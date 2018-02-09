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Оборотень в Госдуме: депутат-Пайкин заказал информационную атаку на Минобороны

20:12. 9 февраля 2018 Просмотров - 297 Один комментарий Опубликовал:

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Гибель лётчика штурмовика Романа Филипова в Сирии стала примером самоотверженности, героизма и безграничной любви к Родине для многих россиян. К сожалению, нашлись и те, кто использовал гибель Филипова в своих корыстных интересах.

Изданием-падальщиком по традиции выступила «Фонтанка». Её автор Денис Коротков, ранее уже сливавший персональные данные россиян, додумался войти на интернет-сервис Минобороны, используя личный номер Филипова.

Интересовала пронырливого преступника, именующего себя журналистом, зарплата лётчика штурмовика. После справедливой реакции от Минобороны, назвавшего Короткова опустившимся, «Фонтанка» также рассказала читателям о том, как взламывать личные странички российских военных и менять пароль от их учёток.

Собственно, чего ещё ждать от грантоедского издания, чей владелец Константинов также возглавляет «Фонд поддержки расследовательской журналистики 19/29», существующий на дотациях из американского бюджета. Также «Фонтанка» сотрудничает с такими западными НКО, как NED, Internews International и OAK foundation, IREX.

Известный в Рунете блогер Манзал копнул чуть глубже, выявив финансовую подноготную заказчика атаки на Минобороны и Героя России. Манзал аргументировано, ссылаясь на отчётные документы и публикации в СМИ, доказал, что организовал информационную атаку на Минобороны депутат Госдумы Борис Пайкин.

Вопросы отпадают, когда узнаёшь о хитрой схеме, при помощи которой Пайкин завладел «Фонтанкой». Ещё в 2015 году 51% «Ажура» (читай «Фонтанки»), чей нынешней владелец Константинов был упомянут выше, принадлежали шведской компании Bonnier AB. Однако изменение закона о СМИ не позволило шведам дальше владеть «Фонтанкой». Пришлось продавать Евгению Вышенкову, Андрею Константинову, Андрею Потапенко, Александру Горшкову.

Одновременно с этим Bonnier AB продала долю в 80% в другом петербургском издании – «Деловом Петербурге». Покупателем стала структура Пайкина Fort Group.

Впоследствии в прессу просачивались свидетельства того, что «Ажур» тоже перешёл под управление Fort Group. В частности, об этом сообщал «Коммерсант», указывая на то, что в «Деловом Петербурге» и «Фонтанке» один и тот же руководитель по продаже рекламы.

Непосредственно главред и один из совладельцев «Фонтанки» Александр Горшков в ноябре 2017 года сообщал, что изданием также владеет дружественное АО. Манзал выяснил, что это «дружественное АО» - подставная фирма Пайкина АО «Визион», через которую провернули продажу контрольного пакета акций (61%) «Фонтанки» за 213 миллионов рублей. На директора «Визиона» по фамилии Кучерявенко Пайкин повесил также свой кипрский оффшор.

Таким образом, депутат Госдумы Борис Пайкин не только ведёт коммерческую деятельность, которая запрещена парламентариям, но и натравливает падальщика-Короткова на Минобороны и Героя России. Это самое настоящее предательство национальных интересов России, которое должно быть расследовано компетентными органами. Вредителям не место в нижней палате парламента страны.

 

 

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