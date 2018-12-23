Международная атака на российский спорт: допинг не нужен

Очередная статья постоянного автора ресурса nstarikov.ru Ильи Огородникова, посвящена очередной попытке нанести ущерб репутации страны и российскому спорту.

Вроде бы уже все пережили подлое отстранение российской сборной от зимних олимпийских игр 2018. Вроде бы подзабылась гадкая история с атакой на наших спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета и антидопингового агентства. В небытие, где ей самое место, вроде бы сошла фамилия предателя Родченкова, который после отстранения российских олимпийцев фактически признался в ложных обвинениях в их адрес. Но нет, 12 декабря 2018 года уже подзажившую рану на теле отечественного спорта решили расковырять австрийские полицейские, ворвавшиеся в расположение сборной России по биатлону на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Снова скандал, снова допинг и снова угроза отстранения.

На этот раз обошлось. Австрийцы, собиравшиеся «пришить» россиянам дело годичной давности о якобы имевшим место коррупционным схемам, благодаря которым наши спортсмены обходили антидопинговое законодательство, так и не смогли представить ни одного вменяемого доказательства. Сборная России свободно отправилась на следующий этап без каких-либо ограничений.

Однако дело сделано: российская команда прямо накануне старта важнейших соревнований в Австрии оказалась демотивирована и морально подавлена, что самой собой, сказалось на неважном результате. Думается вопросы, где целый год блуждали австрийские полицейские, почему они так смело предъявили обвинения, не имея достаточных оснований, почему надо было это делать прямо во время ответственных соревнований, а не за неделю-месяц-полгода до них, никто задавать в Европе не собирается.

Там новостная картинка уже ясна: слова «русские», «допинг» и «коррупция» снова склеены вместе, а потому комментарии части западных спортсменов и рядовых обывателей из разряда «мы так и знали» даже не нужно снабжать массированной антирусской пропагандой. И так ясно: россияне честно ничего выигрывать не умеют, а потому должны навсегда уехать в свою Сибирь пить водку с медведями и не мешать достопочтенным европейским спортсменам, честно сражаться за победу свободы и демократии.

Нюанс есть только один: сегодняшний спорт больших достижений вряд ли возможен без фармокологии. Ресурсы человеческого организма исчерпаны до предела, а спортивные рекорды для улучшения «смотрибельности», а равно и для увеличения рекламных бюджетов, нужны постоянно. Вот и получается, что в той или иной степени комплексы тех или иных препаратов употребляют все без исключения спортсмены, только вопросом, что и кому можно принимать, заведует Западная сторона. Именно так вчерашние витамины, которые официально принимает российская сборная, оказываются запрещенным допингом, зато европейские команды чуть ни в половинном составе оказываются астматиками и инвалидами со справками, официально разрешающими употреблять чуть ни тяжелые наркотики.

Можно было бы списать подобные заявления на оправдания, теорию заговора или ответную пропагандистскую атаку российского условно патриотического лагеря. Если бы не одно но: точно такая же картина происходит там, где допинга по определению нет и быть не может – в международном автоспорте.

Команда КАМАЗ-мастер перед стартом межконтинентального ралли-марафона

Да, да. Этими соревнованиями интересуется куда меньший круг людей, а потому новости из этой области спорта не так слышны. А уж скандалы и вовсе почти не доносятся до федеральных телеканалов, а, соответственно, и до рядовых масс граждан. На самом же деле, противостояние российских гонщиков с западными международными организациями, само собой, и здесь стоящими во главе всего, тоже идет полным ходом.

Что же случилось? Да ничего особенного: просто дикие немытые варвары из мордора, которые не придумали ничего лучше «Жигулей» (да и те купили у итальянцев), и здесь позволили себе немыслимое – начать побеждать и утирать нос светочам цивилизации и создателям мирового автопрома. Как такое можно стерпеть?!

Победа команды КАМАЗ-мастер на Дакаре

Главным источником раздражения на протяжении более чем 20 лет является, конечно, команда «КАМАЗ-мастер». Иностранные соперники чуть ни впрямую признаются, что на мировые ралли-марафоны едут соревноваться за второе-третье место, поскольку биться за первое с россиянами из Набережных Челнов почти бессмысленно.

Западных организаторов гонки такое положение, само собой, устраивать не может, а потому одной из главных задач является отстранение российской команды если и не от всей гонки, то, как минимум, от призовых мест. Специально для этого разработана чуть ни целая программа, в основе которой лежит игра – нет, не с допингом и не с мельдонием, а с техническим регламентом.

Каждая гоночная машина должна соответствовать строжайшим параметрам, за отклонение от которых команда может быть дисквалифицирована. Именно этим в открытую пользуются организаторы соревнований. Так перед самой престижной гонкой «Дакар-2017» международная комиссия вдруг поменяла требования, снизив объем двигателей допущенных грузовиков с 18 до 16 литров. В результате «КАМАЗ» был вынужден отказаться от отечественных моторов и перейти на импортные, которые ещё пришлось и доделывать за огромные деньги. Титанические усилия оправдались – россияне снова первые!

Боевой КАМАЗ — машина, которой пока нет равных в мире

Смиряться с такой наглостью наших иностранные организаторы не стали. В следующем году требования регламента ужесточаются до заградительных – объем двигателей был снижен до 13 литров! Такими моторами пользуются европейские гонщики, а у «КАМАЗа» подобных моторов просто нет. Фактически, это была самая настоящая диверсия. Под угрозой снятия с гонки, российская команда, в итоге взяла иностранный мотор в аренду и заявила на соревнование опытный образец грузового болида, благо что основным экипажам разрешили таки доехать на том, что было. И снова россиянам не было равных! С 2019 года уже все «КАМАЗы» должны перейти на новые низкообъемные моторы.

