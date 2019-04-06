Как чукча понял, что пила – это пила. Алексей Орлов

Как чукча понял, что пила – это пила.

Продолжение сказки про волшебную пилу и поиск своего предназначения в жизни от Михаила Лиса.



Алексей Орлов к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.



Начало в ролике “Кто управляет вашей жизнью?” https://youtu.be/gmG7d-di4cM



Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08

Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM

Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc

Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4



Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.

Телефон

+7 909 683 88 69



Вотсап

+7 978 809 79 21



Желаю ДОБРА!

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=hjcp8Eu6--c