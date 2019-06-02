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Кружок диалектики (2018-2019). 12. «Отрицательное суждение». М.В.Попов.

09:01. 2 июня 2019 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал:

28 мая 2019 г. под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Отрицательное суждение”. Рассматривался переход к положительному выражению отрицательного суждения.
На этом завершились занятия кружка в 2018-2019 учебном году. Первое занятие в 2019-2020 учебном году состоится 15 октября 2019 года. Тема – Бесконечное суждение, переход от суждений наличного бытия к суждениям рефлексии.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qQxmEelyJPQ

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