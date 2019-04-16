Кружок диалектики (2018-2019). 10. «Форма и содержание положительного суждения». М.В.Попов.
10:02. 16 апреля 2019 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
9 апреля 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Форма и содержание положительного суждения”. Продолжалось рассмотрение Суждения как категории, содержащей в снятом виде предшествующие категории диалектики.Форма положительного суждения выражается положением: единичное всебще, содержание – положением: всеобщее единично.
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