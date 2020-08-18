Главная » Мировоззрение, Политика

Пенсионная реформа и офшоры – ненужное зачеркнуть

14:58. 18 августа 2020 143 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Пенсионная реформа и офшоры — что у них общего? Казалось бы, практически ничего. Там и там — деньги, там и там — люди. А вот как на самом деле связаны между собой пенсионная реформа, и можно было бы (и нужно ли) её проводить в случае более решительной и ранней борьбы с офшорными юрисдикциями, с выводом денег из российской экономики — об этом в новом ролике.

Скачать аудио

Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».

Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.

P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник: https://nstarikov.ru/pensionnaja-reforma-i-ofshory-nenuzhnoe-zacherknut-118283

Метки: блог, Видео

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Митинги против пенсионной реформы 28.07.2018
... стране прошли митинги против пенсионной реформы. Организованы они были КПРФ ... пропагандистская линия про "хорошую пенсионную реформу" очевидно не может снять ... степени корректировки заявленных положений пенсионной реформы.МоскваЗюганов на митинге в ...
Ситуация в России сейчас очень похожа на ту, что была в Советском Союзе в 1989-90 годах
... взял на себя ответственность за пенсионную реформу, обратившись к народу. – Получилось ...так. – Путин сначала дистанцировался от пенсионной реформы, но потом взял ответственность за... что говорят люди по поводу пенсионной реформы, что говорят на Западе по...
Первый день байк-шоу в Крыму посетили более 50.000 человек (ВИДЕО)
Организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу «Тень Вавилона» в Севастополе в первый день посетили более 50 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте правительства города. В этом году основу мероприятия составило масштабное трюковое, ...
«Эхо Москвы» под руководством Венедиктова поощряет русофобию.
На сайте радиостанции «Эхо Москвы» разместили статью Андрея Иларионова «Хрущев — Сталину: война начнется послезавтра». Автор публикации после побега из России осел в Штатах, устроившись на работу в Центр глобальной свободы и процветания вашингтонского ...
Про платное образование
Лукавое чиновничество, во главе со своим президентом, лжёт всем нам совершенно беззастенчиво и цинично. Они, наверное, и вправду поверили нашим врагам, обещавшим безнаказанность за всё зло и горе, принесённое русскому народу... Среднее образование в ...
Битва за Украину [2014, Спецвыпуск]
Сегодня двадцать четвертое января и в эфире специальный выпуск «Итогов недели», посвященный событиям в Украине Здравствуйте! То, что сейчас происходит на улицах Киева – это не продолжение Евромайдана. Это уже совершенно иной процесс, который больше не ...

Один комментарий » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)