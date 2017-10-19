Революционная орфографическая реформа: Луначарского или Императора?

В первую очередь тем, что из языка образов, где каждая буква несёт свой глубокий Образ, он превратился в язык безобразный — чисто фонетический, в котором буквы есть лишь обозначение звуков, хотя надо признать, что этот процесс вымывания образной составляющей языка начался намного раньше, после прихода христианства на Русь .

Современный 33-х буквенный алфавит появился в результате реформы «Луначарского». В правила русского правописания был внесён ряд изменений и сокращено количество букв. Из азбуки исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И; вместе с тем буквы были лишены названий и искажены произношения некоторых из них. Как считается, реформы Луначарского 1918 года нанесли огромный вред русскому языку.

10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять). Таким образом, в России была осуществлена орфографическая реформа.



Поэтому лить горючи слёзы именно на реформу Луначарского — нелогично. Но понять, какое место она занимала в процессе развития (или деградации, если таковая имела место) языка — необходимо.

КАК РОЖДАЛАСЬ «РЕФОРМА ЛУНАЧАРСКОГО»

Реформа обсуждалась и готовилась задолго до её практического проведения. О реформе русского языка, особенно письменного, задумывались не раз.



Уже новатор Пётр Первый мечтал о реформе, но имперские планы на бумаге реализации не нашли.



В 1735 году российская Академия наук задумалась об исключении из употребления буквы «ижица», а в 1781 году по инициативе той же Академии наук читатели обнаружили в «Академических новостях» раздел, напечатанный без «Ъ» на конце слов.



Таким образом, можно утверждать, что фундамент реформы 1918 года был заложен ещё в XVIII веке.

Написание букв славянской азбуки



Реформа языка 1918 года — необходимое упрощение русского письма, но она была лишь исполнением имперских проектов.



На требования времени обратил внимание последний русский император Николай II, уже в 1904 году при Российской Академии Наук была организована Орфографическая комиссия под началом известного русского языковеда Филиппа Федоровича Фортунатова и председательством А. А. Шахматова.



Лингвисты задумались об упрощении языка, прежде всего, для школьников. Полагалось, что языковое упрощение позволит лишить школы отстающих учеников.

В 1911 году особое совещание при Академии наук в общем виде одобрило работы предварительной комиссии и вынесло по этому поводу свою резолюцию: детально разработать основные части реформы; соответствующее постановление было опубликовано в 1912 году.



Проект реформы был готов к 1912 году и избавлял от достаточного количества орфографических правил (из письма уходил твёрдый знак, на конце глаголов и существительных не писался мягкий), а в магазинах появились первые робкие издания с новыми правилами орфографии. Цель — ликбез монархии, достигнута не была. Школьники по-прежнему писали с ошибками, проект положили «на полку».

Следует признать, что не Луначарский и революционеры повинны в реформе — она дело императорских чиновников.

Свою руку в орфографической реформе приложило и временное правительство. Совещательная работа резидентов Временного правительства велась долго и касалась многих аспектов жизни Российского государства — были запланированы новые аграрные истины, реформы требовало местное самоуправление и достаточно путаная система высшего образования.



Институт в России всегда являлся платформой, рассадником свободной мысли, поэтому Временное правительство с июня 1917 года погрузилось в разработку всесторонней реформы российского института. В канве реформы учебных программ был и русский язык.



Представители съезда одобрили реформу русского языка — тот самый проект 1912 года. В очередной раз отказавшись от «Ъ» в конце слова и середине некоторых, Временное правительство в союзе с Академией наук вернуло русскому языку «Ь» на конце глаголов и существительных с шипящими.

Официально реформа была объявлена 11 (24) мая 1917 года в виде «Постановлений совещания по вопросу об упрощении русского правописания», а 17 (30) мая на основании указанных материалов Министерство народного просвещения Временного правительства предписало попечителям округов немедленно провести реформу русского правописания.



Реформа обещала российским школам новый язык со следующего учебного года, но свои корректировки внесла Великая Октябрьская Социалистическая революция.

