Почему французы восстали или как живется в «благополучной» Франции

Одним из главных событий последних недель уходящего года стали массовые беспорядки во Франции. Шесть человек уже погибли – причем жертвы теракта в Страсбурге в эти подсчеты не включены.

Каковы же причины недовольства французов своей жизнью? Ведь очевидно, что не подорожание бензина, а общее состояние дел во Франции вызывает озабоченность и желание протестовать у многих французов?

Об этом статья постоянного автора ресурса nstarikov.ru Ильи Огородникова.

Массовые беспорядки во Франции продолжаются третью неделю, уже спровоцировав к действию людей в соседних странах: к акциям отнюдь не мирного протеста уже присоединяются Бельгия и Голландия. Говорить о том, что это «восстание» рабочего и среднего класса имеет отчетливые признаки «цветных» технологий и четкую организацию с полным материальным обеспечением, уже не приходится — даже для французского экспертного сообщества и части их политического истеблишмента это очевидный факт.

Другой вопрос, что западные эксперты публично размывают ответственность в организации: виноваты не то профсоюзы, не то всевозможные право и леворадикальные движения, не то мигранты. Только самые смелые полушепотом находят «американский след» в лице фондов г-на Сороса, и связывают произошедшее со словами президента Макрона о необходимости создания отдельной европейской армии и большей самостоятельности в Европе.

Говорить об очевидности разногласий в Северо-Атлантическом альянсе, вызванных четким разделением на главенствующую роль США и подчиненную роль Европы, думается, уже не стоит. Напрашиваются прямые аналогии со студенческими восстаниями 1968 года и отставкой Де Голя, которые последовали следом за отказом Франции от расчета в долларах США и выходом из НАТО. Вопрос в другом: как получилось, что столь масштабные протестные беспорядки охватили одну из самых богатых и благополучных стран Европы? Ведь апологеты западной капиталистической демократии ежеминутно тыкают носом «тоталитарную немытую Россию» в красоту европейской свободной и сытной жизни.

Восемь лет почти ежегодных командировок во Францию и другие страны ЕС лично мне давно открыли глаза и показали настоящую, а не «отпускную» жизнь в Европе, скрытую от туристов за теплым климатом, шумом прибоя Средиземного моря, красотой Альпийских вершин и ароматом виноградников.

Либералы часто упрекают Россию в тотальной государственной цензуре в СМИ, ссылаясь на европейскую «свободу слова», которая на самом деле, конечно, фикция – об этом подробно поговорим в другой раз. Так вот как раз в Европе и во Франции в частности государство, судя по всему, активно уберегает обывателей от плохих новостей. Это можно вычислить, если приехать во Францию с двумя смартфонами – один оставить с русской сим-картой и роумингом, а во второй вставить сим-карту местного оператора. Одна и та же лента «Гугла» будет показывать разные подборки новостей: в первом случае с источников пойдет все подряд, включая преступления, ДТП и прочие происшествия. А вот на французском телефоне будет приоритет добра в лучших традициях СССР – построили, возвели, добились, подняли, увеличили и т.д. Порой местные жители в регионах о происшествиях в их стране узнают от приезжих.

Миф о Франции №1 – высокие зарплаты. «У них заплаты по 5000 Евро! А у нас средняя по стране меньше 500! Мы нищие!», - самый распространенный миф, а в определенном контексте – откровенная ложь со стороны сторонников западного образа жизни.

Во Франции нет понятия средней зарплаты, как такового, поскольку доход граждан очень сильно разнится в зависимости от квалификации и региона проживания. Вторая, сбивающая с толку несведущих россиян особенность — огромная разница между назначенным окладом (доналоговый заработок) и фактически выплаченной на руки зарплатой (посленалоговый заработок). Эта сумма нередко отличается вдвое (а то и больше) из-за сложнейшей системы налогообложения.

«Чистая зарплата» среднестатистического обывателя во Франции от 1500 до 2000 евро при местной ставке МРОТ 1150 Евро, которая приблизительно равна и прожиточному минимуму. Например, обычный рабочий на заводе получает «чистыми» 1300—1700 евро в зависимости от надбавок, мастер смены — 2000—2300 евро. Кроме того, как и в России, зарплата зависит от близости к столице или крупному региональному центру: в глубинке на той же должности получают меньше. Так что, когда вам говорят, что врачи во Франции получают по 5000—7000 евро в месяц, во-первых, сразу делите эту цифру на два (вычет налогов, сборов и страховых платежей), а во-вторых, уточните, где эти врачи работают — с вероятностью 99% это окажется частная клиника в пригороде Парижа, а не городская поликлиника где-нибудь в окрестностях Тулузы.

