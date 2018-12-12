Справедлива ли зарплата у депутатов Госдумы.

Пора оптимизировать эту Думу досрочно,

СЛИШКОМ ДОРОГО ОБХОДЯТСЯ НАСЕЛЕНИЮ ЕЁ РЕШЕНИЯ,

Депутат Николай Харитонов утверждает, что часто россияне не понимают, за что депутаты Госдумы получают 380 тысяч рублей в месяц и еще имеют целый ряд привилегий.

А если посмотреть в декларациях, то часто выясняется, что 380 тысяч рублей в месяц — это доход далеко не основной для многих депутатов Госдумы. И поэтому непонятно, если у практически каждого депутата есть дополнительные доходы (еще выше), то зачем так много платить. Причем ведь в скором времени хотят платить депутатам 800 тысяч рублей.

Труд и стресс

Николай Харитонов полагает, что люди не до конца понимают, какой у депутата от работы стресс и какой вообще это труд, сидеть в Госдуме и голосовать за определенные законы (как прикажет партия), а иногда выступать на протяжении 10 минут перед коллегами.

Все это тяжелая работа, и люди просто не понимают, каково это. В любом случае ясно, что народ выбирает депутатов, и народ таким образом отказывается от решения важнейших проблем в стране, перекладывая их на своих представителем, вот собственно депутаты этими представителями народа и являются.

Однако ведь и это не убеждает. Харитонов полагает, что Госдуме больший «моральный износ» человека, чем, например, в какой-нибудь обычной работе, где оснований для такого «психологического удара» нет.

380 тысяч — это еще очень мало

Несмотря на то, что Харитонов и утверждает, что 380 тысяч — это справедливая зарплата, хотя там вредности на самом деле никакой нет, многие его коллеги уже указывают, что это очень мало для депутатов.

В частности, сейчас активно лоббируется идея, согласно которой зарплату необходимо поднимать как минимум в 2 раза, то есть выплачивать в качестве зарплаты «народным избранниками» сразу 800 тысяч рублей.

За это агитировали многие единороссы, в частности Макаров, который полагает, что ни в коем случае нельзя делать зарплату депутатов меньше 380 тысяч, потому что 380 тысяч «еле хватает» на жизнь. Хотя это и странно, если учесть, что у народных избранников и квартира за счет государства, а транспорт за счет государства. На что не хватает-то? Этого, увы, не указывают слуги народа.

Теперь видите КТО проникает в ГД? - Двурушники и Лжецы. Перед выборами поют нам в уши одно, а в тёплом кресле Думы служат Сатане, принимая людоедские законы.

Источник: zen.yandex.ru