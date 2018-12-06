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Кружок диалектики (2018-2019). 04. «Суждение». М.В.Попов.

09:43. 6 декабря 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал:

27 ноября 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось четвертое в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Суждение”. Рассматривалось суждение как результат снятия единичного.

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Источник: www.youtube.com

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