РЕФОРМА РЕВОЛЮЦИОНЕРОВ

Анатолий Васильевич Луначарский



Ещё один циркуляр вышел 22 июня (5 июля) Декретом за подписью советского Народного комиссара по просвещению А.В. Луначарского, опубликованным (без даты) 23 декабря 1917 года (5 января 1918 года):

«всем правительственным и государственным изданиям» (среди прочих) предписывалось с 1 января (ст. ст.) 1918 года «печататься согласно новому правописанию».

С нового года (по ст. ст.), первый номер официального органа печати СНК газеты «Газета Временнаго Рабочаго и Крестьянскаго Правительства» вышел (равно как и последующие) в реформированной орфографии, в точном соответствии с изменениями, предусмотренными в Декрете (в частности, с использованием буквы «ъ» в разделительной функции).



Однако, прочая периодическая печать на территории, контролируемой большевиками, продолжала выходить, в основном, в дореформенном исполнении; в частности, официальный орган ВЦИК «Известия» ограничился лишь неиспользованием «ъ», включая и в разделительной функции (заменяя букву апострофом, что в общем-то было против новых правил); также печатался партийный орган газета «Правда».

«Декрет о введении новой орфографии» (с 15 октября того же года) за подписью Луначарского от 10 октября 1918 года №804, опубликованный в «Известиях» 13 октября, возымел фактическое действие, хотя и с опозданием: «Известия» перешли на новое правописание с 19 октября того же года, в заглавии газеты — после 25 октября; «Правда» также перешла на новую орфографию с 19 октября (№ 226 — не все материалы).

Документ этот настолько интересен своим содержанием, а результаты его столь своеобразны, что есть смысл его процитировать.

«Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства. 17 октября 1918 года, № 74, отдел первый. Декрет Совета Народных Комиссаров №804 О введении новой орфографии. В целях облегчения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения школы от непроизводительного труда при изучении правописания, Совет народных Комиссаров постановляет:



Все правительственные издания, периодические (газеты и журналы) и непериодические (научные труды, сборники и т.п.), все документы и бумаги должны с 15-го октября 1918 г. печататься согласно при сем прилагаемому новому предписанию.

Во всех школах Республики:

Реформа правописания вводится постепенно, начиная с младшей группы 1-й ступени единой школы.

При проведении реформы не допускается принудительное переучивание тех, кто уже усвоил правила прежнего правописания.

Для всех учащихся и вновь поступающих остаются в силе лишь те требования правописания, которые являются общими для прежнего и нового правописания, и ошибками считаются лишь нарушения этих правил»





(Декрет Совета народных комиссаров от 10.Х. 1918 года. С приложением читайте тут: http://www.historyru.com/docs/rulers/lenin/lenin-doc25.html).

Хотим обратить внимание: причиной названы «облегчение усвоения русской грамоты» и «освобождение от непроизводственного труда».



Хотя в других странах не только китайцы или японцы, но даже французы и англичане имеют куда более запутанную систему правописания, но упорно не желают освобождать своих школьников от непроизводительного труда, а также явно не стремятся облегчить своим широким массам усвоение своей письменности.



Конечно, зачем народным массам письменность — пусть это будет достоянием «элит». Революционеры (союз большевиков и троцкистов-интернацистов) всё-таки имели в планах ликвидацию массовой безграмотности, а реформа, зревшая в императорских академиях, пришлась как нельзя кстати.



Тут можно сказать «ну значит не революционеры, а ещё императорская власть хотела помочь людям стать грамотнее», но не стоит забывать о действовавшем «указе о кухаркиных детях», который закрывал дорогу в образованность одарённым детям из низших сословий. Большевики в союзе с троцкистами после революции давали грамотность всем!

Реформа явилась в том числе и удобным поводом для идеологического размежевания со «старым миром», каким обычно является денежная реформа: новые правители — новые деньги, новая орфография, всё новое. И этот аспект тоже не стоит забывать.



С момента действия декрета «О введенiи новаго правописанiя» отказ от нового русского языка стал символом неприятия новой власти. В период Гражданской войны на территориях, принадлежащих белым, новая орфография не использовалась категорически, отрицали орфографию 1918 года и эмигранты.



