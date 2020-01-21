Как все начиналось. Роман Романов и Алексей Орлов
Обычно Алексей Орлов задаёт вопросы гостям Народного Славянского радио, сегодня он отвечает на вопросы.
Роман Романов и Алексей Орлов
Речь пойдет о семинарской деятельности главного редактора Народного Славянского радио.
Как он подошел к этому, с какой целью проводит семинары, каким образом приходит необходимая информация по семинарам, какие ключи для своего развития получают пришедшие на семинар люди.
В передаче были получены ответы и на другие вопросы, возникшие в процессе разговора.
Как всё начиналось?
Откуда Алексей получил знания?
Как их можно проверить и применить в своей жизни каждому человеку?
Желаю ДОБРА!
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