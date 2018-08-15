Видеоблог №152: Пенсионная реформа – удар по «Единой России»

В очередном выпуске видеоблога обсуждали следующие вопросы:

00:05 – Новые санкции США против России

16:50 – О пенсионной реформе

25:58 – Почему Франция и Великобритания отказались от своих колоний?

29:55 – Почему военные не остановили распад СССР?

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Предыдущий выпуск блога:

Видеоблог №151: Экономическая война, Донбасс, 08.08.08

Источник: nstarikov.ru