СОДЕРЖАНИЕ РЕФОРМЫ

В соответствии с реформой:



из алфавита исключались буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»); вместо них должны употребляться, соответственно, Е, Ф, И;



исключался твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант);



изменялось правило написания приставок на з/с: теперь все они (кроме собственно с-) кончались на с перед любой глухой согласной и на з перед звонкими согласными и перед гласными (разбить, разораться, разступиться → разбить, разораться, но расступиться);



в родительном и винительном падежах прилагательных и причастий окончания -аго, -яго заменялось на -ого, -его (например, новаго → нового, лучшаго → лучшего, ранняго → раннего), в именительном и винительном падежах множественного числа женского и среднего родов -ыя, -ія — на -ые, -ие (новыя (книги, изданія) → новые);



словоформы женского рода множественного числа онѣ, однѣ, однѣхъ, однѣмъ, однѣми заменялись на они, одни, одних, одним, одними;



словоформа родительного падежа единственного числа ея (нея) — на её (неё).



В последних пунктах реформа, вообще говоря, затрагивала не только орфографию, но и орфоэпию и грамматику, так как написания онѣ, однѣ, ея (воспроизводившие церковнославянскую орфографию) в некоторой степени успели войти в русское произношение, особенно в поэзию (там, где участвовали в рифме: онѣ/женѣ у Пушкина, моя/нея у Тютчева и т. п.).

В документах орфографической реформы 1917—1918 годов ничего не говорилось о судьбе редкой и выходящей из практического употребления ещё до 1917 года буквы Ѵ (ижицы); на практике после реформы она также окончательно исчезла из алфавита.

МОГЛИ ПОЙТИ И ДАЛЬШЕ

В ожидании мировой революции в Советской России разгорались также дискуссии, что надобно бы забыть о кириллице и официально ввести латинское письмо. В это время часто говорилось, что в кириллице слишком много букв, а в латинице всего 26. Это сэкономит якобы средства при типографском наборе.



Те, кто ратовал за сохранение кириллицы, обвинялись в «махровой поповщине» и в связях с царизмом. Её считали пережитком «лапотной России».



Вспомним, что ещё Ломоносов горячо приветствовал петровские реформы и сравнивал реформу церковно-славянского алфавита с бритьем боярских бород. Стоит ли удивляться, что 70 лет назад кириллицу некоторые из революционеров называли «чёрной паутиной изуверского фанатизма».

В 1925 в Баку был создан Всесоюзный центральный комитет нового алфавита (ВЦКНА). Возглавляемый председателем ЦИК Азербайджана Самедом Ага Агамали-Оглы, ВЦКНА станет центром распространения латинского письма в СССР.



Достаточно посмотреть на лозунги тех лет: «Латиница — письмо Октября», «За латинизацию широким фронтом». Много усилий для претворения этих решений партии сделал председатель технографической комиссии, специалист по языкам Кавказа Николай Феофанович Яковлев.



Это сейчас его портрета не найти ни в старой, ни в новой энциклопедиях, а раньше его называли «технографическим комиссаром» и «великим латинизатором». К началу 30-х годов ВЦКНА переехал в Москву, все неславянские языки (кроме мордовского, марийского и удмуртского) были латинизированы.



По задумкам Н. Яковлева, прелести латинской грамоты должны были познать не только русские, но также армяне, грузины и даже евреи.

«Теория русского письма, — писал он, — представляет собой род клина, забитого между странами, где принят латинский алфавит Октября… На этапе строительства социализма существующий в СССР русский алфавит есть безусловный анахронизм, род графического разобщающего барьера».

В ноябре 1929 года Н. Яковлев возглавил при Главнауке СССР подкомиссию по разработке латинского письма для русского языка. Через год комиссия представила три проекта русской латиницы, которые сразу же были опубликованы.



Среди разработчиков — всё тот же Н. Яковлев и Б. Ларин. Кстати, эти алфавиты пригодятся Гитлеру в 42-м для пропагандистской работы на оккупированных территориях, когда на его сторону переметнётся известный ученый, член ВЦКНА Н. Поппе. Как ни старались латинизаторы, но к 30-м годам их «поезд революции» уже ушёл.



