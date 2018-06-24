Декан экономфака МГУ: Повысить пенсионный возраст – и это кабмин называет реформой?

Декан экономического факультета МГУ высказал свою точку зрения по вопросу обсуждаемой пенсионной реформы. В эфире телеканала «ТВ Центр» Александр Аузан отметил, что в представленном правительством виде вовсе не является реформой. Она, по мнению эксперта, выглядит попыткой правительства осуществить своеобразный перерасчёт финансовых средств в стране в зависимости от возрастов граждан.



Александр Аузан отмечает, что никакого плана в представленной «реформе» на самом деле нет. Нет понимания того, как поменяется накопительная система, что будет с системой солидарной.



Александр Аузан назвал предложение кабмина «бухгалтерским»:

“2Там бухгалтер победил экономиста. Бухгалтер просто должен свести доход и расход. А экономист должен обеспечивать такое их сведение, которые бы поспособствовало развитию экономики”.

Другими словами, уже и ведущие экономические эксперты ведущего вуза страны отмечают, что озвученная реформа не имеет под собой никакой реальной экономической базы, а выглядит полумерой. И эта полумера уже приводит к негативной реакции со стороны общественности (вспомнить хотя бы число подписей под петицией против повышения пенсионного возраста).

Если Александр Аузан критикует, то что он предлагает? А предложение, на самом деле, выглядит очень интересно. По мнению декана экономического факультета Московского госуниверситета, планку возраста выхода на пенсию можно было бы связать со средним доходом. Эксперт отмечает, что так называемый возраст дожития во многом зависит от уровня обеспеченности человека.



Аузан:

“Я бы внёс поправку на неравенство в нашей стране. Оно колоссальное, и определённо касается и возраста дожития”.

При этом экономист отметил, что в зависимости от уровня дохода он бы дифференцировал пенсионный возраст для различных категорий граждан, но при этом точных параметров своего предложения не озвучил.

Источник: voicesevas.ru