях у народов севера – информация о “горящей воде”.
***
Американский геолог Уильям Нивен близ Мехико откопал город на глубине 10 метров.
При раскопках слои располагались следующим образом:
Сверху три метра – аллювий. Под ним дорога из каменных плит. Ниже – три метра тех же наносных пород с галькой. Под ним (глубина более 6 метров) – похожая дорога.
Ниже – вновь аллювий. Ниже – ювелирная мастерская.
Источник
Артефакты, найденные в слоях. Найдено было более 22 тыс. находок, которые выставлялись в коллекции археолога. В настоящее время коллекция утеряна.
Из книги Джеймса Черчварда «Древний континент Му. Прародина человечества» (1926) ГЛАВА 11 про раскопки Уильяма Нивена:
«В Мексиканской долине, в районе общей площадью около 200 квадратных миль, протянувшемся от Техкоко до Алуэпан-тлы, рассыпаны сотни, даже тысячи глиняных ям,
В течение 300 лет служившие городу Мехико источниками строительного материала, эти ямы позволили мне провести тщательное изучение одних древних руин. Недавно мои усилия были вознаграждены замечательными и поразительными находками, которые могут стать началом новой области археологических исследований этого континента.
Сфера моих раскопок ограничивалась участком примерно в 20 миль в длину и 10 миль в ширину. На этом пространстве я обнаружил следы двух цивилизаций и три хорошо сохранившиеся цементные мостовые, отмечающие существовавшие в разное время крупные города. Эти мостовые расположены на глубине от 6 до 25 футов ниже уровня поверхности. Над первой из них был найден слой небольших валунов, гальки и песка, покрытый футовым слоем плодородной почвы долины. Древний возраст этой верхней, самой “молодой”мостовой очевиден, так как даже неспециалист задумается о числе лет, необходимых для того, чтобы на плоской равнине возник слой почвы толщиной в фут. Повсюду в слое валунов, гальки и песка над первой мостовой я обнаруживал обломки разбитой керамики, маленькие глиняные фигурки, диоритовые бусы, копья и наконечники стрел, веретена и прочие предметы — чаще всего, сломанные.
Второй цементный пол расположен в 4— 6 футах ниже первого; колебания в расстоянии между двумя мостовыми объясняются поврежденным состоянием нижнего пола, которое, вероятно, вызвано сейсмической активностью. В промежуточном пространстве между первой и второй мостовыми мне не удалось найти ни одного образца керамики — вообще ничего, что могло бы намекнуть на то, какой народ когда-то жил здесь.
Однако под второй мостовой я наткнулся на самую крупную находку за все долгие годы моих исследований в области мексиканской археологии. Сначала я обнаружил хорошо очерченный слой пепла толщиной в два-три фута; более поздний анализ показал, что это пепел вулканического происхождения.
Слои:
1 фут почвы
9 футов валунов, гальки и песка с осколками керамики
ПЕРВАЯ МОСТОВАЯ
6 футов небольших валунов, гравия и песка
ВТОРАЯ МОСТОВАЯ
14 футов небольших валунов, г гравия и песка
Вулканические породы
ПОГРЕБЕННЫЙ ГОРОД
ТРЕТЬЯ МОСТОВАЯ
Сейчас они расположены на высоте 7000 футов над уровнем моря, от которого их отделяют горы высотой в 12000 футов.
Под слоем пепла были найдены следы бесчисленных зданий — крупных, но имеющих одинаковые размеры; они встречались повсюду, в более чем сотне глиняных ям, которые я исследовал во время недавних раскопок.
Все эти сооружения сильно повреждены, разрушены и заполнены пеплом и обломками. На прошлой неделе я нашел деревянную дверь — дерево почти окаменело. Дверь была вставлена в аркообразную, полукруглую раму из согнутого ствола дерева диаметром примерю в пять дюймов. Это первая искривленная арка, когда-либо найденная в Мексике; кроме того, поскольку стены этого дома были выложены из камня, скрепленного белым цементом, эта деревянная арка наверняка была добавлена в качестве украшения. Проникнув сквозь дверь, я оказался в комнате площадью около 30 квадратных футов, заполненной почти чистой вулканической золой; вероятно, это была единственная комната со стенами, достаточно крепкими для того, чтобы выдержать огромный вес лежащих выше почвы, пепла и камня. Плоская крыша из бетона и камня обрушилась, но у нижних краев комнаты крупные плоские фрагменты этой кровли образовали арки, небольшие пещеры в слоях пепла; в этих полостях сохранилось множество предметов этого мертвого народа, изображения которых представлены на прилагающихся иллюстрациях. Рядом с предметами были найдены кости —бесчисленные кости человеческих существ, рассыпающиеся под рукой, словно они были сделаны из гашеной извести.
