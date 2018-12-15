«Не ждите помощи от государства»
11:01. 15 декабря 2018 Просмотров - 184 4 коммент. Опубликовал: jackomb
Путин сделал настораживающее заявление
Напомним, в нынешнем году российские политики и чиновники неоднократно позволяли себе отвешивать в адрес россиян упреки в том, что они слишком сильно надеются на помощь государства.
Сначала саратовский министр уверяла, что россиянам достаточно 3 500 рублей в месяц на жизнь, позднее ее земляк – депутат-единоросс, - утверждал, что это «народ должен государству, а не государство народу», затем чиновница из Екатеринбурга заявила россиянам, что «государство им ничего не должно, потому что никого не просило их рожать». В наступившей паузе даже показалось, что череда вызывающих высказываний депутатов и чиновников прервалась. Но накануне на авансцену вышел президент России со своим «мотивирующим» заявлением. Российский президент Владимир Путин в эту среду, 13 декабря, выступил в рамках Всероссийского открытого урока. Надо сказать, речь главы государства в этот раз оказалась, мягко говоря, противоречивой. Казалось бы, еще совсем недавно, выступая на Съезде партии «Единая Россия» российский лидер просил партийцев не делать резких заявлений и не «раздражать население» своим поведением и, тем более, высказываниями. Но уже сегодня высказался в таком ключе, который вполне можно трактовать двояко. Так, президент призвал россиян надеяться исключительно на свои силы и не ждать помощи со стороны государства. «Не стоит ждать поддержки государства, разумеется, пользоваться ей надо, но поможет только напряженная работа и личная инициатива. И я бы хотел вас к этому призвать. Вспомните старые большевистские песни: «никто нам не поможет – ни царь, ни бог и ни герой»», - пояснил президент. Можно сказать, что это высказывание главы государства больше похоже на мотивирующую речь, тем более, Путин добавил, что 90% успеха любого человека зависит только от него самого. Но и это никак не отменяет того факта, что осадок после высказывания президента остался – подобные высказывания, без преувеличения, настораживают. Более того, в свете последних событий такое обращение к гражданам выглядит попыткой принять удар на себя, загладить те шероховатости, образовавшиеся в отношении власти с народом после высказываний высокопоставленных политиков и чиновников, смягчить недовольство граждан, перевести все в более логичную и взвешенную плоскость. Если это так, попытка почти удалась. Открытым остается лишь один вопрос: как долго президент еще сможет прикрывать своей дипломатической тактичностью бездарные реплики депутатов и чиновников разных уровней, и достанет ли ему самому сил и запаса рейтингов для подобных подвигов, которых, как нам кажется, провинившиеся политики не заслужили. Напомним, в нынешнем году российские политики и чиновники неоднократно позволяли себе отвешивать в адрес россиян упреки в том, что они слишком сильно надеются на помощь государства. Так, саратовский депутат от партии «Единая Россия» Николай Островский заявил, что «россияне должны государству», а министр (из того же региона) Наталья Соколова утверждала, что 3 500 рублей в месяц вполне достаточно для нормальной жизни, хотя сама отказалась попытаться прожить на эту сумму, сославшись на высокий министерский статус. Одним из самых громких в этой череде скандалов вызвало высказывание главы департамента молодежной политики при правительстве Свердловской области – члена «Единой России» Ольги Глацких. Чиновница заявила, что государство вообще ничего не должно молодежи, потому как никого не просило их рожать. В результате Глацких получила выговор от вышестоящего руководства и была подвергнута критике в СМИ. Журналисты даже отыскали данные о суммах грантов, которые Глацких в течение 15 лет получала от Государства. К слову, оскандалившейся чиновнице удалось сохранить должность, чего не скажешь о ее коллегах по цеху, позволивших себе очень похожую риторику.
Источник: wek.ru
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Вот вам и нате – хрен из-под кровати… А как же конституция – получается, что маски сброшены?
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А, кто в обще соблюдает основной закон? Вот, буквально вчера, по ОТР, некий эксперт отвечал на вопрос ведущего. В частности был задано вопрос про то, что парламентская оппозиция подала иск в конституционный суд РФ, об законности пенсионной реформы. Так этот дядечка сказал, мол суд уже должен был вынести вердикт, но он считает, что конституционный суд вынесет правильный вердикт, удобный для власти. Так по чему и президенту не наплевать на основной закон? Он скорее всего уже себя чувствует новым Бероном.
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Нам давно известно, что при капитализме государство (составная часть государства – власть) защищает интересы буржуазии и олигархов. А (народ) пролетарии всё думают, вот мы вас выбрали во власть, так давайте и старайтесь, работайте на нас. Путин прямо и сказал, хотите вы пролетарии жить лучше, меняйте свою активность – то есть, нам надо требовать в рамках закона сменить социально-экономический строй. Капитализм на социализм. Дружно, все, активно добиваемся суверенитета, а затем, теми же методами меняем строй. Если теми же методами не поможет, значит действуем как учит история.
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А на хрена нам такое государство и на хрена нам такой президент? Что, Русь матушка умом оскудела, что правят ей жиды и жидовские недоноски? Может хватит уже?