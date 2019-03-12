Главная » Видео, Мировоззрение, Образование

Кружок диалектики (2018-2019). 09. «Положительное суждение». М.В.Попов.

09:49. 12 марта 2019 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал:

5 марта 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Положительное суждение”. Продолжалось рассмотрение суждения как категории, содержащей в снятом виде предшествующие категории диалектики. Субъект в суждении выступает как единичное, а предикат как всеобщее. Форма положительного суждения выражается двумя положениями: единичное есть всеобщее и всеобщее есть единичное.

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
___

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bTBAWE393hM

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Кружок диалектики (2018-2019). 07. «Суждение как определённость понятия». М.В.Попов.
... очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме "Суждение как... в снятом виде предшествующие категории диалектики.Как вступить в Рабочую партию...
Кружок диалектики (2018-2019). 08. «Субъект и предикат». М.В.Попов.
... очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме "Субъект и... в снятом виде предшествующие категории диалектики. Субъект в суждении выступает как...
Кружок диалектики (2018-2019). 01. «Понятие как всеобщее». М.В.Попов
... году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики. Рассматривался вопрос о том, что...
Кружок диалектики (2018-2019). 02. «Особенное». М.В.Попов
... году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме "Особенное". Рассматривался вопрос...
Кружок диалектики (2018-2019). 03. «Единичное». М.В.Попов.
... году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме "Единичное". Рассматривалось единичное...
Кружок диалектики (2018-2019). 04. «Суждение». М.В.Попов.
... году занятие Кружка любителей гегелевской диалектики по теме "Суждение". Рассматривалось суждение...

Один комментарий»

  • 232 168
    Dasha 12 марта 2019 в 15:42 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Когда еще и Гегеля не было, Предки наши организовали нечто вроде кружка космической диалектики!
    А было это более 7527лет назад…
    Вот тебе, Читатель, фрагмент той эпохи ( славной!):

    2 (2). Собиралися-соезжалися к Вайтмане Небесной той,
    Роды х’Арийские и Да’Арийские,
    Pоды Рассенов и Святорусов,
    вожди и воины всех Родов Расы Великой,
    собирались Ведуны сребровласые
    и Волхвы Многомудрые,
    и служители Бога Единого[4]…
    ………………………………………………

    3 (3). Собиралися-соезжалися,
    вкруг Вайтманы рядами разсаживались,
    много дней Богов прославляли…
    И отворилась Вайтмана, выходил из неё во плоти
    Светлый Бог Небесный…
    ………………………………………………
    ………………………………………………
    ………………………………………………

    4 (4). Рек Бог вечнопрекрасный:
    Я явился из Урай-Земли[5],
    из Сварги Небесной, где течет Ирий светлый,
    в садах Вырия, возле Асгарда Небесного,
    я Перун Громовержец, Сварога сын.
    Слушайте люди и воины Родов Человеческих слова мои,
    поучение слов моих слушайте…
    Говорил Перуну, Ратибор, воин из Рода Святорусов:
    Ты скажи-поведай Светлый Вождь,
    есть ли смерть для воинов Родов наших?

    5 (5). Отвечал Перун воину: Нет смерти
    для воинов Рода Небесного…
    Всякое явное либо тайное сомнение сердца,
    Бог Вышень, Хранитель Миров,
    Отец Сварога и Дед мой,
    лучший из всех Мудрых, разрешит…
    Знаю, вечна Премудрость Богов.
    Кто став учителем, даже если Великую Тайну поведал,
    не порицаем Богами, ибо нет смерти для них…
    ………………………………………………

    6 (6). И спросили люди Громовержца Многомудрого:
    Ты, скажи нам, Сварожич, поведай,
    почему Служители Бога Единого и Странники Божии,
    путем познания Вед хотят добиться Безсмертия?
    Ты, скажи нам, поведай,
    есть ли смерть в Мире Яви или Безсмертно[6] все?
    Что же из двух – правда?

