Видеоблог № 170: База в Венесуэле, Нобелевская премия, Макрон и Конституция

В очередном выпуске видеоблога, записанном совместно с РИА ФАН, как всегда постарались ответить на актуальные вопросы политики и экономики.



00:00:06 — 100 евро каждому от Макрона. Пообещал улучшить жизнь простых трудящихся, но налог на богатство возвращать не собирается, хотя этот шаг сразу снизил бы напряженность. Почему?

00:05:50 — Нобелевскую премию мира вручили в Стокгольме. Как вы оцениваете лауреатов?

00:08:05 — Два российских ракетоносца приземлились в Венесуэле. Почему именно там и почему сейчас?

00:17:23 — 12 декабря – День Конституции. Что надо в ней менять?

Скачать аудио

P.S. Текстовая версия видеоблога

Источник: riafan.ru

Николай Стариков: Я сторонник открытия российской военной базы в Венесуэле. ФАН-ТВ

Президент Франции Эммануэль Макрон решил договориться с протестующими «желтыми жилетами», пообещав улучшить жизнь простых трудящихся. Но налог на богатство возвращать не собирается, хотя этот шаг сразу снизил бы напряженность в массах. Почему?

Для того, чтобы прекратились беспорядки в Париже, во Франции, Макрону нужно договориться не с протестующими, а с теми, кто организовал этот протест и вывел людей на улицы. А Макрон является ставленником глобалистских сил, для них налог на богатство, это тот налог, которого не должно быть. Поэтому Париж разносят, громят, жгут, страдают люди, погибли два человека, но налог на богатство не может быть введен. Все что угодно, только не это. Это говорит нам не только о том, какие силы привели Макрона к власти, но это говорит нам о том, какие силы вывели людей на улицы. Макрона возвращают в подчиненное состояние, возвращают те самые глобалисты, которые привели его к власти.

Еще раз хочу подчеркнуть, Макрон не является другом России, он не является нашим союзником, он вообще не является, в общепринятом смысле, хорошим человеком. Нам с вами до Макрона вообще никакого дела нет. Мы говорим о технологии, когда одни не наши силы давят на другие вообще не наши силы. Для нас эта ситуация, которая происходит в стороне, но которая может быть спроецирована и внутрь нашего государства. Поэтому мы должны понимать: кто, зачем и почему это делает. Еще раз повторю это Соединенные Штаты Америки, ну условные Соединенные Штаты Америки, через систему НКО, через огромное количество беженцев, закачанных в Европу. У всех одно имя, одна дата рождения, кто эти люди на самом деле — не знаем.

Для организации беспорядков не нужны десятки тысяч специально обученных боевиков, достаточно сотни, пары сотен застрельщиков, которые будут бросать камни, надевать жилеты, подавать пример. Ну а Франция, мы с вами знаем, такая страна, где люди побузить исторически любят. Сегодня уже Пятая республика. Это говорит о том, что республики сменялись другим каким-то государством, но потом ведь республика возвращалась через какие-то революционные события. Поэтому традиции во Франции такие.

А что делает Макрон? У него полыхает государство, протестующие выдвигают требование его отставки, то есть уже максимум. И он предлагает всем по 100 евро. Согласитесь, похоже на подкуп избирателя, если говорить языком предвыборных технологий. Что такое 100 евро? Это не такая сумма, чтобы француз изменил свое отношение к происходящему. Это ничтожно малая сумма, то есть Макрон предлагает то, что изначально не может решить якобы социальные проблемы, которые вывели людей на улицы. Эти проблемы существуют действительно: и подорожание бензина, и ухудшение уровня жизни, и общая неустроенность, и эти беженцы, которые пришли в огромном количестве. Кто был во Франции, тот понимает, о чем я говорю.

Но эти вопросы решаются не путем раздачи 100€. Тем не менее никакого налога на сверхдоходы не будет. Это значит, богатые должны спать спокойно, и президент Макрон остается президентом сверхбогатых. Поэтому, я думаю, что протесты сойдут на нет, Макрон останется на своём посту. Американцы ещё раз продемонстрировали, что они буквально по щелчку могут организовать протесты в любой точке земного шара.

Нобелевскую премию мира вручили в Стокгольме. Как вы оцениваете лауреатов? Может быть, в мире сегодня есть ещё кто-то, наравне с ними достойный этой награды?

Не все уважаемые телезрители внимательно следят за тем, кто получил Нобелевскую премию я прочитаю эту информацию. Сразу скажу, мне кажется, премия была выдана этим людям по причине того, что в сегодняшнем мире, сказать, что кто-то приблизил нашу планету, наше человечество к миру — это покривить душой. В то же время, второй раз авансом выдавать премию американскому президенту, который потом бомбил Сирию, видимо, даже в нобелевском комитете посчитали перебором.

