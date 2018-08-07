Русский дух сталинизма. Александр Пыжиков

Концептуал СМИ Как уживались церковь и народ?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассуждает о том, какой была народная среда в XVII-XIX веках. Почему Россия считалась церковно-православной, но не являлась таковой по факту? Зачем скрывалось истинное количество старообрядцев?



Почему церковь действовала как государственная структура? Что такое революция 1917 года – это «беспоповский» бунт или столкновение в элитах? Как революции становятся детонатором для взрыва народных слоёв?



Почему большевики смогли захватить власть? Как Сталин стал своим для народной массы? Почему он опирался на кадры «снизу»? Почему нам так важно разобраться в национальной русско-крестьянской культуре? Зачем нам осмысление правды про церковь? Поможет ли это оценить и проложить наш дальнейший исторический путь?

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