Над этой гробницей пронеслись волны великого потопа, смывшие с лица земли другую цивилизацию, но наводнение и раскалывающиеся валуны не обеспокоили сон этой могущественной расы.
Глубина дверного проема составляла более шести футов, а на полу, в тринадцати футах от двери, я наткнулся на полный набор инструментов ювелира. Он состоял из терракотового дымохода высотой в 25 дюймов, поднимающегося от круглого горна диаметром 15 дюймов. На полу вокруг горна, на котором сохранились крошки чистого золота, я обнаружил более 200 форм, которые были первоначально изготовлены из обожженной глины, но теперь превратились в камень. Все эти формы представляли собой копии вырезанных в камне фигур и идолов, найденных мною чуть позже в этом же доме. Очевидно, это был дом процветающего золотых дел мастера и ювелира, представителя высшего класса разрушенного города.
Толщина некоторых форм ц шаблонов составляла всего одну двенадцатую дюйма — они использовались для создания золотых, серебряных и медных элементов одежды, головных уборов и украшений, которые, судя по статуям, этот народ в те дни носил на груди, запястьях и лодыжках. Каждая форма густо покрыта ярко-желтым окислом железа —возможно, для того, чтобы расплавленные металлы не прилипали к шаблону во время отливки. Вскоре мои поиски были вознаграждены тонкой нагрудной золотой пластиной, орнамент и символы на которой делают ее не похожей ни на что, найденное в Паленке или Митле; с тех пор мне удалось найти несколько произведений искусства этого ювелира. Изделия превосходны и прекрасно отполированы; они демонстрируют высоты цивилизации, стоящей на одном уровне и даже превосходящей культуру ацтеков в том виде, какой ее увидели испанцы во главе с Фернандо Кортесом, когда впервые вступили на землю Мексики.
Читать далее…
В районе Мехико находится множество кальдер, бывших вулканов:
Не многие знают, что древний Мехико назывался Теночтитлан и это был остров посреди большого озера Тескоко, где жили индейцы еще до прибытия сюда европейцев:
В 1519 году прибывшие в Месоамерику испанцы увидели не поселения из хижин, а город с улицами, дамбами, мостами и огромными храмами. Число его жителей насчитывало от 150 до 200 000 тысяч или даже больше. Это был город, в котором процветало искусство, литература и музыка. Столица империи располагалась на острове, в богатой озерами долине. Чтобы расширить город, ацтеки сделали насыпи на дне озера. Возводя дамбы, они соединили остров с берегом и построили целую сеть каналов.
Предлагаю обсудить следующие версии произошедшего:
1. Представьте, что пепел, который начал выходить при извержениях всех крупных и мелких вулканов этой территории, при осаждении на землю смешивался с водами озера с образованием глины. Так же возможны были пирокластические потоки с вулканов, которые тоже попадали в озеро. При извержениях вулканов еще часты ливневые дожди. Вот пример:
Источник: Вулканы и землетрясения. Н.Н.Слепцов. 1900г.
2. Ниже – общий вид города Мехико восемьдесят лет спустя, в 1628 г. – по гравюре, сделанной Хуаном Гомесом-де-Трасмонте – за год до катастрофического наводнения, случившегося в Мехико в 1629 г. (оригинал хранится в Музее города Мехико):
Наводнения, которое длилось около четырех лет (до 1633 г.), нанесло городу огромный ущерб, и в нем погибли около 30 тысяч индейцев. Наводнение заставило покинуть город множество испанских семей, ранее переселившихся в Новую Испанию. Население города сократилось от 20 тысяч хозяйств до четырехсот.
Источник
Не исключено, что во время этого наводнения в озеро вместе с водой с гор был смыт огромный объем глины, камней, окатанных в гальку. И озеро Тескоко перестало существовать, превратилось в долину. А те островки, на которых жили индейцы – тоже были занесены и пеплом вулканов и глиной с селевых потоков. Описание раскопок в выдержке из книги (выше), говорит, что катастрофа состояла из комплекса природных стихийных воздействий, причин было несколько.
