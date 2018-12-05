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Монтян: Почему «честные СМИ» молчат о зверствах «Беркута» во Франции?

09:07. 5 декабря 2018 Просмотров - 354 6 коммент. Опубликовал:


Французская власть использовала гораздо более жесткие методы для подавления протестов, чем «злочинна влада» Виктора Януковича во время Евромайдана, однако ни западные, ни украинские СМИ не акцентировали информацию на действиях правоохранителей в Париже.

Об этом в своем видеоблоге заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«В беспорядках принимают участие многие группы населения – от рабочих до студентов. Вы слышали об этом по телевизору? Европейские и американские СМИ про «онижедетей» ничего не кричат, если это во Франции, а не какой-то там Майдан. Хотя на улицах Парижа и многих французских городов творится такая жесть, что майка заворачивается»», – сказала она

Власти используют водометы, слезоточивый газ, резиновые пули.

«Хочется напомнить: у нас водометы для пресечения массовых беспорядков зимой все-таки не применялись. Это же касается и стрельбы по толпе резиновыми пулями и слезоточивого газа. Речь не о баллончиках, которые сейчас есть у каждого школьника, а о специальных карабинах. И после этого рассказывайте нам про зверей из «беркута» или ОМОНа и про гуманную европейскую демократическую полицию.

И почему нам об этом никто не рассказывает по телевизору – догадайтесь с одного раза», – подчеркнула Монтян.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: евромайдан, майдан, протест, СМИ, Украина, Франция
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6 коммент.»

  • 2738 1196
    XAPOH 5 декабря 2018 в 9:23 Ссылка Пометить
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    В настоящее время Французы показывают пример дорогим россиянам, как вести себя, ясли властные упыри берега потеряли!

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    • 10116 8530
      Ирбис XAPOH 5 декабря 2018 в 9:52 Ссылка Пометить
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      Они нам показывают управляемый хаос и ничего более. Поверь мне пройдёт немного времени и все законы утвердят, как это было при Саркози. Так как тут уже писали что все страховые компании там принадлежат еврейским кланам, весь этот погром в конце концов опять оплатит французский народ.

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  • 10116 8530
    Ирбис 5 декабря 2018 в 10:07 Ссылка Пометить
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    Госпожа Монтян, вы разве не знали что в ЕС используют только демократические резиновые пули, газ, а главное очень и очень демократические дубинки! Это зимой на Украине применение водомётов против демонстрантов это преступление перед человечеством, а вот во Франции применение тех же водомётов зимой это сродни душа Шарко! Ну а СМИ и ТВ с интернетом настолько свободны. что вас вряд ли кроме РФ кто то услышит! “Что позволено Юпитеру, не позволено быку”! А украинцев в свободной и демократической Европе как раз и держат за бы чьё!

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    • 14868 12824
      Вячеслав Ирбис 5 декабря 2018 в 10:38 Ссылка Пометить
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      Я уже не верю ни тем, ни этим… Миром временно правит враньё и наглость… Наши переживают, что пиндосы выходят из какого-то договора… А зачем надо было демонстрировать свою супер-ракету? Если создали, то молчали бы… Так нет же – надо повыёживаться… Сами создают новые ракеты, а потом охают и винят всех, только не себя… С силовиками – то же самое… Как можно измерить степень жестокости полицаев во время разгона демонстраций разных стран со слов продажных Средств Массовой Иудизации?

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      • 10122 8536
        Ирбис Вячеслав 5 декабря 2018 в 10:59 Ссылка Пометить
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        Все эти договоры держались на основополагающем ПРО! От него всё остальное, пиндосы вышли на основании что Северная Корея будет нападать на США через Чехию и Польшу! Мне даже привезли карту из Чехии, где она
        оказывается граничит с Ираном! Вот скажи каким боком новая ракета может угрожать США? Вот пиндоские комплексы расположенные в Румынии и Польше реальная угроза именно России и никому более. Им есть что терять и сами с нами воевать реально не собираются и хотят создать коалицию из не до государств из бывших наших. что бы развязать новую гражданскую войну. Путин если ты заметил всячески от этого уходит. Но вся беда в деградации пиндоской элиты, они возомнили, что именно они победили СССР и РФ это некое региональное государство которое они раздавят как муху. Учились мы не у диванных “военных” экспертов, которых да же в стройбат из-за тяжких умственных заболеваний не брали, а у боевых советских генералов. Так они все как один объясняли, что в случае ядерного конфликта, не может быть ограниченного применения этого оружия, да же если мы отобьём большую часть боеголовок противника, то всё равно северное полушарие превратится в радиоактивный ад. По тому никто не сможет победить в ядерной войне, а другой просто не будет. По тому и стараются с этими дебилами плять разговаривать как с маленькими детьми, но чем больше мы уступаем, тем больше они дуреют. чем закончится просто не знаю, но в любой момент может грохнуть в любой точке мира.

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        • 14872 12828
          Вячеслав Ирбис 5 декабря 2018 в 11:13 Ссылка Пометить
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          Эти негодяи пойдут на ЛЮБЫЕ подлоги, чтобы владеть нашими природными ресурсами… Стерва олбрайт в своё время выразилась, типа, земля у нас общая, вот и ресурсы России должны быть тоже общими…

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