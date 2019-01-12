Видеоблог №174: О схожести «кровавого воскресенья» и «пенсионной реформы»

Перед нами два исторических события. Одно короткое, другое растянутое по времени. Расстрел рабочих колонн войсками в январе 1905 года и изменение правил и возраста выхода на пенсию в 2018 году.

Казалось бы, что между ними общего?

А вот что: оба этих события ничто иное, как действия, направленные на одну и ту же цель.

Организаторам расстрела в Петербурге и идеологам «пенсионной реформы» в современной России нужно было разорвать связь руководителя страны и народа. Убить доверие людей к верховной власти в России.

К сожалению, мы можем сказать, что в этом смысле обе провокации своей цели достигли. В ХХI веке, слава Богу, обошлось без пролития крови. Но удар по популярности лидера страны и доверия людей к государству нанесен очень сильный.

В видеоблоге, записанном ровно в 114-ю годовщину «кровавого воскресенья», обсуждались и другие темы:

Хронометраж:

00:00:08 – Что делает военный корабль США в Черном море

00:03:55 – Турция и «уход» США из Сирии.

00:10:50 – Эстония только для эстонцев?

00:15:25 – «Кровавое воскресенье» — спусковой крючок первой русской революции

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P.S. Краткая текстовая версия видеоблога

Источник: riafan.ru

Десантный корабль США вошел в Черное море. Утверждается, что находится он там ради мира и безопасности. А что было бы, если корабль ВМФ России начал патрулировать Карибское море? Что касается американской риторики, то понятно, что везде они находятся ради мира и безопасности. Но жители Донецка, Сирии, Югославии и Ливии знают, что такое мир и безопасность по-американски. Согласитесь, что нахождение боевых кораблей рядом с нашей базой, ситуация не очень удобная. Приплывают они туда исключительно с двумя целями: первая провокационная, и вторая — шпионская. И добавим третью цель — моральная поддержка украинского режима. Ничего хорошего нам от американского визита в Черное море ждать не приходится, но и опасаться этого не надо. Думаю, они поплавают определенное количество дней и покинут акваторию. Американцы ответили на вопрос о возможности входа наших кораблей в Карибское море ещё в 60-е годы. Вспомните Карибский кризис. До тех пор, пока мы не решим свой вопрос с Украиной, Запад будет использовать любой повод, чтобы вмешиваться во внутренние дела и России, и Украины. А также создавать неудобные провокационные ситуации в тех акваториях, которые давно уже считаются нашими. Эрдоган предложил США отдать Турции военные базы в Сирии или ликвидировать их. А ещё анонсировал операцию против курдов на территории Сирии. Какое место в сирийском конфликте Турция займет после ухода со сцены США? США не смогли в Сирии достигнуть тех целей, которые декларировали многие годы. Их проект террористической организации, деятельность которой запрещена в России, «Исламское государство»1 фактически разгромлен. Нужно принимать новые решения. И американцы делают не стандартный ход, заявив, что уходят из Сирии. Тем самым они хотят поссорить те силы, которые там смогли навести более или менее какой-то порядок. Это Турция, Россия и Иран. И американцы, уходя, назначают главной по сирийскому урегулированию Турцию. Они считают, что это неизбежно приведет к развалу коалиции. Представим эту ситуацию: значительная часть Сирии окажется под контролем Турции, и дальше со стороны американцы будут наблюдать, как Россия, Турция и Иран попытаются восстановить территориальную целостность Башара Асада. В Эстонии сначала установили остановки, разделяющие эстонцев и русских, а потом заявили, что сделано это ради привлечения внимания к проблеме раскола нации. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с отношением к русским в этой прибалтийской стране. Это дурацкий предвыборный ход какого-то кандидата. Это не имеет отношения к эстонскому государству. Но справедливо сказать, что это же государство давно и упорно оказывает давление на русских и старается их превратить в «нерусских». На территории Эстонии, после десятилетий независимости чуть меньше восьмидесяти тысяч человек не имеют никакого гражданства. Они имеют паспорт без гражданства. Русское население Эстонии, как и других прибалтийских республик, лишено этого права. Ни одной гимназии в Эстонии, которая обучает на русском языке, уже не существует. Почему мы видим вытеснение русского языка? Чтобы через поколение, через два, через три, русские люди стали ощущать себя нерусскими. Если этническая разница между русским и эстонцем понятна, то ее между украинцем и русским не существует. Поэтому нужно заставить говорить на том языке, который для него не является родным. Вот смысл той политики, который ведут все русофобские государства. Но, а Запад, говоря о правах человека, он не замечает этих нарушений. Потому, что эти государства являются его же марионетками. 9 января 114 лет назад произошло событие, известное как «Кровавое воскресенье». Что тогда случилось, и каковы были причины трагических событий, положивших начало революции? 9 января 1905 года является одной из самых таинственных страниц истории. Полной ясности того, что там произошло, до сих пор нет. Главным итогом 9 января, когда на улицах Санкт-Петербурга 130 человек и примерно чуть менее 300 было ранено, стало резкое падение популярности монарха среди простого народа. Вспомним, Георгий Гапон, священник, на деньги охранки получил задание создать профсоюз рабочих. Поводом стачки было увольнение четырех рабочих с Путиловского завода. Гапон подключил к забастовке и другие заводы. И наконец, Гапон выступил с инициативой пойти к царю, донести до него петицию и попросить монарха об изменении тяжестей. Идея была красивая, но реализация могла быть только провокационной. Рабочим ничего не объяснялось. Им сказали, что все согласованно, и мы идем к государю. Толпа подошла, где стояли войска, а дальше произошла классическая провокация. Из массы людей начали стрелять в солдат. Тот, кто выстрелил, забегает в толпу, прикрываясь ей. Команда, залп, убитые, раненые. Мы можем сказать, что спусковым крючком первой русской революции 1905—1907 годов действительно стало Кровавое воскресенье. 1 Организация запрещена на территории РФ.

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Источник: nstarikov.ru