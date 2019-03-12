Кружок диалектики (2018-2019). 09. «Положительное суждение». М.В.Попов.

5 марта 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Положительное суждение”. Продолжалось рассмотрение суждения как категории, содержащей в снятом виде предшествующие категории диалектики. Субъект в суждении выступает как единичное, а предикат как всеобщее. Форма положительного суждения выражается двумя положениями: единичное есть всеобщее и всеобщее есть единичное.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=bTBAWE393hM