    7 (7). Отвечал им Сварожич: Правильно то и другое,
    но лишь в заблуждении
    певцы учат о смерти, люди.
    Я же называю обманом – смерть,
    а необманом, Безсмертие называю…
    В самообмане Леги[7] погибли,
    необманом бытие достигается в Прави.
    И смерть не как рысь пожирает рожденных,
    воспринимаемой нет у неё формы…
    Смерть наблюдаете вы в окружении,
    а для себя вы её не найдете…

    8 (8). Иные люди считают, что Удрзец – Бог мертвых,
    отличен от смерти, а хождение ваше
    в Мир Прави Безсмертно,
    оно в Душах и Духе у вас пребывает;
    Этот же Бог царит в Мире Предков,
    благой Он к благим, к не благим же не благ Он…
    Велением Удрзеца, в Детях Человеческих
    проявляются гнев, заблуждение и смерть,
    принявшая жадности образ…

    9 (9). Самостью сбитый с дороги,
    единения с Душой человек не достигает…
    Во власти смерти заблудшие люди
    движутся этой дорогой и, умерев,
    снова и снова в Нави Мир попадают…
    За ними с пути сбиваются чувства,
    поэтому смерть, называют Марёна…

    10 (10). Увлекаясь своими деяниями,
    в погоне за их плодами,
    они продолжают идти в таком направлении
    и не превозмогают смерти…
    Вместо стремления к праведным целям,
    как Совесть людей призывает,
    Дитя Человеческое, на Мидгарде[8] рожденное,
    станет вращается в Кругу наслаждений и
    на этом пути его смерть поджидает…

    11 (11). Это – великое заблуждение чувств,
    с тщетными целями соединяясь,
    движется в Пекло[9] по тщетной дороге…
    Пораженное связями со тщетными целями,
    и о них день и ночь помышляя,
    ваше сокровенное Я
    начнет поклоняться внешнему Миру Яви…
    ………………………………………………

    12 (12). В Мире Яви, проявленном Родом,
    первое, что людей поражает,
    это желание чужого,
    вскоре оно за собой влечет гнев и похоть.
    Эти три порождения темных,
    людей неразумных к смерти приводят,
    а в Мире Яви, лишь стойкие люди,
    в ком правит Совесть,
    стойкостью смерть побеждают всегда…
    ………………………………………………

    13 (13). Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив,
    пренебрежением с ними нужно бороться…
    Для таких нет смерти,
    ибо они Знанием
    преодолели страсти и превзошли смерть…
    А человек, стремящийся за вожделением,
    идя за страстями, гибнет…
    Но победив желания порочные,
    с себя всякий прах страстей человек сдувает…
    ………………………………………………

    14 (14). Для всех существ и людей
    Пекло кажется тьмой беспросветной;
    как безумные они стремятся безпечно к провалу…
    Но человеку, который отринул безумие,
    что смерть может сделать?
    Кто же откажется от обладания Мудростью Древней,
    тот пусть ни о чем ином и не мыслит,
    как бы изгнав из себя Силу Жизни!
    ………………………………………………

    15 (15). Гнев, жадность и заблуждение глубинного Я,
    вот смерть; и они – в этом теле земном…
    Человек познавший Мудрость
    Богов и Предков своих
    знает, что так порождается смерть,
    и смерть его здесь не пугает…
    В его области смерть изчезает,
    подобно тому, как изчезает смертный,
    попав в область смерти…
    ………………………………………………

    16 (16). И спросил Перуна, Один,
    воин из Рода х’Арийского:
    скажи нам, почему молвят Волхвы говоря,
    что совершая жертвоприношения безкровные,
    люди могут достигнуть блаженных Миров Прави,
    чистейших непреходящих…
    Веды их называют высочайшей целью;
    кто это знает, как он может заняться делами?
    ………………………………………………
    ………………………………………………

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>