Но откуда появилось столько воды в некогда процветающем регионе? Это не могло быть регулярным событием. Индейцы бы не построили город на острове, зная, что может повторится подобное. Это могли быть огромные по силе ливни? Грязевые вулканы? Когда еще был жив сервис panoramio, привязанный к программе гугл планета Земля, я встречал фотографии остановившихся «селевых языков», состоящих из глины – южнее Мехико.
***
planisph: Перевороты раньше изучали. Вот целая книга о многочисленных переворотах земного шара в прошлом. Жорж Кювье 1840 год.
***
Раскопки мегалитического блока в Баальбеке. Как видно, он лежит на окаменевших глиняных массах (нижняя его грань горизонтальна, обработана). Т.е стихия сдвинула этот мегалит. А под ним оказались еще такие же.
Источник
Посмотрите пост про сирийские мегалиты, которые так же находятся в глиняных массах.
***
Эти окаменевшие остатки леса стали неотъемлемой частью пляжа на берегу Тихого океана менее 20 лет тому назад, когда район американского городка Несковин, штат Орегон, был подвергнут мощнейшему шторму.
Возраст останков оценивается примерно в 2000 лет. Также, ученым удалось узнать примерную дату превращения настоящего леса в призрачный. Произошло это в 1700 году, когда район современного штата Орегон сотрясло мощнейшее землетрясение.
Источник
Комментарий ученых не совсем понятен. То ли лес ушел под воду в 1700г., или деревьям было на тот момент 2000 лет.?
В ролике ниже больше фотографий с видами этого «призрачного леса». Плюс другие интересные факты про найденные стволы реликтовых деревьев:
***
Труха северной Гвианы и другие странности “геологии. Ролик, говорящий, что деревья рассыпаются, превращаются в бурую глину.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней.
Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК – это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
В Оренбургском районе продолжатся раскопки памятника археологии «Курганное поле «Высокая Могила-Студеникин мар» – одного из самых больших курганов не только в нашей области, но и в России.
Новость июня 2016г. Погребение очень древнее, однако точно датировать его пока нет возможности. По словам археологов, предстоит долгая работа по обработке первичного материала и лишь тогда можно будет сказать что-то определённое.
На раскопки кургана это совершенно не похоже. Нет насыпи, место, где ведутся раскопки равнинное.
Возможно, это было древнее поселение, которое оказалось под слоями глины.
Источник
***
Археологи нашли доказательства суперпотопа в Хакасии
Катастрофа, которая изменила Хакасию, стёрла все свидетельства жизни человека. Потоп по масштабам сопоставимый с прорывом крупнейшей плотины, только мощнее раз в пятьдесят. Вот такое событие с приставкой супер доказала экспедиция хакасского краеведческого музея.
Теория Суперпотопа появилась пять лет назад. Тогда группа геологов осторожно высказалась о том, что большой поток воды вытолкнул песок на высокий берег Енисея, а также залил низменность в районе Сорокаозёрки. Статья вышла в научном журнале, но широкой огласки не получила. Этим летом всё изменилось.
Летом 2018г. краеведческий музей отправил большую научную экспедицию обследовать территорию рядом с разрезами. Бейский угольный кластер – это за него бьются богатеи. Но прежде, чем выкапывать топливо, учёные должны зафиксировать памятники.
Экспедицию краеведческий музей отправил солидную: кроме археологов привлекли геологов и почвоведов. Территория большая, работы много. К примеру, один из могильных комплексов, чаатас, стоит у дороги угольщиков – тут непрерывная история за 2 тысячи лет.
Пока археологи переписывали памятники, геологи зацепились за галечник и крупные обтёртые валуны. Они могли сюда попасть только с большой водой. Однако реки тут никогда не было, иначе вода намыла бы высокие скалы, как по берегам Енисея. И тут археологи вспомнили концепцию большого подпрудного озера. Её разработал новосибирский учёный Зольников.
Чтобы доказать гипотезу суперпотопа экспедиция выкопала серию шурфов – это ямы глубиной в двестипятьдесят миллионов лет. Геологи считают не метрами, а слоями эпох. Учёные нашли всплески песка, как если бы что-то вытолкнуло его. Геологи чётко датируют слой – 17 тысяч лет назад.
Всё, что выше слоя Суперпотопа, почвоведы исследуют и смогут сказать, что росло в то время. Возможно, нападут на след злаковых культур и тогда можно строить картину жизни древнего человека.
