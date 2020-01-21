Как все начиналось. Роман Романов и Алексей Орлов

Обычно Алексей Орлов задаёт вопросы гостям Народного Славянского радио, сегодня он отвечает на вопросы.



Роман Романов и Алексей Орлов



Речь пойдет о семинарской деятельности главного редактора Народного Славянского радио.



Как он подошел к этому, с какой целью проводит семинары, каким образом приходит необходимая информация по семинарам, какие ключи для своего развития получают пришедшие на семинар люди.

В передаче были получены ответы и на другие вопросы, возникшие в процессе разговора.



Как всё начиналось?

Откуда Алексей получил знания?

Как их можно проверить и применить в своей жизни каждому человеку?



Желаю ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6Ouxj0pZQ6Y