Гоночный КАМАЗ постоянно подвергается технической дискриминации со стороны организаторов

Все это – только полбеды. Еще в 2012 году выяснилось, что Международная федерация автоспорта (FIA) параллельно запретам откровенно подыгрывает соперникам россиян. На одном из «Дакаров» было замечено, что главный конкурент «КАМАЗ-мастер» голландец Жерар де Рой уж очень лихо проезжает любые неровности. Обращение россиян в комиссию по регламенту выявило в грузовике соперника не только дополнительные пружины, но и увеличенные хода подвесок – по правилам гонки это мгновенная дисквалификация. Однако оказалось, что все это голландский гонщик установил с разрешения FIA, и протест россиян был отвергнут.

Команда КАМАЗ-мастер совещается перед стартом

На втором по престижу ралли-марафоне Africa Eco Race, который идет через Сахару по маршруту старого «Дакара», и где команда «КАМАЗ-мастер» также сражается за победу, тоже не обошлось без «подстав» со стороны наших европейских партнеров. На африканской гонке грузовики ради безопасности имеют ограничители скорости на уровне 150 км\ч. На одном их этапов российский экипаж G-Energy Team Владимира Васильева и Константина Жильцова, выступающих на внедорожнике, которые ограничителей скорости не имеют, преследовал основного соперника «КАМАЗа» чеха Ярослава Вальтера на скорости 170-180 км\ч. Надо ли говорить, что российские свидетели жесточайшего нарушения правил европейским соперником при обращении в комиссию после этапа гонки, ничего не добились.

Победители Africa Eco Race 2017 — Владимир Васильев и Константин Жильцов

Что-там Африка и Южная Америка. Международная федерация автоспорта умудряется вытирать ноги о наших спортсменов даже в России. Каждую зиму в Карелии проходит единственный российский этап Кубка мира по ралли-рейдам, который в 2017 году наконец-то выиграл на внедорожнике российский экипаж братьев Новиковых. В непростой борьбе россияне повредили колесо и кое-как «дохромали» до финиша, сохранив победные очки. Так вот, все та же комиссия FIA тут же подбежала и проверила ход подвески внедорожника именно на полуоторванном колесе. Само собой, поломанная деталь не соответствовала регламенту. Международные организаторы прямо в этот же вечер отобрали золотые медали у наших гонщиков и отдали их представителям Евросоюза – полякам, а серебро – чехам.

Братья Новиковы (в центре) выиграли этап Кубка мира по ралли рейдам в Карелии. Через несколько часов награду отберут и отдадут представителям ЕС

Ни просьбы наших спортсменов проверить все остальные целые подвески их машины, ни протокол проверки той же комиссии FIA перед гонкой, где внедорожник россиян прошел все допуски, не имели никакого эффекта. Под ударом Международной федерации автоспорта оказался и российский экипаж, выступающий в самых престижных кольцевых гонках после «Формулы-1» — серии «24 часа Ле Мана». Команда G-Drive Racing во главе с Романом Русиновым, являющаяся лидером серии, была дисквалифицирована в 2018 году с одного из этапов за якобы усовершенствование заправочной машины, благодаря которой быстрее заправляла болид. Понятное дело, протест и апелляция российской команды были отклонены. За это команда Русинова одержала три победы подряд и заочно стала трехкратным чемпионом европейской гоночной серии ELMS.

Экипажи Польши и Чехии, занявшие места дисквалифицированных россиян

Окончательную точку в мировом гоночном триумфе россиян в 2018 году поставил экипаж Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова, выступающих в классическом ралли. Именно наши гонщики впервые в современной истории выиграли Чемпионат Европы по ралли! Даже странно, что за все этапы гонок у FIA к нашим спортсменам, видимо от неожиданности, не возникло претензий. Ждем чемпионата 2019 года.

Итог

Думаю, даже слепому видно, что атака на российский спорт, в том числе и гоночный, это ни какие-то разовые придирки или даже пускай обоснованные претензии. Это просчитанная до мелочей многолетняя программа совершенно разноплановых действий по той самой демонизации России – в нашей стране не может быть ничего хорошего, тем более побед. Программа структурная, последовательная и нескончаемая. Все те, кто верит, что вот сейчас мы извинимся и покаемся, и нас примут обратно в международную семью, пусть даже не во всю, а только в спортивную – мягко говоря, очень наивные люди.

Даже если нас с радостью принимают друзья во Франции, если каждый год мы едем танцевать на Октоберфест в обнимку с пьяными немцами, и заключаем выгодные контракты с британцами в Лондоне, это ничего не значит. В геополитическом плане мы для них в самом мягком варианте соперники и конкуренты, а в жестком – прямые враги. Пока мы веселые, смешные, безобидные и выгодные, с нами будут пить и танцевать.

Но как только мы посмеем перейти черту их интересов, и не дай Бог начнем добиваться успехов, (например, возвращать утраченные территории, громить террористов или просто побеждать в спорте) в нашем организме тут же появится запрещенный препарат, в нашей машине найдут неправильные запчасти, а в нашей стране окажется неправильная история, не соответствующие регламенту правители и совершенно не демократическая жизнь…

Илья Огородников