Монтян: Почему «честные СМИ» молчат о зверствах «Беркута» во Франции?

Французская власть использовала гораздо более жесткие методы для подавления протестов, чем «злочинна влада» Виктора Януковича во время Евромайдана, однако ни западные, ни украинские СМИ не акцентировали информацию на действиях правоохранителей в Париже.Об этом в своем видеоблоге заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».«В беспорядках принимают участие многие группы населения – от рабочих до студентов. Вы слышали об этом по телевизору? Европейские и американские СМИ про «онижедетей» ничего не кричат, если это во Франции, а не какой-то там Майдан. Хотя на улицах Парижа и многих французских городов творится такая жесть, что майка заворачивается»», – сказала онаВласти используют водометы, слезоточивый газ, резиновые пули.«Хочется напомнить: у нас водометы для пресечения массовых беспорядков зимой все-таки не применялись. Это же касается и стрельбы по толпе резиновыми пулями и слезоточивого газа. Речь не о баллончиках, которые сейчас есть у каждого школьника, а о специальных карабинах. И после этого рассказывайте нам про зверей из «беркута» или ОМОНа и про гуманную европейскую демократическую полицию.И почему нам об этом никто не рассказывает по телевизору – догадайтесь с одного раза», – подчеркнула Монтян.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com