Кружок диалектики (2018-2019). 12. «Отрицательное суждение». М.В.Попов.
28 мая 2019 г. под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Отрицательное суждение”. Рассматривался переход к положительному выражению отрицательного суждения.
На этом завершились занятия кружка в 2018-2019 учебном году. Первое занятие в 2019-2020 учебном году состоится 15 октября 2019 года. Тема – Бесконечное суждение, переход от суждений наличного бытия к суждениям рефлексии.
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
___