Как чукча понял, что пила – это пила. Алексей Орлов
Как чукча понял, что пила – это пила.
Продолжение сказки про волшебную пилу и поиск своего предназначения в жизни от Михаила Лиса.
Алексей Орлов к семинару «Как узнать своё предназначение и взаимодействие миров» в Москве 13 апреля 2019 года.
Начало в ролике “Кто управляет вашей жизнью?” https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 1: https://youtu.be/hhPgnhGgz08
Часть 2: https://youtu.be/gmG7d-di4cM
Часть 3: https://youtu.be/jkU0XFdpLoc
Часть 4: https://youtu.be/fFIZXystpR4
Подробнее о семинаре можно узнать у Ольги.
Телефон
+7 909 683 88 69
Вотсап
+7 978 809 79 21
Желаю ДОБРА!
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