В следующем году экспедиция вернётся в Кайбальскую степь и продолжит работу, по масштабу ничего подобного в России не было последние 20 лет.
Источник
***
Цунами в Японии 2011г., распространяющееся по долине реки. Как пример силы селевых потоков. Каменные здания могут выдержать такой поток при условии, что не будет гидроудара, а будет плавное увеличение уровня потока.
***
Ранее я приводил упоминания из эпоса:
У хантов по одним сказаниям про потоп вода прибывало и все горело:
“Когда ночи стали короткими, а дни — длинными, стала прибывать вода. Много воды стало прибывать. Сделали люди огромные-огромные плоты. Что сумели, положили на них, детей посадили, сами сели. Большая вода подхватила плоты — понесла. Огромный огонь прыгнул в небо. И огромная вода потеснила небо. Одну большую ночь горел большой огонь. Одну большую ночь и один день шла-катилась большая вода на людей. Горело все. Горела земля. Горела вода. Большой, очень большой пожар был”.
Источник
В другом говорится об огненной воде: “На той земле, где манси теперь живут, однажды появилась большая огненная вода. Поверхность земли сгорела, почва окрасилась в цвет охры, а в слое земли, якобы, эти следы видны до сих пор. Вода всплывала недолго — всего лишь за то время, в течение которого можно сварить суп. О надвигающейся беде люди узнали за семь дней до события. Они сделали плоты из семи слоев лиственничных бревен и покрыли пологами из стерляжьей шкуры, чтобы их не кусали змеи и иные пакости”.
Наблюдение читателя: Работал много лет на карьере и обратил внимание что по всей площади карьера, на стенках его отчетливо заметен черная или почти черная полоса на глубине 4,5 -5.0 м. Полоса совершенно ровная никак не изменется от рельефа поверхности. Порода в которой залегла эта странность – рухляк, песчанник. Сама же полоса черного – спекшийся рухляк со следами высокой температуры. Что это? Следы какой то катастрофы местного значения? Но вокруг карьера нет даже гор, не говоря уже о вулканах…Никто внятного ответа так и не дал….
Я все больше склоняюсь к тому, что вместе с водой и глиной выходила и нефть. По-этому в преданиях у народов севера – информация о “горящей воде”.
***
Американский геолог Уильям Нивен близ Мехико откопал город на глубине 10 метров.
При раскопках слои располагались следующим образом:
Сверху три метра – аллювий. Под ним дорога из каменных плит. Ниже – три метра тех же наносных пород с галькой. Под ним (глубина более 6 метров) – похожая дорога.
Ниже – вновь аллювий. Ниже – ювелирная мастерская.
Источник
Артефакты, найденные в слоях. Найдено было более 22 тыс. находок, которые выставлялись в коллекции археолога. В настоящее время коллекция утеряна.
Из книги Джеймса Черчварда «Древний континент Му. Прародина человечества» (1926) ГЛАВА 11 про раскопки Уильяма Нивена:
«В Мексиканской долине, в районе общей площадью около 200 квадратных миль, протянувшемся от Техкоко до Алуэпан-тлы, рассыпаны сотни, даже тысячи глиняных ям,
В течение 300 лет служившие городу Мехико источниками строительного материала, эти ямы позволили мне провести тщательное изучение одних древних руин. Недавно мои усилия были вознаграждены замечательными и поразительными находками, которые могут стать началом новой области археологических исследований этого континента.
Сфера моих раскопок ограничивалась участком примерно в 20 миль в длину и 10 миль в ширину. На этом пространстве я обнаружил следы двух цивилизаций и три хорошо сохранившиеся цементные мостовые, отмечающие существовавшие в разное время крупные города. Эти мостовые расположены на глубине от 6 до 25 футов ниже уровня поверхности. Над первой из них был найден слой небольших валунов, гальки и песка, покрытый футовым слоем плодородной почвы долины. Древний возраст этой верхней, самой “молодой”мостовой очевиден, так как даже неспециалист задумается о числе лет, необходимых для того, чтобы на плоской равнине возник слой почвы толщиной в фут. Повсюду в слое валунов, гальки и песка над первой мостовой я обнаруживал обломки разбитой керамики, маленькие глиняные фигурки, диоритовые бусы, копья и наконечники стрел, веретена и прочие предметы — чаще всего, сломанные.
