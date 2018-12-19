Алексей Орлов о семинаре в Нижнем Новгороде 22 и 23 декабря 2018 года. (Ответы на вопросы)

Ответы на вопросы о практическом 2-х дневном семинаре Алексея Орлова “Управление судьбой” 22 и 23 декабря 2018г. в Нижнем Новгороде.



Участники передачи Алексей Орлов и Олег Бажин.



Устроитель семинара Олег 8 915 951-0770



Двухдневный семинар-тренинг предназначен тем, кто желает разобраться с важными жизненными вопросами:



- Кто Я.

- Зачем Я.

- Что делать?



Как правильно себя вести в семье и обществе чтобы достичь успеха в жизни исполняя своё предназначение. Не в пустую тратя свои силы и время на бессмыслицы, а целенаправленно двигаться к главной цели получая ценные результаты для себя, семьи, общества и Мира.



До встречи в Нижнем Новгороде 22 и 23 декабря 2018г. на практическом тренинге-семинаре “Управление судьбой”.



Быть Добру!



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Источник: www.youtube.com