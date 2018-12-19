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Алексей Орлов о семинаре в Нижнем Новгороде 22 и 23 декабря 2018 года. (Ответы на вопросы)

19:56. 19 декабря 2018 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Ответы на вопросы о практическом 2-х дневном семинаре Алексея Орлова “Управление судьбой” 22 и 23 декабря 2018г. в Нижнем Новгороде.

Участники передачи Алексей Орлов и Олег Бажин.

Устроитель семинара Олег 8 915 951-0770

Двухдневный семинар-тренинг предназначен тем, кто желает разобраться с важными жизненными вопросами:

- Кто Я.
- Зачем Я.
- Что делать?

Как правильно себя вести в семье и обществе чтобы достичь успеха в жизни исполняя своё предназначение. Не в пустую тратя свои силы и время на бессмыслицы, а целенаправленно двигаться к главной цели получая ценные результаты для себя, семьи, общества и Мира.

До встречи в Нижнем Новгороде 22 и 23 декабря 2018г. на практическом тренинге-семинаре “Управление судьбой”.

Быть Добру!

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Источник: www.youtube.com

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