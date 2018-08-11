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Видеоблог №151: Экономическая война, Донбасс, 08.08.08

09:04. 11 августа 2018 Просмотров - 28 Нет комментариев Опубликовал:

Очередной выпуск видеоблога, подготовленный совместно с РИА ФАН, «прошелся» по актуальным вопросам текущей повестки дня.

00:00:00 – Впечатления от поездки в Луганск
00:06:05 – Почему Европа не поддержала антииранские санкции США
00:12:34 – Покушение на Мадуро выгодно США 
00:19:00 – Против нас идет экономическая война 
00:22:24 — Запад не сделал выводов из конфликта в Южной Осетии

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P.S. «Телеграфный» пересказ видеоблога, размещенный Федеральным Агентством Новостей

Недавно завершилась ваша поездка в Луганск. Есть ли у города боевой дух? Что изменилось за прошедшее время?

«Впечатлений масса. Было очень много встреч, начиная от воспитанников детского дома, и заканчивая встречей с военнослужащими. Хочу сказать, что боевой дух присутствует. Луганск — промышленный город и, конечно, война для промышленности ничего хорошего не принесла. После обстрелов в городе были признаки войны, было много поврежденных зданий. Их стало меньше. В целом поездка удалась, налажены связи и контакты», — считает Николай Стариков.

Париж сохранит «ядерную сделку» с Ираном вопреки позиции США. МИД Франции подчеркнул приверженность к условиям и обязанностям по СВПД с Ираном, невзирая на давление и бойкот со стороны США. Означает ли это какую-то независимость политики Франции от США, или это на тот случай, когда Франция может себя позволить проявить неповиновение без каких-то особых последствий?

«Напомню всю предысторию. Предыдущий президент США заключил «ядерную сделку» с Ираном. Эту сделку подписали несколько европейских государств, Россия и Китай.  Дональд Трамп заявляет, что они выходят из договора. И говорят, что мы вышли из сделки, чтобы достигнуть с Ираном всеобъемлющую договоренность. Ситуацию подвесили в воздухе. Что Европе тоже выходить вслед за США? Но ведь можно потерять лицо. И Европа говорит, что не согласна с выходом США, мы будем эту сделку продолжать, хотя она невозможна», — рассуждает политик.

Недавно произошло покушение на президента Венесуэлы. Способ был выбран довольно оригинальный — с помощью дрона. Кому было выгодно покушение, и что можно ответить тем, кто считает его имитацией?

«Я думаю, что это покушение не имитация, потому что это покушение нужно рассматривать в общем контексте взаимоотношений Венесуэлы со своими соседями, в первую очередь, с США. Соединенные Штаты имеют серьезный рычаг влияния и давно пытаются вернуть контроль над венесуэльской политикой. Подобное покушение с беспилотником было на нашу базу в Сирии. Ученые ИГИЛ(1) изобрели дроны, которые прилетели и попытались убить наших военнослужащих. Где сейчас люди, которых обвиняет Венесуэла? Один в Колумбии, другие в США. Дроны для Сирии покупала организация, состоящая из экстремистов, проживающих в Лондоне», — говорит Николай Стариков.

США огласило срок введения новых санкций против России. Они связаны с «делом Скрипалей». Что можно сказать о новом пакете, который должен вступить в силу через три недели?

«Мы не удивлены, нам объявлена экономическая война. Важны не сами санкции, а риторика вокруг этого. США договорились до того, что Россия — это государство, которое спонсирует терроризм. Вопрос: «Где? Когда?» Ответов нет. Случаем со Скрипалями, мы думали, что они хотят омрачить нам Чемпионат, но их замыслы были глубже. Они хотят соединить Россию с международным терроризмом и все больше задвинуть нас в изоляцию. Великобритания на основе эмоций призывает выслать российских дипломатов и все соглашаются. Несерьезные обвинения, никаких доказательств одни эмоции, и на основе этого одна сверхдержава продолжает давить на другую. Но ведь это же очень опасно и очень смешно», — резюмирует Николай Стариков.

Десять лет назад — 08.08.08 — произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Скажите, насколько эта пятидневная война затронула мировую общественность, и какие выводы были сделаны после вторжения Грузии?

«Никто не сделал никаких выводов. Даже наши дипломаты удивлены, что все слова и документы, которые относились к этой трагедии, как будто забыты. Кондолиза Райс сказала: «Саакашвили сорвался с поводка». Для США важно, чтобы Саакашвили делал то, что ему говорят США и сидел на американском поводке. Он теряет популярность в Грузии, так как втянул страну в войну с Россией. Ни один здравомыслящий президент Грузии не может надеяться выиграть в войне с Россией. 08.08.08 американцы руками марионеточного режима Саакашвили атаковали Россию. И после того как не были наказаны агрессоры, что должна делать Россия? Требовать выдачи Саакашвили, чтобы тот понес наказание. Возможно, тогда мы не поставили хорошую точку, и это превратилось в нехорошую запятую», — предполагает лидер движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №150: Убийство наших журналистов – это новое «дело Скрипалей»

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, видеоблог
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