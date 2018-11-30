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Александр Пыжиков. Зарождение мирового общества потребления

09:08. 30 ноября 2018 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

Открытая встреча с читателями

Когда началось формирование современной цивилизации. Как, начиная с XIV века, в нашей стране складывалось общество потребления. Как происходило изживание народного мировоззрения и в России и по всему миру, как это связано с зарождением капитализма. Главная цель реформ Никона, кто был их движущей силой. Таинственная история появления лже-пастыря: кем на самом деле был подменный митрополит Пётр Могила. Открытая встреча с читателями доктора исторических наук Александра Пыжикова.

Что стоит за событиями прошлого? Чьи права отстаивал народ в Смутные времена? К чему это привело? Почему заблокирована народная память и утрачены древние знания? Читайте в книгах:

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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