Кружок диалектики (2018-2019). 09. «Положительное суждение». М.В.Попов.
09:49. 12 марта 2019 Просмотров - 127 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
5 марта 2019 года под руководством доктора философских наук М.В.Попова состоялось очередное занятие Кружка любителей гегелевской диалектики КЛГД по теме “Положительное суждение”. Продолжалось рассмотрение суждения как категории, содержащей в снятом виде предшествующие категории диалектики. Субъект в суждении выступает как единичное, а предикат как всеобщее. Форма положительного суждения выражается двумя положениями: единичное есть всеобщее и всеобщее есть единичное.
Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rab…
___
loading...
Когда еще и Гегеля не было, Предки наши организовали нечто вроде кружка космической диалектики!
А было это более 7527лет назад…
Вот тебе, Читатель, фрагмент той эпохи ( славной!):
2 (2). Собиралися-соезжалися к Вайтмане Небесной той,
Роды х’Арийские и Да’Арийские,
Pоды Рассенов и Святорусов,
вожди и воины всех Родов Расы Великой,
собирались Ведуны сребровласые
и Волхвы Многомудрые,
и служители Бога Единого[4]…
………………………………………………
3 (3). Собиралися-соезжалися,
вкруг Вайтманы рядами разсаживались,
много дней Богов прославляли…
И отворилась Вайтмана, выходил из неё во плоти
Светлый Бог Небесный…
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
4 (4). Рек Бог вечнопрекрасный:
Я явился из Урай-Земли[5],
из Сварги Небесной, где течет Ирий светлый,
в садах Вырия, возле Асгарда Небесного,
я Перун Громовержец, Сварога сын.
Слушайте люди и воины Родов Человеческих слова мои,
поучение слов моих слушайте…
Говорил Перуну, Ратибор, воин из Рода Святорусов:
Ты скажи-поведай Светлый Вождь,
есть ли смерть для воинов Родов наших?
5 (5). Отвечал Перун воину: Нет смерти
для воинов Рода Небесного…
Всякое явное либо тайное сомнение сердца,
Бог Вышень, Хранитель Миров,
Отец Сварога и Дед мой,
лучший из всех Мудрых, разрешит…
Знаю, вечна Премудрость Богов.
Кто став учителем, даже если Великую Тайну поведал,
не порицаем Богами, ибо нет смерти для них…
………………………………………………
6 (6). И спросили люди Громовержца Многомудрого:
Ты, скажи нам, Сварожич, поведай,
почему Служители Бога Единого и Странники Божии,
путем познания Вед хотят добиться Безсмертия?
Ты, скажи нам, поведай,
есть ли смерть в Мире Яви или Безсмертно[6] все?
Что же из двух – правда?
7 (7). Отвечал им Сварожич: Правильно то и другое,
но лишь в заблуждении
певцы учат о смерти, люди.
Я же называю обманом – смерть,
а необманом, Безсмертие называю…
В самообмане Леги[7] погибли,
необманом бытие достигается в Прави.
И смерть не как рысь пожирает рожденных,
воспринимаемой нет у неё формы…
Смерть наблюдаете вы в окружении,
а для себя вы её не найдете…
8 (8). Иные люди считают, что Удрзец – Бог мертвых,
отличен от смерти, а хождение ваше
в Мир Прави Безсмертно,
оно в Душах и Духе у вас пребывает;
Этот же Бог царит в Мире Предков,
благой Он к благим, к не благим же не благ Он…
Велением Удрзеца, в Детях Человеческих
проявляются гнев, заблуждение и смерть,
принявшая жадности образ…
9 (9). Самостью сбитый с дороги,
единения с Душой человек не достигает…
Во власти смерти заблудшие люди
движутся этой дорогой и, умерев,
снова и снова в Нави Мир попадают…
За ними с пути сбиваются чувства,
поэтому смерть, называют Марёна…
10 (10). Увлекаясь своими деяниями,
в погоне за их плодами,
они продолжают идти в таком направлении
и не превозмогают смерти…
Вместо стремления к праведным целям,
как Совесть людей призывает,
Дитя Человеческое, на Мидгарде[8] рожденное,
станет вращается в Кругу наслаждений и
на этом пути его смерть поджидает…
11 (11). Это – великое заблуждение чувств,
с тщетными целями соединяясь,
движется в Пекло[9] по тщетной дороге…
Пораженное связями со тщетными целями,
и о них день и ночь помышляя,
ваше сокровенное Я
начнет поклоняться внешнему Миру Яви…
………………………………………………
12 (12). В Мире Яви, проявленном Родом,
первое, что людей поражает,
это желание чужого,
вскоре оно за собой влечет гнев и похоть.
Эти три порождения темных,
людей неразумных к смерти приводят,
а в Мире Яви, лишь стойкие люди,
в ком правит Совесть,
стойкостью смерть побеждают всегда…
………………………………………………
13 (13). Устремленной мыслью бурлящие чувства успокоив,
пренебрежением с ними нужно бороться…
Для таких нет смерти,
ибо они Знанием
преодолели страсти и превзошли смерть…
А человек, стремящийся за вожделением,
идя за страстями, гибнет…
Но победив желания порочные,
с себя всякий прах страстей человек сдувает…
………………………………………………
14 (14). Для всех существ и людей
Пекло кажется тьмой беспросветной;
как безумные они стремятся безпечно к провалу…
Но человеку, который отринул безумие,
что смерть может сделать?
Кто же откажется от обладания Мудростью Древней,
тот пусть ни о чем ином и не мыслит,
как бы изгнав из себя Силу Жизни!
………………………………………………
15 (15). Гнев, жадность и заблуждение глубинного Я,
вот смерть; и они – в этом теле земном…
Человек познавший Мудрость
Богов и Предков своих
знает, что так порождается смерть,
и смерть его здесь не пугает…
В его области смерть изчезает,
подобно тому, как изчезает смертный,
попав в область смерти…
………………………………………………
16 (16). И спросил Перуна, Один,
воин из Рода х’Арийского:
скажи нам, почему молвят Волхвы говоря,
что совершая жертвоприношения безкровные,
люди могут достигнуть блаженных Миров Прави,
чистейших непреходящих…
Веды их называют высочайшей целью;
кто это знает, как он может заняться делами?
………………………………………………
………………………………………………