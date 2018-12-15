Пенсионное неравенство

Надо сказать, столь неожиданная «паника» вполне оправдана. Ведь, неровен час, и получившие куда более скромную, чем было обещано, прибавку старики могут самым непредсказуемым «образом» отреагировать на «шутки министров».

Глава Минтруда Максим Топилин и руководство ПФР настолько бодро и спешно рапортовали россиянам о грядущих прибавках к размеру их пенсий, что не заметили, как сами загоняют в себя в крайне невыгодную ситуацию. Озвученная прибавка в 1 000 рублей, как оказалось, будет доступна далеко не каждому пенсионеру в стране, а на фоне громких обещаний крупных чиновников это может вызвать в рядах россиян очередную волну недовольства. Вероятнее всего, понимание пикантности созданной ситуации заставило Топилина едва ли не бить тревогу, требуя от Пенсионного фонда организовать россиян разъяснительную кампанию. Столь неожиданная паника вполне оправдана. Ведь, неровен час, и получившие прибавку ниже 100 рублей старики, могут самым непредсказуемым «образом» отреагировать на «шутки министров». А значит, действовать нужно немедленно. Глава Министерства труда и социальной защиты населения Максим Топилин накануне выступил с призывом в адрес Пенсионного фонда. Чиновник просит ПФР максимально оперативно разъяснить россиянам информацию о том, что надбавка к пенсиям, которая полагается гражданам страны с 1 января следующего года, будет у всех разной. Топилин поспешил напомнить, что индексация страховой части пенсии с начала 2019 года составит 7,05% для всех. При этом он подчеркнул другой важный момент. По его словам, когда власти утверждали, что индексация пенсий в стране в среднем составит 1 000 рублей, имелись ввиду «средние цифры». По уточнению министра, для каждого отдельного человека «размер прибавки к пенсии будет разным». Во время расширенного заседания правления Пенсионного фонда России Топилин настоятельно попросил функционеров ведомства обратить внимание на этот момент. «И нужно максимально оперативно, в активном режиме разъяснить населению, если подобное потребуется, потому как различных сюжетов будет много, тем более с принятием во внимание федеральной и региональной социальных выплат», - добавил глава Минтруда. Следует напомнить, что в последние месяцы россияне столкнулись сразу с несколькими «скандальными» историями, вызванными чрезвычайно «скромными» надбавками к размеру пенсий. К примеру, в середине этой осени в Новосибирске местная пенсионерка, раздосадованная надбавкой в размере всего 89 рублей, подарила главе областного Министерства труда соль, спички, мыло и веревку – это все, что пожилая женщина смогла приобрести на добавленную государством к ее пенсии сумму. Сама женщина рассказала, что на покупку каких-то продуктов ее надбавки попросту недостаточно и добавила, что ее подарок министру был сделан с иронией, вызванной ее возмущением от скромной суммы прибавки. «Ну дайте уже пенсионеру 100 рублей, и пускай он радостно гуляет на них целый месяц», - добавила новосибирская пенсионерка. Кроме того, не так давно в Томской области скончался пенсионер, ставший известным после того, как вернул в знак протеста 60 рублей своей надбавки к пенсии, отправив эти деньги на имя главы российского правительства Дмитрия Медведева. Примечательно, что мужчине пришлось переплатить еще 130 рублей сверх этой суммы – именно во столько ему обошлась комиссия за осуществление денежного почтового перевода.



Источник: wek.ru