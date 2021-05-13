Кружок диалектики (2020–2021). 11. «Структура суждения наличного бытия». М. В. Попов.
11 мая 2021 года под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось очередное заседание Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Структура суждений наличного бытия». Рассматривались суждения наличного бытия — положительное, отрицательное и бесконечное. Тема следующего занятия — «Суждение рефлексии». Занятие состоится 25 мая. Все занятия кружка диалектики 2020–2021 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list…