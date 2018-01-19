Пенсия депутата в России — 220 тысяч, пенсия обычного человека — в 16 раз меньше

Сегодня мы снова освещаем неравенство в России, а именно — пенсионное неравенство. Расскажем о том, какие огромные пенсии получают «слуги народа» в лице депутатов Государственной Думы, а также сравним их с выплатами для среднестатистического россиянина.

Итак, пенсия депутата Государственной Думы Российской Федерации составляет 220 тысяч рублей. Средняя пенсия в России за 2017 год — 13 800 рублей. Как вам такое неравенство?

При этом работа у депутатов настолько сложная, что при стаже работы от 3 до 7 лет им идет неплохая надбавка к пенсии в размере от 55% до 75% от зарплаты. Таким образом, если «слуга народа» получает 400 000 в месяц, то его пенсия по итогам работы составит не меньше 220 000 рублей. Получается, что бывшему депутату за месяц выплачивают столько же, сколько и обычному пенсионеру, но только за 1 год и 3 месяца.

А если верить Росстату, то в среднем пенсионеры-мужчины в России доживают до 66,5 лет, то есть после выхода на пенсию они живут всего 6 лет.