Нобелевская премия мира в 2018 году присуждена Денису Муквеге и Наде Мурад, за усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны. Согласитесь, очень странная формулировка, но это ещё не все. Теперь о самих лауреатах. Денис Муквеге — гинеколог из Конго, основатель госпиталя Панзи, который специализируется на жертвах группового изнасилования. Надя Мурад — иракская правозащитница, которая пережила сексуальное рабство в исламском государстве1. Премия в этот раз выдана в очень, на мой взгляд, сексуальном контексте, по причине того что больше выдавать её вообще не кому. Посмотрели из оставшихся достойных людей, кто помогает. Тому эту премию и выдали.

Кому её можно было выдать? Ну если где-то наступил мир, её можно было выдать тому, кто этот мир организовал. Но пока мы видим, что ни мира в Сирии нет, ни мира на Украине нет, ни мира в каких-то других горячих точках тоже не добавилось. Поэтому уважаемые политики мирового уровня, хватит сеять войну. В основном, конечно, этот крик души обращен к политикам Соединенных Штатов Америки. Прекратите сеять войну, тогда получите премию мира.

Два российских ракетоносца приземлились в Венесуэле. Хотя перелет осуществлен по всем правилам и международным законам, он не мог не вызвать нервозности на Западе. Почему именно Венесуэла, и почему сейчас?

Очень интересный вопрос. Здесь мы должны вспомнить, что такое доктрина Монро. Как только США стали независимым государством, они начали вести точно такую же экспансионистскую политику, как до этого вели Великобритания, Франция, другие европейские державы. То есть, присоединять, захватывать, покупать, расширять свои территории. Тогда и родилась доктрина Монро. Смысл её очень простой — Америка для американцев. Это звучало так, будто это для всех жителей континента, но второй смысл: Америка для политэстеблишмента США. Причем Америка не в границе штатов, которые расширялись, а в рамках двух континентов. То есть если какие-то европейские державы чего-то хотят делать на этих двух континентах, то США сразу заявляют, что они будут этому противодействовать, вплоть до применения какого-то насилия. Вот это — доктрина Монро. Она была первой, которую американцы применяли в своей политике. Американцы потихонечку с двух континентов стали говорить, что весь земной шар — это зона их интересов.

Теперь Венесуэла. Посмотрите на карту, государство находится достаточно близко к США. Там Уго Чавес был президент, который вел политику не в интересах США. Это, с точки зрения США, — уже преступление. Венесуэла, никак не входящая в фарватер политики США, подвергается экономическому давлению. Американцы провоцируют там внутренние беспорядки, тяжелая ситуация в Венесуэле. Цена на нефть падает, и это тоже накладывает серьезный отпечаток на Венесуэльскую экономику.

Руководитель Венесуэлы летит за помощью. Куда? Туда, где американцы не властны, где им противостоят, к тем, кого они называют своими противниками. Немного мест на Земле, куда руководитель антиамериканского государства может прилететь за помощью. Это первое, что нас сближает. Хочу ещё раз подчеркнуть, Россия с удовольствием не вела бы антиамериканскую политику, если бы Америка не вела антироссийскую.

Еще нас объединяет с Венесуэлой то, что мы нефтегазодобывающие государства. Мы члены ОПЕК (OPEC — Организация стран экспортеров нефти), Венесуэла это дополнительный голос в ОПЕК. Вы знаете, что американцы постоянно пытаются обваливать цены на нефть по одному и тому же сценарию. Советский Союз погубили этим. В ноябре 2018 года обвалили цены, в 2008 году.

Сценарий всегда один и тот же. Крупный добытчик нефти — у американцев это всегда Саудовская Аравия — вдруг начинает добывать нефть сумасшедшими темпами. И заявляет, что на следующей неделе будет добывать ещё больше, чем на предыдущих. В итоге цена на нефть снижается. Всем плохо. Саудитам тоже плохо, но американцы выдают им кредиты, помогают с технологиями, в общем, живут как-то там ребята.

Саудиты обвалили цену на нефть на 20 долларов. Россия попыталась с ними опять договориться. В этот момент американцы подталкивают Катар к выходу из ОПЕК. Хаос на нефтяном рынке. У Венесуэлы сложное положение, поэтому Россия конечно здесь должна пойти навстречу своему союзнику. Мы за это получаем проблему для США, это важно, не все же им создавать проблемы у наших границ, внутри нашей территории и еще где-то. Мы получаем голос в ОПЕК. В перспективе было бы неплохо построить там военную базу. Два наших красавца бомбардировщика прилетают в Венесуэлу. Они во времена Обамы тоже прилетали, и реакция была такая же нервная. Важно чтобы, прилетев, они не улетели, а зацепились за территорию, появилась базочка, потом база.

