Монтян: Почему «честные СМИ» молчат о зверствах «Беркута» во Франции?
09:07. 5 декабря 2018 Просмотров - 354 6 коммент. Опубликовал: brahman
Французская власть использовала гораздо более жесткие методы для подавления протестов, чем «злочинна влада» Виктора Януковича во время Евромайдана, однако ни западные, ни украинские СМИ не акцентировали информацию на действиях правоохранителей в Париже.
Об этом в своем видеоблоге заявила киевский юрист Татьяна Монтян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В беспорядках принимают участие многие группы населения – от рабочих до студентов. Вы слышали об этом по телевизору? Европейские и американские СМИ про «онижедетей» ничего не кричат, если это во Франции, а не какой-то там Майдан. Хотя на улицах Парижа и многих французских городов творится такая жесть, что майка заворачивается»», – сказала она
Власти используют водометы, слезоточивый газ, резиновые пули.
«Хочется напомнить: у нас водометы для пресечения массовых беспорядков зимой все-таки не применялись. Это же касается и стрельбы по толпе резиновыми пулями и слезоточивого газа. Речь не о баллончиках, которые сейчас есть у каждого школьника, а о специальных карабинах. И после этого рассказывайте нам про зверей из «беркута» или ОМОНа и про гуманную европейскую демократическую полицию.
И почему нам об этом никто не рассказывает по телевизору – догадайтесь с одного раза», – подчеркнула Монтян.
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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В настоящее время Французы показывают пример дорогим россиянам, как вести себя, ясли властные упыри берега потеряли!
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Они нам показывают управляемый хаос и ничего более. Поверь мне пройдёт немного времени и все законы утвердят, как это было при Саркози. Так как тут уже писали что все страховые компании там принадлежат еврейским кланам, весь этот погром в конце концов опять оплатит французский народ.
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Госпожа Монтян, вы разве не знали что в ЕС используют только демократические резиновые пули, газ, а главное очень и очень демократические дубинки! Это зимой на Украине применение водомётов против демонстрантов это преступление перед человечеством, а вот во Франции применение тех же водомётов зимой это сродни душа Шарко! Ну а СМИ и ТВ с интернетом настолько свободны. что вас вряд ли кроме РФ кто то услышит! “Что позволено Юпитеру, не позволено быку”! А украинцев в свободной и демократической Европе как раз и держат за бы чьё!
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Я уже не верю ни тем, ни этим… Миром временно правит враньё и наглость… Наши переживают, что пиндосы выходят из какого-то договора… А зачем надо было демонстрировать свою супер-ракету? Если создали, то молчали бы… Так нет же – надо повыёживаться… Сами создают новые ракеты, а потом охают и винят всех, только не себя… С силовиками – то же самое… Как можно измерить степень жестокости полицаев во время разгона демонстраций разных стран со слов продажных Средств Массовой Иудизации?
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Все эти договоры держались на основополагающем ПРО! От него всё остальное, пиндосы вышли на основании что Северная Корея будет нападать на США через Чехию и Польшу! Мне даже привезли карту из Чехии, где она
оказывается граничит с Ираном! Вот скажи каким боком новая ракета может угрожать США? Вот пиндоские комплексы расположенные в Румынии и Польше реальная угроза именно России и никому более. Им есть что терять и сами с нами воевать реально не собираются и хотят создать коалицию из не до государств из бывших наших. что бы развязать новую гражданскую войну. Путин если ты заметил всячески от этого уходит. Но вся беда в деградации пиндоской элиты, они возомнили, что именно они победили СССР и РФ это некое региональное государство которое они раздавят как муху. Учились мы не у диванных “военных” экспертов, которых да же в стройбат из-за тяжких умственных заболеваний не брали, а у боевых советских генералов. Так они все как один объясняли, что в случае ядерного конфликта, не может быть ограниченного применения этого оружия, да же если мы отобьём большую часть боеголовок противника, то всё равно северное полушарие превратится в радиоактивный ад. По тому никто не сможет победить в ядерной войне, а другой просто не будет. По тому и стараются с этими дебилами плять разговаривать как с маленькими детьми, но чем больше мы уступаем, тем больше они дуреют. чем закончится просто не знаю, но в любой момент может грохнуть в любой точке мира.
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Эти негодяи пойдут на ЛЮБЫЕ подлоги, чтобы владеть нашими природными ресурсами… Стерва олбрайт в своё время выразилась, типа, земля у нас общая, вот и ресурсы России должны быть тоже общими…