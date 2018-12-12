Секретный падеж русского языка

В школе о нем молчат

В школе нам говорят, что в русском языке существует шесть падежей - именительный, родительный, дательный, винительный, творительный и предложный.

Но на самом деле эта привычная шестипадежная схема предлагается детям только для простоты. Потому что есть неофициальный, седьмой падеж - звательный.

А если совсем точно, то их целых два!

Первый звательный падеж представляет собой осколок древнерусского звательного падежа, который вроде бы уже отмер, но не совсем. Дело в том, что у наших предков было строгое правило - при обращении к кому-либо слова склонялись особым образом.

В словах мужского рода на конце ставилось "е", а предшествующая гласная изменялась. Например, когда речь была адресована князю, то говорили не "Князь!", а "Княже!". Либо был вариант, когда в окончании слова ставилось "и". Например, к Богу взывали так: "Господи!".

В словах женского рода конечная гласная заменялась на "о". Примеры - "Жено!", "Сестро!", "Мамо!".

Вы сами видите, что в современном русском этот падеж сохранился лишь частично. Слова "княже", "отче", "старче", "братие", "друже", "Господи" нам понятны и даже могут употребляться в нашей речи, придавая ей особую стилистическую окраску. Но в подавляющем большинстве случаев, мы им не пользуемся.

Зато у нас появился так называемый новый звательный падеж. Он образуется совершенно по-другому и имеет ограниченную сферу действия. Вспомните, как вы окликаете друзей или подруг: "Ань!", "Маш!", "Петь!", "Дим!" и т.д. Вот это усечение имен и есть - новый звательный.

И опять здесь есть оговорка - использование этого падежа является не всеобъемлющим, а эмоционально окрашенным. То есть он может применяться вами по желанию, если вы хотите добавить в свое обращение, какую-то особую эмоцию.

А вот те шесть падежей, которые выделяют в школе, не подразумевают никакой вариативности. Они обязательны к использованию во всех случаях. Именно поэтому про оба звательных падежа детям не сообщают - к чему запутывать молодые умы!

Источник: zen.yandex.ru