Второй цементный пол расположен в 4— 6 футах ниже первого; колебания в расстоянии между двумя мостовыми объясняются поврежденным состоянием нижнего пола, которое, вероятно, вызвано сейсмической активностью. В промежуточном пространстве между первой и второй мостовыми мне не удалось найти ни одного образца керамики — вообще ничего, что могло бы намекнуть на то, какой народ когда-то жил здесь.
Однако под второй мостовой я наткнулся на самую крупную находку за все долгие годы моих исследований в области мексиканской археологии. Сначала я обнаружил хорошо очерченный слой пепла толщиной в два-три фута; более поздний анализ показал, что это пепел вулканического происхождения.
Слои:
1 фут почвы
9 футов валунов, гальки и песка с осколками керамики
ПЕРВАЯ МОСТОВАЯ
6 футов небольших валунов, гравия и песка
ВТОРАЯ МОСТОВАЯ
14 футов небольших валунов, г гравия и песка
Вулканические породы
ПОГРЕБЕННЫЙ ГОРОД
ТРЕТЬЯ МОСТОВАЯ
Сейчас они расположены на высоте 7000 футов над уровнем моря, от которого их отделяют горы высотой в 12000 футов.
Под слоем пепла были найдены следы бесчисленных зданий — крупных, но имеющих одинаковые размеры; они встречались повсюду, в более чем сотне глиняных ям, которые я исследовал во время недавних раскопок.
Все эти сооружения сильно повреждены, разрушены и заполнены пеплом и обломками. На прошлой неделе я нашел деревянную дверь — дерево почти окаменело. Дверь была вставлена в аркообразную, полукруглую раму из согнутого ствола дерева диаметром примерю в пять дюймов. Это первая искривленная арка, когда-либо найденная в Мексике; кроме того, поскольку стены этого дома были выложены из камня, скрепленного белым цементом, эта деревянная арка наверняка была добавлена в качестве украшения. Проникнув сквозь дверь, я оказался в комнате площадью около 30 квадратных футов, заполненной почти чистой вулканической золой; вероятно, это была единственная комната со стенами, достаточно крепкими для того, чтобы выдержать огромный вес лежащих выше почвы, пепла и камня. Плоская крыша из бетона и камня обрушилась, но у нижних краев комнаты крупные плоские фрагменты этой кровли образовали арки, небольшие пещеры в слоях пепла; в этих полостях сохранилось множество предметов этого мертвого народа, изображения которых представлены на прилагающихся иллюстрациях. Рядом с предметами были найдены кости —бесчисленные кости человеческих существ, рассыпающиеся под рукой, словно они были сделаны из гашеной извести.
Над этой гробницей пронеслись волны великого потопа, смывшие с лица земли другую цивилизацию, но наводнение и раскалывающиеся валуны не обеспокоили сон этой могущественной расы.
Глубина дверного проема составляла более шести футов, а на полу, в тринадцати футах от двери, я наткнулся на полный набор инструментов ювелира. Он состоял из терракотового дымохода высотой в 25 дюймов, поднимающегося от круглого горна диаметром 15 дюймов. На полу вокруг горна, на котором сохранились крошки чистого золота, я обнаружил более 200 форм, которые были первоначально изготовлены из обожженной глины, но теперь превратились в камень. Все эти формы представляли собой копии вырезанных в камне фигур и идолов, найденных мною чуть позже в этом же доме. Очевидно, это был дом процветающего золотых дел мастера и ювелира, представителя высшего класса разрушенного города.
Толщина некоторых форм ц шаблонов составляла всего одну двенадцатую дюйма — они использовались для создания золотых, серебряных и медных элементов одежды, головных уборов и украшений, которые, судя по статуям, этот народ в те дни носил на груди, запястьях и лодыжках. Каждая форма густо покрыта ярко-желтым окислом железа —возможно, для того, чтобы расплавленные металлы не прилипали к шаблону во время отливки. Вскоре мои поиски были вознаграждены тонкой нагрудной золотой пластиной, орнамент и символы на которой делают ее не похожей ни на что, найденное в Паленке или Митле; с тех пор мне удалось найти несколько произведений искусства этого ювелира. Изделия превосходны и прекрасно отполированы; они демонстрируют высоты цивилизации, стоящей на одном уровне и даже превосходящей культуру ацтеков в том виде, какой ее увидели испанцы во главе с Фернандо Кортесом, когда впервые вступили на землю Мексики.
