Валютные войны, стена на границе, выборы в Мосгордуму

В новом видеоблоге, записанном совместно с РИА ФАН, обсуждали актуальные темы политической повестки последних дней.

Хронометраж:

00:15 — О валютной войне цивилизованных стран

07:25 — Закончит ли войну стена на границе Украины и Донбасса

10:21 — Почему «Википедия» заблокировала ряд нелиберальных российских интернет-ресурсов

14:32 — Какие государства сегодня — сверхдержавы

18:17 — О «давно устоявшемся мировом порядке»

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P.S. Текстовая версия от РИА ФАН:

США назвали Китай валютным манипулятором. После этого курс рубля снизился. Как связаны эти события, и что будет происходить дальше?

Глобальная цель, ради которой Дональд Трамп встал у руля — возвращение в США промышленных предприятий, которые переехали в Азию. Для этого он вводит пошлины против китайских товаров, вследствие чего они становятся дороже на американском рынке. С того момента, как промышленность США переехала в Китай, американцам пришлось поделиться технологиями, промышленными секретами. Китайские ученые, рабочие получают огромный опыт, который они внедряют уже в собственное производство.

В разрастающейся экономической войне Америка, несомненно, проигрывает эту конкуренцию. И тогда начинается пропаганда к производству всех товаров в Америке. В ответ на американские пошлины, Китай понизил курс юаня по отношению к доллару и, тем самым, компенсировал разницу, оставив стоимость своих товаров для американского потребителя прежней.

Перед нами история понижения курсов валют по отношению друг к другу. Вообще это называется валютная война. Тут будет очень полезно следить за тем, как поступает Великобритания — она больше молчит и больше делает. Сейчас можно заметить, что она начала опускать курс фунта и по отношению к доллару, и по отношению к евро. Это делается для того, чтобы деньги перетекали из соседних экономик туда, где им в данный момент выгодно вкладываться, покупать. Вследствие этих манипуляций на международном валютном рынке упал и курс российского рубля. Странность этого положения должна заставить нас задуматься о якобы независимой системе, в которой находится сегодня наша финансовая политика.

Депутат украинской Рады Александр Дубинский выступил с предложением построить стену на границе Украины и Донбасса. Это, по его мнению, поможет остановить боевые действия. Как вы оцениваете эту идею?

Под флагами партии «Слуга народа» в Верховную раду вошло очень много новых людей. Однако подход этих новых людей к решению важнейших задач, которые стоят перед Украиной, остался старым.

Например, Арсений Яценюк строил стену на границе с Россией. Тогда пропали большие деньги, а в результате появился какой-то небольшой заборчик.

Теперь новый человек от новой партии предлагает возвести стену на границе с Донбассом. Дубинский предлагает не воспринимать Донбасс как часть Украины. Он не предлагает вывести оттуда войска, договориться с ним или как то еще помочь жителям, то есть устранить все те причины, которые привели к возникновению кровавой гражданской войны. Вместо этого Дубинский предлагает отделиться от жителей Донбасса, продолжать стрелять, и готовиться к «освободительному» походу, чтобы просто там всех перебить.

Вывод из этого напрашивается очень печальный: разница в отношении к истории, к России, к героям, к Западу и привела расколу государства на несколько частей, а еще не принявшие присягу депутаты Рады только усугубляют ситуацию в стране.

Администрация глобального интернет-справочника «Википедия» заблокировала целый ряд российских интернет-ресурсов с «нелиберальной» повесткой (в том числе ФАН). Есть основания усомниться в беспристрастности всемирной энциклопедии. Какие причины и цели могут быть у подобных шагов?

Когда дело касается интернет ресурсов, у многих людей в голове возникает иллюзия, что там может быть что-то бесплатное. Зачем была создана «Википедия»? Ведь на создание этого ресурса были потрачены большие деньги, кто-то это администрирует, стоят объемные сервера. Если речь идет об информации, то «процентами по кредиту» будет вкладывание определенной информации в головы миллионов людей. Вот зачем был создан этот ресурс — для формирования общественного мнения в определенном направлении.