На одну французскую пенсию, вопреки мифам, в отдельных регионах Франции, например, в предгорье дорогих Альп, не прожить. Местные пенсионеры вынуждены работать порой на двух работах: часто бывшие профессиональные лыжники в зимний сезон работают инструкторами на склонах, а в не сезон – водят городские автобусы.

Дед в центре — типичный пенсионер. Подрабатывает инструктором на горнолыжном курорте, а летом водит автобус.

Миф о Франции №2 — общий высокий уровень жизни. Опять же, россиян часто сбивает с толка общая европейская природная красота, аккуратность «игрушечных» городков. Которые, будем откровенны, действительно являются заслугой врожденной педантичности европейцев и заботой о собственном комфорте и уюте. Только это очень мало связано с уровнем жизни — зарплаты в 1700—2000 евро при их уровне цен хватает для того, чтобы просто дожить до следующей зарплаты.

Красота Франции — во многом заслуга климата, природы и заботе жителей о своей истории. Французы очень чтут предков и не проклинают своих правителей.

Типичный пригород. Некрашенные дома, грунтовые дорожки, но есть солнце и горы

Типичные французские улицы, обшарпанные дома, поломанные ставни

Бензин по 1,5 евро за литр, пачка сигарет по 5-7 евро, кусочек хорошего сыра — около 10-12 евро, салатик из зелени в кафешке — от 10 евро, обед в заведении без алкоголя — от 25 евро, и т.д. Ну а теперь пересчитайте эти цены на рубли — они в 2-3-4 раза выше российских. Причем, как и у нас, ещё и постоянно растут, хотя и меньшими темпами — официально на 2% в год. То есть, французская зарплата в 2000 Евро или 150 000 рублей в самом лучшем случае эквивалентна 50 000 рублей зарплаты в России!

Меню обычной кафешки. Комплексный обед — 28 евро. Самое дешевое блюдо — 10 евро

Автопарк страны — прекрасный индикатор уровня жизни. Обратите внимание, на чем ездит большинство французов в регионах — это французские же малолитражки, причем, иногда солидного возраста. То есть, самое дешевое, что есть на рынке! ТОП-10 продаж новых авто во Франции почти полностью состоит из автомобилей дешевле 20 000 Евро, включая откровенные бюджетники. Позволить себе хороший новый автомобиль, например, из немецкого среднего и премиум-класса во Франции могут очень немногие.

Типичный автопарк. Большинство — малолитражки

Самая большая статья расходов — конечно, недвижимость. Ее стоимость во Франции чудовищна: 3-х комнатная квартира почти в любом региональном центре стоит около 300 000 Евро, в Париже — вдвое дороже. И это ещё с учетом опасности неблагополучных эмигрантских районов. Именно поэтому французы предпочитают за эти же деньги покупать дома в пригородах: за 200-250 тыс. евро можно найти небольшой домик с садом в многочисленных окрестных провинциальных деревушках. Так что расцвет загородного жилья во Франции связан не с ростом уровня жизни, а наоборот: жизнь в городе рядом с работой и инфраструктурой для части граждан – непозволительная роскошь.

Почти вся центральная Европа — провинциальная. До 75% населения живут в пригородах и деревушках. Так дешевле.

Само собой, из-за очень высоких цен на жилье, основная часть её покупается, понятно, в ипотеку, причем на долгий срок — 25-30 лет. Процентная ставка во Франции действительно небольшая — 3-4%, только заемщикам от этого не сильно легче. К этой ставке, кстати, прибавляются и все сопутствующие банковские и нотариальные платежи, комиссии и сборы за оформление, а также страховки и, конечно, налоги. Средний размер ежемесячного платежа — около 600-800 евро (кстати, аренда обойдется во столько же).