К этому времени их открыто поддержал только А. Луначарский, выступив 7 января 1930 года в ленинградской «Красной газете» со статьей «К латинизации русского алфавита» (http://lunacharsky.newgod.su/lib/raznoe/latinizacia-russkoj-pismennosti).



В ней он вспомнил, что Ленин мечтал, когда русские будут писать латинскими буквами, «в более спокойное время, когда мы окрепнем». Однако кроме него об этих мыслях Ильича почему-то больше никто не знал.



Более того, Луначарский был уже бывшим наркомом просвещения и его слова ничего не значили. Между тем Яковлев не успокоился. В 1931—1932 годах он срочно разработал компромиссный проект, где латиница разбавлялась кириллическими буквами. Но тщетно.

В 1927 в Дагестане случились беспорядки: народ был недоволен латиницей (очень примечательный факт, в свете нашей непосредственной работы по Дагестану http://inance.ru/category/presschronic/dagestan/).

И в 1933 году Иосиф Сталин принимает секретное решение — вернуть страну в лоно кириллицы. 1 июня 1935-го были русифицированы языки народов Севера и, в порядке эксперимента, Кабардино-Балкарии. А через два года ВЦКНА был распущен. Н. Яковлева в 1951 году отстранили от лингвистической работы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Следует признать, что результаты «реформы Луначарского» не были однозначными:



с одной стороны, они дооформили современный русский язык, который стал вроде как проще, хотя даже сегодня русский язык является довольно сложным для изучения иностранцами (входит во вторую категорию сложности для англоязычных людей https://en.wikibooks.org/wiki/Wikibooks:Language_Learning_Difficulty_for_English_Speakers);



с другой стороны, троцкисты-интернацисты готовы были пойти далее — на путь латинизации русского языка, что, вероятно, облегчило бы процесс мировой революции, но что было остановлено большевиками, представлявшими во многом позицию Русской цивилизации, как цивилизации многих народов, стоящую на трёх столпах: Справедливости, Русском языке и Пушкине.



Отголоски этой реформы есть и ныне.

Мы в заключительной части перейдём на орфографию, которая, как мы считаем, станет в будущем — орфографией нашей страны, поскольку она возвращает некоторые забытые буквы и более адекватные образной составляющей русского языка правила.



Мы бы писали все наши материалы, изпользуя эту орфографию, но боимся, такая необычность текста может оттолкнуть некоторую долю читателей, кто посчитает её просто проявлением безграмотности.

Ныне действующая орфография, подъигрывая шепелявости обыденной изустной речи, предписывает перед шипящими и глухими согласными в приставках «без-», «воз-», «из-», «раз-» звонкую «з» заменять на глухую «с», в результате чего названные «морфемы» в составе слова утрачивают смысл.

По этой же причине лучше писать «подъигрывать», «предъистория» и т.п. Поскольку возприятие на слух различий в звучании «е» и «ять», «и» и «i» к настоящему времени стёрлось и они отсутствуют в разкладке клавиатуры, то о существовании этих букв как выразительниц смысла мы напоминаем по мере необходимости, сохраняя в большинстве случаев в написании «е» и «и», соответственно.

Вот всего лишь два примера искажения смысла слов:



слово «мiр» означает «общество», а слово «мир» означает «состояние общества без войны»;



приставка «без» означает отсутствие чего-либо, а приставка «бес» несёт в себе смысловую нагрузку слов «бес», «сатана». Таким образом, слово «беЗсовестный» означает отсутствие совести, а слово «беСсовестный» — бес, сатана совестный.



Кроме того, в ряде случаев в длинных предложениях, в будущем будут встречаться знаки препинания, постановка которых не предусмотрена ныне действующей грамматикой, но которые лучше поставить в текст, поскольку их назначение — разграничивать разные смысловые единицы в составе длинных фраз, что должно упрощать их возприятие.

О необходимости перехода к смысловыражающей орфографии можете почитать книгу «Язык наш: как объективная данность и как культура речи»

Сегодня, в начале XXI века, у нас есть возможность объективной оценки событий прошлого.



Поэтому запомним азбучную истину: современная орфография — не следствие «большевицкого произвола», «насильственного упрощения языка», а результат многолетней работы лучших русских языковедов, направленной на совершенствование правил правописания.



По словам В.В. Лопатина,