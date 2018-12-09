Рука Кремля в Париже

СБУ сообщает, что протесты во Франции и Бельгии организовала Россия.В качестве улики выдвигают двух французов, которые позировали с флагом ДНР, а ранее ездили на Донбасс.Если флаг ДНР стал символом российского российского влияния на протесты, то флаги Каталонии на тех же протестах тогда является доказательством происков зловредного Пучдемона, а призывы "Мы хотим Трампа!", доказательством влияния США, ведь получается, что Трамп поддержал протесты организованные Кремлем.Что же делать, если так много организаторов? Все просто. Пучдемон и Трамп это тоже агенты Кремля, которые расшатывают демократию в Испании и США. А раз так, то мы имеем огромный международный заговор с центром в Кремле, который со всех сторон наносит удары по французской демократии с целью образования Версальской Народной Республики. СБУ конечно не дорабатывает в деле разоблачения международных масштабов заговора, мелко плавают.Франция будет свободной! Макрон – уходи! Донецк и Париж – города-побратимы!

Источник: colonelcassad.livejournal.com