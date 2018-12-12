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Справедлива ли зарплата у депутатов Госдумы.

09:17. 12 декабря 2018 Просмотров - 469 5 коммент. Опубликовал:

DiQhaAVXUAItSWN (3)

Пора оптимизировать эту Думу досрочно, 

СЛИШКОМ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ  НАСЕЛЕНИЮ ЕЁ РЕШЕНИЯ,

Депутат Николай Харитонов утверждает, что часто россияне не понимают, за что депутаты Госдумы получают 380 тысяч рублей в месяц и еще имеют целый ряд привилегий.

А если посмотреть в декларациях, то часто выясняется, что 380 тысяч рублей в месяц — это доход далеко не основной для многих депутатов Госдумы. И поэтому непонятно, если у практически каждого депутата есть дополнительные доходы (еще выше), то зачем так много платить. Причем ведь в скором времени хотят платить депутатам 800 тысяч рублей.

Труд и стресс

Николай Харитонов полагает, что люди не до конца понимают, какой у депутата от работы стресс и какой вообще это труд, сидеть в Госдуме и голосовать за определенные законы (как прикажет партия), а иногда выступать на протяжении 10 минут перед коллегами.

Все это тяжелая работа, и люди просто не понимают, каково это. В любом случае ясно, что народ выбирает депутатов, и народ таким образом отказывается от решения важнейших проблем в стране, перекладывая их на своих представителем, вот собственно депутаты этими представителями народа и являются.

Однако ведь и это не убеждает. Харитонов полагает, что Госдуме больший «моральный износ» человека, чем, например, в какой-нибудь обычной работе, где оснований для такого «психологического удара» нет.

380 тысяч — это еще очень мало

Несмотря на то, что Харитонов и утверждает, что 380 тысяч — это справедливая зарплата, хотя там вредности на самом деле никакой нет, многие его коллеги уже указывают, что это очень мало для депутатов.

В частности, сейчас активно лоббируется идея, согласно которой зарплату необходимо поднимать как минимум в 2 раза, то есть выплачивать в качестве зарплаты «народным избранниками» сразу 800 тысяч рублей.
За это агитировали многие единороссы, в частности Макаров, который полагает, что ни в коем случае нельзя делать зарплату депутатов меньше 380 тысяч, потому что 380 тысяч «еле хватает» на жизнь. Хотя это и странно, если учесть, что у народных избранников и квартира за счет государства, а транспорт за счет государства. На что не хватает-то? Этого, увы, не указывают слуги народа.

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Теперь видите КТО проникает в ГД? - Двурушники и Лжецы. Перед выборами поют нам в уши одно, а в тёплом кресле Думы служат Сатане, принимая людоедские законы.

 

 

Источник: zen.yandex.ru

Метки: власть, общество, политика, противостояние
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5 коммент.»

  • 2059 1619
    Juryi 12 декабря 2018 в 10:27 Ссылка Пометить
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    Не буду спорить – пусть депутат получает больше !
    Аж в 2 (два) раза больше среднего по округу,
    который представляет…
    А от депутатского дохода – и все остальные чиновники
    с понижающим коэффициентом (от 1,0 до 0,3).

    “Николай Харитонов полагает, что люди не до конца понимают,
    какой у депутата от работы стресс и какой вообще это труд…”
    И это говорит коммунист – аграрий ! Скоро же он забыл
    каково достаются хлеб и заводские детали.
    Коммунист ли ?

    J UDOV

    Ответить
  • 10410 8820
    Ирбис 12 декабря 2018 в 10:49 Ссылка Пометить
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    Этот депутат не представляет какой стресс у народа слушая их дурости! да нам из-за такой гос Думы молоко давать бесплатно надо! Вот какой нормальный человек может понять депутата, который с кучкой хулиганов, обсуждают, причём реально, о возможности мата на концертных сценах страны? Значит народ может после всего этого прожить, по мнению тех же депутатов гос думы на сумму 3,5 тысячи рублей, а для депутата и 380 тысяч — это еще очень мало? Всё приплыли полностью и безоговорочно! Самое смешное это ещё и коммунист!

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  • 38 38
    Мефодий 12 декабря 2018 в 10:52 Ссылка Пометить
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    было мыло -им попользовались,стал обмылок.
    в союзе были депутаты в РФ ими попользовались – стали …. стыдно написать.
    но гонору много

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  • 2070 486
    Слава 12 декабря 2018 в 10:57 Ссылка Пометить
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    Депутатам мало платят и это факт, который невозможно отрицать. Но вы же сами выбирали тех, кому платят маленькие зарплаты по их мнению и большие по вашему. А вы попробуйте сами стать депутатом. Слабо? Это как в лотерею выиграть миллиард.

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  • 506 428
    Ольга 12 декабря 2018 в 14:19 Ссылка Пометить
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    Не надо спорить, какая у кого зарплата.
    Не в ней дело.
    Дело в том, что ЕР выбрали те, кто ПРИШЕЛ, на выборы. А кто пришел?
    Проголосовало 47,8%. Это официально. Со всеми вбросами.
    А что у нас на счет выборов записано? А у нас записано, что выборы признаются даже тогда, когда явится ОДИН избиратель. Минимальный порог явки у нас аннулирован.Закон, принятый Государственной Думой 17 ноября 2006 года и одобренный Советом Федерации 24 ноября.
    Так чё на зеркало пенять?

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