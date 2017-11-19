Баллада о средней зарплате в 91815 рублей

Информационное поле ходит ходуном после публикации заметки о возросших доходах жителей столицы

А все началось с того, что 14 ноября на сайте одной из солидных газет появилась коротенькая заметка, где радостно сообщалось: «Среднемесячная заработная плата по Москве выросла за январь — август текущего года на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и составила 91815 рублей. Такие данные приводит Мосгорстат».

Эта новость тут же разлетелась по всем каналам со скоростью лесного пожара, а многомиллионная аудитория соцсетей разогнала ее среди всех слоев населения до таких масштабов, что, казалось, через два дня в небе над всей Россией заполыхали кроваво-красные буквы: «СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МОСКВЕ — 91?15 РУБЛЕЙ!!!»

Можно только представить себе, с каким беспросветно тяжелым чувством вчитывались в эту новость по всей необъятной стране скромные бюджетники, врачи-учителя, горемыки-гастарбайтеры и прочие широкие слои граждан, для которых эта цифра просто не укладывается в голове и звучит словно цитата из романа в стиле фэнтези.

Лично я вдруг вспомнил, как неделю назад проезжал на машине по заповедным лесам в Нижегородской области, где довелось пообщаться с работниками помирающего лесозавода. Они мне скорбно признались, что средняя зарплата у них составляет 4-7 тысяч рублей, да и те не всегда вовремя выдают. И за эти деньги люди ходят на работу и машут топорами! При таких делах мне, москвичу, впору только и думать, как увернуться от этого самого топора...

Впрочем, не меньшую злобу новость о «средней зарплате» вызвала и у миллионов обычных москвичей, едва сводящих концы с концами в городе с самыми дорогими продуктами, «коммуналкой» и общественным транспортом.

В какой-то момент подумалось, что эту новость придумали злобные враги России с целью расшатать стабильность в обществе и выгнать-таки народ на русский Майдан. Мы ведь живем в условиях непрекращающейся информационной войны, приходится быть все время начеку в ожидании подлых вбросов.

Кинулся я искать первоисточник возмутительной новости и, представьте, нашел! На сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве действительно имеется официальный документ «Основные показатели, характеризующие экономику г. Москвы, в январе — сентябре 2017 года», размещенный там 8 ноября 2017 года. И там черным по белому подтверждается эта вздорная цифра: средняя зарплата по Москве составляет 91815 рублей!

И тут я крепко задумался: либо у ребят из Мосгорстата какие-то серьезные проблемы с математикой, либо речь идет о какой-то другой, параллельной Москве, в которую простому смертному просто так пропуск не получить.

Дело в том, что на этом же сайте есть сведения о прошлогодней средней зарплате по столице — она, по ощущениям статистиков, составляла 65935 рублей, что тоже мало вяжется с реальностью. Но даже если та роскошная зарплата и выросла на 8,5%, то в результате бы получилось 71210 рублей. Тоже загнули, но хоть не так высоко. Как там пелось в «Денискиных рассказах»? «Папа у Васи силен в математике...» То есть получается, что бравые статистики не столько врут, сколько не в ладах с арифметикой. А может, в тех кабинетах и засели те самые супостаты, работающие на раскол общества?

Ведь какую реакцию может вызвать публикация этих абсолютно неадекватных цифр? Обозлен среднестатистический москвич, обозлены жители глубинки, которые видят, как финансовые соки из их регионов выжимаются досуха и перенаправляются в Центр, который кого жалует с барского плеча трансферами, а кого и казнит.

А в это время чередой идут сообщения о масштабной реновации хрущевок, строительстве дорожных развязок и гигантских дорогостоящих парков. А теперь еще и в голове у россиянина засядет эта нелепая цифра «средней зарплаты».

Стоит ли удивляться, что для обладателя московской прописки повышается риск стать жертвой ограбления, поскольку в массовом сознании (в том числе и уголовном) закрепляется образ москвича как обладателя несметных богатств.

Примечательно, что скандальная новость о «средней московской зарплате» появилась параллельно с другим сообщением: депутаты Госдумы рассматривают законопроект «О патриотическом воспитании в РФ», в котором очень много правильных фраз о том, как важно прививать гражданину России гордость за свою страну с младых ногтей. Закон регламентирует массу аспектов и механизмов, при помощи которых идея любви к Родине должна овладевать массами. Судя по тексту документа, депутаты всерьез обеспокоены тем, что граждане становятся более равнодушными к своей стране, а это чревато серьезными проблемами, особенно если возникнет необходимость ее защищать.

Очень много слов в тексте посвящено нашей истории, памяти, святыням и традициям. Правда, одно слово я так и не встретил в тексте закона — «справедливость». А ведь, казалось бы, вещь очевидная: обеспечьте справедливость в обществе — и тогда не понадобятся никакие законы о «патриотическом воспитании». Которые придумываются людьми с зарплатой, значительно превышающей даже ту, придуманную волшебниками из службы государственной статистики.

Понимаю, это сложно. Но давайте хотя бы с чего-нибудь начнем. Например, перестанем убаюкивать себя приятной статистикой и займемся устранением дикого, несправедливого разрыва в доходах, который сложился в нашей стране. Или «миссия невыполнима»?