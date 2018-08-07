Главная » История, Мировоззрение

Русский дух сталинизма. Александр Пыжиков

19:07. 7 августа 2018 Просмотров - 67 Нет комментариев Опубликовал:

Как уживались церковь и народ?

Доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков рассуждает о том, какой была народная среда в XVII-XIX веках. Почему Россия считалась церковно-православной, но не являлась таковой по факту? Зачем скрывалось истинное количество старообрядцев?

Почему церковь действовала как государственная структура? Что такое революция 1917 года – это «беспоповский» бунт или столкновение в элитах? Как революции становятся детонатором для взрыва народных слоёв?

Почему большевики смогли захватить власть? Как Сталин стал своим для народной массы? Почему он опирался на кадры «снизу»? Почему нам так важно разобраться в национальной русско-крестьянской культуре? Зачем нам осмысление правды про церковь? Поможет ли это оценить и проложить наш дальнейший исторический путь?

=======================================================================

Рекомендуем:

Грани русского раскола. Тайная роль старообрядчества от 17 века до 17 года, Пыжиков Александр Владимирович

Славянский разлом. Украинско-польское иго в России, Пыжиков Александр Владимирович

Взлёт над пропастью. 1890-1917 годы, Пыжиков Александр Владимирович

Корни сталинского большевизма, Пыжиков Александр Владимирович

=======================================================================


Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
КУДА ПОЙДЁТ РОССИЯ?
... главка статьи В.В.Квачкова - “Русский сталинизм”.  Она, по замыслу автора, должна...; 3.  Русский национализм и русское язычество; 4.  Идеология и психология Русского Духа; 5.  Задачи..., Москва, а/я 40, Аратову Александру Михайловичу. В своё письмо вложите...
О современной ситуации в мире в преддверии новой эры. Часть 2
...«Славянский месяц Июнь – Кресень», «Русский Дух – творец мирового пространства», «Возвысь...некоторые мозговые образования. Александр Леонидович Чижевский – русский учёный, один из... - марксизм - большевизм - троцкизм - сталинизм и «культ» Сталина - «оттепель» ...
Географ ГП
...Российский кинофильм 2013 года режиссёра Александра Велединского, снятый по одноимённому роману...Летел Голубь». Она знаменует присутствие Русского Духа – в его сопровождении происходят ...для запада мы болели “чумой Сталинизма”. Либералы – наследники троцкизма ...
Ветров (Архипелаг – Гулаг) дополнение
...А так же «оттепель», «разрядка», «сталинизм», «больше гласности - больше социализма», «... которой прочёл следующее: «Оказывается, Александр Исаевич Солженицын - участник освобождения Рогачева...Бог, вошедший в меня, И русский дух. Разве этого мало? Достаточно ...
ФЕНОМЕН СТАЛИНА: чем больше власть очерняет его, тем больше народ России уважает его!
... населения России против возвращения Сталинизма! Из оставшихся 89% ...Иванович Глинка (1804—1857), Александр Порфирьевич Бородин (1833—1887),...Римский-Корсаков (1844—1908), Александр Николаевич Скрябин (1872—1915... как никто другой тайну Русского Духа, и то, что ...
По Новостям и Событиям: На Заре Справедливости
...диалога они оба рассматривают меч Александра Македонского (поддельный), которым ... скрывается такое понятие как “Русский дух” (в некоторых аспектах в... со времён Форда и Сталинизма как делать можно и...с того момента, когда Александр Сергеевич Пушкин скачал из ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>