По закону платеж не может быть больше 1/3 дохода заемщика. Кроме того, к этой сумме нужно прибавлять и коммунальные платежи, которые во Франции очень большие. Средний размер коммуналки (от электричества и газа до тв-антенны) — 300-350 евро за квартиру, небольшого дома — 500-700 евро. То есть, ежемесячное содержание купленного в ипотеку среднестатистического жилья во Франции обходится от 1000 до 1500 евро в месяц. По этой причине в обычной французской семье всегда работают оба супруга — зарплата одного почти целиком уходит на жилье, второго — на жизнь 2-4 человек, которой хватает только-только. И так почти всю жизнь! Рассчитавшиеся к пенсии с ипотекой французы считаются счастливчиками, которые наконец-то могут начать жить нормально.

Сдача одного этажа дома в аренду, средняя температура в жилище на уровне 16-18 градусов и «покомнатное отопление» дома или квартиры, нахождение жильцов в доме в теплой одежде и обуви — распространенная картина во Франции (особенно в северной). Из-за очень больших коммунальных платежей французы экономят на всем, главным образом, на отоплении.

Миф о Франции №3 – налоговый рай. Еще один частый аргумент прозападных граждан: «Россияне задушены налогами и запуганы государством. Вот на Западе такого нет!». Сразу понятно, что человек либо на Западе никогда не был, либо ничего о нем не знает. Франция в этом вопросе, кстати, особенно показательна.

Как уже говорилось выше, в Пятой республике одна из самых сложных и жестких налоговых систем в Европе — среднестатистический гражданин буквально обложен всевозможными государственными отчислениями. Стоит начать с того, что во Франции прогрессивная шкала налога на доходы — чем больше ты получаешь, тем больше платишь налогов. Результат такой политики — не только выезд местных богатеев в оффшоры, но и нежелание рядового рабочего делать карьеру и идти на повышение. Переход на более высокооплачиваемую должность грозит попаданием и в более высокий налоговый тариф, который «съедает» почти всю прибавку к зарплате при увеличении работы и ответственности.

Средняя ставка — 30%, к которой прибавляются всевозможные коэффициенты. К этому прибавляются ещё пенсионные отчисления, медицинские отчисления, разные социальные платежи, например, на дошкольное образование детей, налог на недвижимость и отдельно на проживание в нем, транспортный налог и налог на профессиональное образование. Само собой, второй частью отчислений являются страховки — опять же, почти на все: от жизни и здоровья до автомобиля и недвижимости. Конечно же, есть и послабления в виде льгот и понижающих коэффициентов, в которые французы стараются попасть.

Суммарный размер всех налогов для рядового француза составляет в среднем около 40% или почти половину дохода. Собственно, именно поэтому, когда вам называют зарплату во Франции, можете смело делить её на два.

Кстати, прозападные журналисты в России часто играют цифрами при сравнении налоговых систем. Они берут за базовый доход среднюю зарплату по Москве и начисляют на нее сначала российские налоги, а потом французские, в результате чего получается, что налоги во Франции чуть ни в два раза ниже. Это чистая манипуляция! Дело в том, что средняя зарплата по Москве — около 80 000 рублей или в пересчете 1000—1100 евро. По французским меркам — это МРОТ или даже меньше. Такую зарплату во Франции получают работающие студенты, стажеры или неквалифицированные рабочие. Прожить на такие деньги очень сложно, а потому подобный доход считается по льготной налоговой ставке третьей категории в размере 14%. Основной же налоговый удар приходится на французский средний класс, который автоматом попадает в четвертую категорию со ставкой 30% — они оплачивают две трети всех поступлений от налога на доходы по стране.

Одним из самых ужасных для россиян французских налогов является налог на наследство. Например, просто так оставить родственникам, включая детей, квартиру или дом во Франции нельзя – они обязаны будут заплатить налог в размере от 5 до 60% от стоимости недвижимости. При её очень большой стоимости часто это неподъемная сумма, так что детям иногда проще взять в ипотеку собственное жилье. Если до 65 лет родители оформят дарственную, то можно получить скидку на налог 50%. А вот продать дом и отдать детям деньги во Франции тоже нельзя – в стране установлены ограничительные лимиты на финансовые дарения.

Миф о Франции №4 — минимальное вмешательство государства в жизнь граждан и бизнеса.

У граждан либеральных взглядов в России существует устойчивое мнение, что государство должно минимально вмешиваться в жизнь людей и особенно бизнеса. Мол, только невидимая рука рынка способна правильно обустроить экономику и наладить успешную финансовую жизнь. Само собой, тут же идут ссылки на западные страны, где якобы свобода и демократия обеспечивает процветание и богатство.

