Пенсионная реформа и офшоры – ненужное зачеркнуть

Пенсионная реформа и офшоры — что у них общего? Казалось бы, практически ничего. Там и там — деньги, там и там — люди. А вот как на самом деле связаны между собой пенсионная реформа, и можно было бы (и нужно ли) её проводить в случае более решительной и ранней борьбы с офшорными юрисдикциями, с выводом денег из российской экономики — об этом в новом ролике.

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Источник: https://nstarikov.ru/pensionnaja-reforma-i-ofshory-nenuzhnoe-zacherknut-118283