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Рука Кремля в Париже

14:32. 9 декабря 2018 Просмотров - 223 2 коммент. Опубликовал:


СБУ сообщает, что протесты во Франции и Бельгии организовала Россия.

В качестве улики выдвигают двух французов, которые позировали с флагом ДНР, а ранее ездили на Донбасс.
Если флаг ДНР стал символом российского российского влияния на протесты, то флаги Каталонии на тех же протестах тогда является доказательством происков зловредного Пучдемона, а призывы "Мы хотим Трампа!", доказательством влияния США, ведь получается, что Трамп поддержал протесты организованные Кремлем.

Что же делать, если так много организаторов? Все просто. Пучдемон и Трамп это тоже агенты Кремля, которые расшатывают демократию в Испании и США. А раз так, то мы имеем огромный международный заговор с центром в Кремле, который со всех сторон наносит удары по французской демократии с целью образования Версальской Народной Республики. СБУ конечно не дорабатывает в деле разоблачения международных масштабов заговора, мелко плавают.

Франция будет свободной! Макрон – уходи! Донецк и Париж – города-побратимы!

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: идиоты, протесты, Россия, сбу, Украина, Франция, юмор
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2 коммент.»

  • 43 35
    Александр Дед 9 декабря 2018 в 16:19 Ссылка Пометить
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    Да вы что, это же Боширов И Петров, разве не узнали ? Это их ГРУ замаскировало :-)))

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  • 10320 8730
    Ирбис 9 декабря 2018 в 18:28 Ссылка Пометить
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    Было бы даже не этично без руки Кремля и без Боширова и Петрова! Нет такой службы как СБУ а есть подпиндосники которых потом придётся по всему миру вылавливать!

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