Это ещё одна легенда, которая не имеет отношения к жизни. Все дело в профессиональном западном лукавстве и двойных стандартах, относительного того, что заявляется, и что существует на самом деле. Формально во Франции действуют законы капиталистической экономики, где, само собой, все решает «невидимая рука рынка». На самом деле, французское государство очень плотно вплетено во все значимые отрасли экономики и бизнеса. Государство Франции просто скупает пакеты акций компаний, которые ей интересны, а благодаря административному ресурсу прямо влияет на принятие тех или иных решений.

Самый очевидный пример — история с «мистралями». Строила для России эти вертолетоносцы международная частная (!) группа компаний STX Europe, а точнее её французское подразделение, треть которого принадлежит — правильно! — французскому государству. И именно оно разорвало контракт с Россией вопреки рыночным договоренностям.

Еще один наглядный пример: постоянные перепалки внутри совета директоров компании Renault и автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. Как известно, французское государство и здесь имеет значимый пакет акций, влияя на принятие решений. По слухам, именно разногласия французских государственных акционеров с японскими партнерами внутри альянса привели к аресту в Японии главы компании Карлоса Гона, имеющего в том числе французское гражданство.

Ну а то, что, например, вся сеть французских железных дорог, включая трамвайное сообщение, полностью принадлежит государству Франции — всем известный факт. Госкорпорация SNCF в монопольном режиме осуществляет любую политику в этой отрасли, в том числе оказывая давление на логистический бизнес в стране.

Типичный жд-вокзал. Немытый, с пыльными и поломанными поездами TGV

Типичная электричка. Разрисованная и побитая

Так или иначе, государство Франции включено в добывающую, военно-промышленную, энергетическую, транспортную, научную, исследовательскую и экологическую отрасли страны. И большая часть этих отраслей вполне успешно функционирует и развивается, а по отдельным направлениям Франция является одним из лидеров Европы. Так что связывание государственного регулирования и финансового развития – ещё одна чистая манипуляция российского экономического блока. Как раз именно западный опыт наглядно показывает, что взаимосвязь бизнеса и государства часто эффективный, а иногда и единственно возможный путь развития.

Раздражающий многих французов факт — огромная бюрократизированность. Для того, чтобы просто снять квартиру во Франции, не меньше недели придется собирать справки о своей финансовой и юридической благонадежности вне зависимости от гражданства. Кстати, открыть во Франции даже маленький бизнес – вопрос особый, требующий, в том числе, одобрение муниципалитета и найма юристов.

Итог.

Вот теперь ко всей вышеописанной жизни во Франции, которая для самих жителей, конечно, давно превратилась в обыденность, прибавляйте чудовищный наплыв мигрантов, всплеск преступности в крупных городах, нескончаемые теракты, огромную безработицу на уровне 20% среди молодежи и общую экономическую стагнацию. Только представьте, что сегодня рост ВПП во Франции ниже, чем в кризисной и санкционной России! А это ещё мы не говорили о внутренних политических столкновениях, движениях за выход из ЕС, проблемах с заморскими территориями и бывшими колониями.

Либерально-глобалистская политика последних несуверенных и откровенно слабых правителей Пятой республики настолько подкосила гражданские, политические и экономические устои некогда одной из самых социально-ориентированных стран Европы, что сегодняшняя Франция превратилась в пороховую бочку, готовую взорваться от малейшей искры – только поднеси. Кто-то, собственно, спичку и поднес.

Ну, а главное в том, что многими противоречиями наполнена любая страна Европы.

Вы думаете в Скандинавии или Швейцарии проблем нет?!

Просто европейцы вам их открыто не показывают и не говорят, а за время отпуска на курорте вы их не замечаете!

Назовите любую страну ЕС и дайте немного ресурсов – устроить там революцию со свержением власти будет делом одного месяца…

Авто региональной полиции — дешевенький Фиат

Мусор в крупных городах Франции выставлен на показ. Некоторые улицы постоянно пахнут нечистотами.

На таких авто во Франции чаще всего можно увидеть арабов криминального вида

Обычный заводской рабочий

Попрошайки-пенсионеры с французским колоритом — котами и шарманкой

Стандартная картина в крупных городах

Стоимость бензина

Так сегодня выглядят жители Парижа

Цены на услуги подъемников на горнолыжном курорте

Французы не забывают о нашей победе. Много названий в память о достижениях Красной Армии

Илья Огородников