Для американцев это огромная проблема, они будут наращивать давление на Венесуэлу, но давление на нее такое большое, что бояться там нечего. А для нас база в Венесуэле — это элемент торга. Вы не хотите, чтобы там была наша база, нам не нравится то, что вы делаете на Украине — давайте договариваться. Это инструмент. Как только мощная сверхдержава перестает поддерживать своих союзников, ситуация становится внутри хуже. Поэтому очень правильно, что мы помогаем Венесуэле. Я сторонник того, чтобы мы открывали там нашу военную базочку, базу ну и так далее.

12 декабря – День Конституции. В этом году главному закону страны ещё и 25 лет. Многие говорят, что пора бы внести изменения, а как вы смотрите на этот вопрос?

25 лет это такой юбилей, но хочу сказать, что как-то нерадостный он. Во-первых, общая обстановка после принятия пенсионной реформы у нас в стране нерадостная. Дальше, в каких условиях была принята эта Конституция? Постреляли из танков по парламенту, торжество демократии было. В октябре стреляли из танков, убивали людей в центре Москвы, и через два месяца была принята Конституция. Вопрос: она принималась в обстановке всеобщей свободы, наступившей после государственного переворота и краткосрочной гражданской войны? Ну, конечно, нет. Какая была обстановка? Мог кто-то слово поперек сказать Ельцину?

Говорить о том, что Конституция была плодом консенсуса, к сожалению, не представляется возможным. С другой стороны, это наш основной закон, и нужно относиться к нему с уважением. Но уважение к нему не мешает нам понимать в какой обстановке он принимался и видеть его недостатки, а самое главное, кто писал эту Конституцию. Американские советники вместе с господином Шахраем.

Возьмите Конституцию, её легко найти в интернете, купите небольшую брошюру, полистайте с карандашиком, там очень много интересного. Много надо менять. Например, то, что у нас нет идеологии, у нас должна быть идеология. У нас принадлежность недр никак не зафиксирована в статье, хотя каждый гражданин уверен, что недра принадлежат народу. Так вот, уважаемые граждане, не написано это в ельцинской Конституции 1993 года. И это надо менять.

Далее, невозможность лишения гражданства. Очень часто начинается истерика в интернете, вот он что-то сделал, давайте лишим гражданства. Нельзя по этой Конституции никого лишить гражданства. Как это было в Советском Союзе, как это есть сейчас в западных государствах, в Великобритании. Вспомните нашу Анну Чапман. Вышла замуж за британского поданного, у нее соответственно тоже был британский паспорт. Арестовали, выслали и лишили гражданства по указу министра внутренних дел. Никакой Конституции. Возможность лишения гражданства недостойного человека должна быть, должна быть процедура.

Есть вещи вообще бесспорные. Одна из статей говорит, что наши субъекты не имеют права на выход из Российской Федерации согласно Конституции. То есть в одном месте заложили бомбочку, которая может взорвать всю страну и залить кровью. Такие вещи, они могу взрываться потом, лет через 50-60. Бомба, заложенная в советскую Конституцию взорвалась. Вот эти бомбы из Конституции РФ надо удалять. Ну как можно с такой статьей согласиться.

Огромное количество статей, в том числе и принадлежность недр, невозможно изменить в упрощенном порядке, когда парламент проголосовал определенным количеством депутатов, Совет Федерации проголосовал, президент подписал, и изменили Конституцию. Нужно определенную процедуру пройти. Она называется созыв конституционного собрания. Но с 1993 года Госдума не может принять закон о созыве конституционного собрания. То есть статьи поменять можно только через созыв специального органа, а как созывать этот орган — закона нет. Значит, невозможно его собрать, значит невозможно поменять статьи. Ну время-то настало.

В позапрошлом году мы с коллегами инициировали запрос к тогдашнему руководителю одного из комитетов Госдумы по фамилии Плигин. Сейчас он не является депутатом. Наш вопрос: почему не принимается закон о созыве конституционного собрания? Он отвечает нам, потому что время ещё не пришло. Спрашиваем, а когда придет время. Он говорит, вот когда придет время, тогда закон и примем. Если какая-то норма прописана в Конституции — этот закон должен быть принят. И сегодня мы с вами отмечаем 25 лет этой Конституции, 25 лет не могут принять необходимый закон о созыве конституционного собрания.

Конституцию внимательно изучите. Уверяю вас, вы найдете там то, что просто не ожидаете найти. Конституция — это живой организм, вот 25 лет ей. Обратите внимание, когда Крым и Севастополь вошли в состав РФ, поменяли Конституцию за один день. Поменяли, потому что это было необходимо.

1 Организация запрещена на территории РФ.