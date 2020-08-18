Пенсионная реформа и офшоры – ненужное зачеркнуть
Пенсионная реформа и офшоры — что у них общего? Казалось бы, практически ничего. Там и там — деньги, там и там — люди. А вот как на самом деле связаны между собой пенсионная реформа, и можно было бы (и нужно ли) её проводить в случае более решительной и ранней борьбы с офшорными юрисдикциями, с выводом денег из российской экономики — об этом в новом ролике.
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Если у вас есть вопросы для обсуждения в видеоблоге, присылайте их на электронный адрес vlog@nstarikov.ru с пометкой «Вопросы для видеоблога».
Если вы хотите всегда быть первым в курсе новых видео с моим участием, подписывайтесь на мой YouTube-канал.
- Лукашенко крепко взяли за «фаберже». Плюсы и минусы. Подводные камни
- Взрыв и беспорядки в Бейруте – что это было
- Резолюция по выборам в Белоруссии, Трамп и TikTok, Хиросима и Нагасаки
- Путин и налоги, Крым, Ленин и Караулов
- Как Лукашенко выиграть выборы и не потерять лицо
- Зачем Лукашенко дал интервью Гордону, экономика газовых труб
- Зачем США взрастили Китай и почему хотят его уничтожить
- Зачем Лукашенко арест российских ЧВК
- Ниже нижнего: блокировка Царьграда, цензура и приговоры
- Как преодолеть демографический кризис в России
Источник: https://nstarikov.ru/pensionnaja-reforma-i-ofshory-nenuzhnoe-zacherknut-118283
Русские в России. Ненужное подмести.