Читать далее…
В районе Мехико находится множество кальдер, бывших вулканов:
Не многие знают, что древний Мехико назывался Теночтитлан и это был остров посреди большого озера Тескоко, где жили индейцы еще до прибытия сюда европейцев:
В 1519 году прибывшие в Месоамерику испанцы увидели не поселения из хижин, а город с улицами, дамбами, мостами и огромными храмами. Число его жителей насчитывало от 150 до 200 000 тысяч или даже больше. Это был город, в котором процветало искусство, литература и музыка. Столица империи располагалась на острове, в богатой озерами долине. Чтобы расширить город, ацтеки сделали насыпи на дне озера. Возводя дамбы, они соединили остров с берегом и построили целую сеть каналов.
Предлагаю обсудить следующие версии произошедшего:
1. Представьте, что пепел, который начал выходить при извержениях всех крупных и мелких вулканов этой территории, при осаждении на землю смешивался с водами озера с образованием глины. Так же возможны были пирокластические потоки с вулканов, которые тоже попадали в озеро. При извержениях вулканов еще часты ливневые дожди. Вот пример:
Источник: Вулканы и землетрясения. Н.Н.Слепцов. 1900г.
2. Ниже – общий вид города Мехико восемьдесят лет спустя, в 1628 г. – по гравюре, сделанной Хуаном Гомесом-де-Трасмонте – за год до катастрофического наводнения, случившегося в Мехико в 1629 г. (оригинал хранится в Музее города Мехико):
Наводнения, которое длилось около четырех лет (до 1633 г.), нанесло городу огромный ущерб, и в нем погибли около 30 тысяч индейцев. Наводнение заставило покинуть город множество испанских семей, ранее переселившихся в Новую Испанию. Население города сократилось от 20 тысяч хозяйств до четырехсот.
Источник
Не исключено, что во время этого наводнения в озеро вместе с водой с гор был смыт огромный объем глины, камней, окатанных в гальку. И озеро Тескоко перестало существовать, превратилось в долину. А те островки, на которых жили индейцы – тоже были занесены и пеплом вулканов и глиной с селевых потоков. Описание раскопок в выдержке из книги (выше), говорит, что катастрофа состояла из комплекса природных стихийных воздействий, причин было несколько.
Но откуда появилось столько воды в некогда процветающем регионе? Это не могло быть регулярным событием. Индейцы бы не построили город на острове, зная, что может повторится подобное. Это могли быть огромные по силе ливни? Грязевые вулканы? Когда еще был жив сервис panoramio, привязанный к программе гугл планета Земля, я встречал фотографии остановившихся «селевых языков», состоящих из глины – южнее Мехико.
***
planisph: Перевороты раньше изучали. Вот целая книга о многочисленных переворотах земного шара в прошлом. Жорж Кювье 1840 год.
***
Раскопки мегалитического блока в Баальбеке. Как видно, он лежит на окаменевших глиняных массах (нижняя его грань горизонтальна, обработана). Т.е стихия сдвинула этот мегалит. А под ним оказались еще такие же.
Источник
Посмотрите пост про сирийские мегалиты, которые так же находятся в глиняных массах.
***
Эти окаменевшие остатки леса стали неотъемлемой частью пляжа на берегу Тихого океана менее 20 лет тому назад, когда район американского городка Несковин, штат Орегон, был подвергнут мощнейшему шторму.
Возраст останков оценивается примерно в 2000 лет. Также, ученым удалось узнать примерную дату превращения настоящего леса в призрачный. Произошло это в 1700 году, когда район современного штата Орегон сотрясло мощнейшее землетрясение.
Источник
Комментарий ученых не совсем понятен. То ли лес ушел под воду в 1700г., или деревьям было на тот момент 2000 лет.?
В ролике ниже больше фотографий с видами этого «призрачного леса». Плюс другие интересные факты про найденные стволы реликтовых деревьев:
***
Труха северной Гвианы и другие странности “геологии. Ролик, говорящий, что деревья рассыпаются, превращаются в бурую глину.
***
Если Вам нравится информация в этом журнале и статьи, которые размещает автор, то его можно поблагодарить здесь. Мотивация не бывает лишней.
Благодарю всех, кто выразил свою признательность за время существования журнала!
Кому удобно следить за новыми статьями журнала в ВК – это можно делать в своей ленте новостей, вступив в группу: sibved24
Источник: sibved.livejournal.com
loading...
Потопы были на разных континентах и в разное время. Глупо объединять их в единое время с целью подтверждения сказок библии.