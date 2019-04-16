Кружок диалектики (2018-2019). 10. «Форма и содержание положительного суждения». М.В.Попов.

9 апреля 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме “Форма и содержание положительного суждения”. Продолжалось рассмотрение Суждения как категории, содержащей в снятом виде предшествующие категории диалектики.Форма положительного суждения выражается положением: единичное всебще, содержание – положением: всеобщее единично.



Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…

___



Источник: https://www.youtube.com/watch?v=MNqwmozpBEY