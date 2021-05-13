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Кружок диалектики (2020–2021). 11. «Структура суждения наличного бытия». М. В. Попов.

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11 мая 2021 года под руководством доктора философских наук профессора Михаила Васильевича Попова состоялось очередное заседание Кружка любителей гегелевской диалектики по теме «Структура суждений наличного бытия». Рассматривались суждения наличного бытия — положительное, отрицательное и бесконечное. Тема следующего занятия — «Суждение рефлексии». Занятие состоится 25 мая. Все занятия кружка диалектики 2020–2021 гг.: https://www.youtube.com/playlist?list…

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NcjpHI40XiE
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