Кружок диалектики (2018-2019). 04. «Суждение». М.В.Попов.
09:43. 6 декабря 2018 Просмотров - 98 Нет комментариев Опубликовал: brahman
27 ноября 2018 г. под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось четвертое в 2018-2019 учебном году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Суждение”. Рассматривалось суждение как результат снятия единичного.
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Источник: www.youtube.com