То же самое и с информационными ресурсами. Если ресурсы занимают прогосударственную, здравомыслящую позицию, то их пытаются либо уничтожить, либо писать что-то негативное, либо уж точно помешать писать что-то позитивное и вставить другую, альтернативную точку зрения в эти статьи. Все очень просто.

Поэтому я вам крайне не рекомендую пользоваться «Википедией». Это крайне специфический ресурс. Не по всем вопросам, конечно, но в основном, вам будут пытаться вложить в голову информацию негативного характера в отношении тех, кто не устраивает либералов. Но будет, конечно, и много нейтральной информации по вопросам, не связанным с политикой.

Многие политики, политологи и эксперты уже сутки обсуждают новое высказывание генсека НАТО Йенса Столтенберга о причинах воссоединения Крыма и России. По его мнению, все дело в усилении конкуренции между сверхдержавами. А это, в свою очередь, подрывает давно установившийся порядок взаимоотношений между странами. Хотелось бы услышать вашу точку зрения: какие государства сегодня можно отнести к сверхдержавам? О каком новом порядке идет речь? Нужен ли он сегодня?

На мировой арене можно увидеть три сверхдержавы — США, Китай и Россию. Россия является сверхдержавой в военной сфере, в основном из-за своих территорий и потенциала; Китай — экономическая сверхдержава. США же является господствующей страной и в экономике, и военной сфере. Евросоюз — лишь придаток разной степени преданности к США. Самый преданный хвост — Великобритания, которая всегда поддерживает американцев. Например, в контролировании мореходства в Аргосском и Персидском заливах. По факту, они ходят у берегов Ирана, создавая там и без того напряженную обстановку. Это, впрочем, и есть конечная цель США, к которой они призывают присоединиться своих сателлитов. И Великобритания их радостно поддерживает.

Другой конфликт 80-х годов вокруг Фолклендских островов. Великобритания считала их своими, но также на них претендовала Аргентина. Когда аргентинцы высадились на островах и поставили там свой флаг, Маргарет Тетчер мгновенно отправила туда вооруженную армию, чтобы силой отстоять свои территории. И в тот момент США оказались между двух огней. С одной стороны соседняя им Аргентина, с которой они находились в хороших отношениях, и с другой — Великобритания. Несомненно, США оказались на стороне последних. Чтобы не сказал Вашингтон, его всегда поддерживает Лондон и это взаимно.

Что касается высказывания Йенса Столтенберга — самые главные слова — «давно устоявшийся мировой порядок». Это когда США, Великобритания и европейские государства определяют мировую политику: могут нападать на любое государство, делить его по своему усмотрению, как это было с Югославией, поддерживать людей, которые пришли в результате государственного переворота к власти, убивать свой народ, как это произошло с Украиной.

Такому мировому порядку немного лет. Он появился в 90-х годах, после распада Советского союза. Крым стал российским в результате как раз госпереворота на Украине, который инициировали Соединенные Штаты. Россия не могла не поддержать крымчан, не помочь им отделиться от незаконной власти в Киеве и провести референдум. С учетом того, что весь конфликт был спровоцирован американцами, за Крым россиянам стоит сказать спасибо Бараку Обаме.

Что касается Йенса Столтенберга, совсем недавно он был премьер-министром Норвегии. И в тот момент подписал документы о передаче спорной акватории под юрисдикцию Норвегии. России это не дало ровным счетом ничего. Передавая спорную акваторию в Баренцевом море под юрисдикцию Норвегии, Дмитрий Медведеврассчитывал на улучшение отношений. От этих иллюзий надо отказаться. Как только мы проявляем слабость, мы не получаем ничего кроме дальнейших требований, притязаний или санкций. Только жестко отстаивая интересы России, мы можем добиться уважения как государств, так и конкретных личностей.