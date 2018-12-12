Справедлива ли зарплата у депутатов Госдумы.
Пора оптимизировать эту Думу досрочно,
СЛИШКОМ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ НАСЕЛЕНИЮ ЕЁ РЕШЕНИЯ,
Депутат Николай Харитонов утверждает, что часто россияне не понимают, за что депутаты Госдумы получают 380 тысяч рублей в месяц и еще имеют целый ряд привилегий.
А если посмотреть в декларациях, то часто выясняется, что 380 тысяч рублей в месяц — это доход далеко не основной для многих депутатов Госдумы. И поэтому непонятно, если у практически каждого депутата есть дополнительные доходы (еще выше), то зачем так много платить. Причем ведь в скором времени хотят платить депутатам 800 тысяч рублей.
Труд и стресс
Николай Харитонов полагает, что люди не до конца понимают, какой у депутата от работы стресс и какой вообще это труд, сидеть в Госдуме и голосовать за определенные законы (как прикажет партия), а иногда выступать на протяжении 10 минут перед коллегами.
Все это тяжелая работа, и люди просто не понимают, каково это. В любом случае ясно, что народ выбирает депутатов, и народ таким образом отказывается от решения важнейших проблем в стране, перекладывая их на своих представителем, вот собственно депутаты этими представителями народа и являются.
Однако ведь и это не убеждает. Харитонов полагает, что Госдуме больший «моральный износ» человека, чем, например, в какой-нибудь обычной работе, где оснований для такого «психологического удара» нет.
380 тысяч — это еще очень мало
Несмотря на то, что Харитонов и утверждает, что 380 тысяч — это справедливая зарплата, хотя там вредности на самом деле никакой нет, многие его коллеги уже указывают, что это очень мало для депутатов.
Теперь видите КТО проникает в ГД? - Двурушники и Лжецы. Перед выборами поют нам в уши одно, а в тёплом кресле Думы служат Сатане, принимая людоедские законы.
Источник: zen.yandex.ru
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Не буду спорить – пусть депутат получает больше !
Аж в 2 (два) раза больше среднего по округу,
который представляет…
А от депутатского дохода – и все остальные чиновники
с понижающим коэффициентом (от 1,0 до 0,3).
“Николай Харитонов полагает, что люди не до конца понимают,
какой у депутата от работы стресс и какой вообще это труд…”
И это говорит коммунист – аграрий ! Скоро же он забыл
каково достаются хлеб и заводские детали.
Коммунист ли ?
J UDOV
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Этот депутат не представляет какой стресс у народа слушая их дурости! да нам из-за такой гос Думы молоко давать бесплатно надо! Вот какой нормальный человек может понять депутата, который с кучкой хулиганов, обсуждают, причём реально, о возможности мата на концертных сценах страны? Значит народ может после всего этого прожить, по мнению тех же депутатов гос думы на сумму 3,5 тысячи рублей, а для депутата и 380 тысяч — это еще очень мало? Всё приплыли полностью и безоговорочно! Самое смешное это ещё и коммунист!
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было мыло -им попользовались,стал обмылок.
в союзе были депутаты в РФ ими попользовались – стали …. стыдно написать.
но гонору много
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Депутатам мало платят и это факт, который невозможно отрицать. Но вы же сами выбирали тех, кому платят маленькие зарплаты по их мнению и большие по вашему. А вы попробуйте сами стать депутатом. Слабо? Это как в лотерею выиграть миллиард.
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Не надо спорить, какая у кого зарплата.
Не в ней дело.
Дело в том, что ЕР выбрали те, кто ПРИШЕЛ, на выборы. А кто пришел?
Проголосовало 47,8%. Это официально. Со всеми вбросами.
А что у нас на счет выборов записано? А у нас записано, что выборы признаются даже тогда, когда явится ОДИН избиратель. Минимальный порог явки у нас аннулирован.Закон, принятый Государственной Думой 17 ноября 2006 года и одобренный Советом Федерации 24 ноября.
Так чё на зеркало пенять?