Кому офшоры и защита информации, а кому—тотальный контроль: банки тестируют возможность блокировки карт за перевод в тысячу рублей

Вчера три российских банка продемонстрировали как можно в течение суток взорвать ситуацию в стране. Оказалось, для этого больше не надо длительной работы «мягкой силы», оплаты усилий пятой колоны и т.п. Достаточно всего лишь взять и заблокировать россиянам карточные переводы и заставить всех оправдываться зачем и кому они переводят деньги.Впрочем, организаторы нынешней провокации, судя по всему, думали не столько о реакции общества, сколько опробовали полномасштабное внедрение цифрового рабства, где «хозяевам» позволено держать миллиарды в офшорах и включать в состав директоров «западных партнеров», а с «рабов» будут требовать отчет за каждую копейку и за каждый шаг.



Вчера утром клиенты Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка рассказали «Известиям», что к ним поступили звонки из кредитных учреждений с требованием предоставить документы, объясняющие транзакции в 1 тыс. рублей на их карту под угрозой блокировки счета.



«Специалист колл-центра перечислила все бумаги, которые нужно перекинуть ей в WhatsApp. Там было письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, подтверждающие происхождение денежных средств (расширенная выписка со вклада), письменное пояснение целей расходования денежных средств с карты. На сбор документов мне отвели три дня», — рассказала «Известиям» москвичка Анастасия. Она добавила, что её кредитная карта не была заблокирована благодаря тому, что в банке работает ее знакомый, который помог урегулировать ситуацию. С похожей проблемой столкнулся и москвич Николай. Он делал перевод на 1 тыс. рублей с карты Сбербанка на карточку в Альфа-банке. Операция вызвала вопросы у службы финмониторинга Сбербанка. После долгих разбирательств и предоставления документов, подтверждающих экономический смысл трансакции, перевод всё-таки был сделан. Но Николай с тех пор не пользуется услугами госбанка. А москвича Виталия Тинькофф-банк попросил предоставить фотографии карт, с которых на его «пластик» была переведена 1 тыс. рублей. Фрод-мониторинг кредитной организации хотел убедиться, что перечисления не являются мошенническими. Карточка молодого человека была заблокирована, пока он не предоставил изображения карт.



А если какая-либо Анастасия еще и написала на странице в соцсети, что ее работа банка не устраивает, так это вообще преступление века, она ведь отпугнула к конкуренту новых потенциальных рабов, вот пусть и доказывает, что не верблюд и не нелегальный мигрант из Конго.



Впрочем, это пока будущее, хотя и не настолько далекое, как кажется. Сейчас же банки делают вид, что ничего нестандартного не случилось. «Сбербанку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов. В Сбербанке работает система защиты клиентов от мошенничества. Если операция вызывает сомнения, то к клиенту могут обратиться за подтверждением. Если клиент подтверждает операцию, она проводится. Также банк должен выполнять и требования законодательства по противодействию отмыванию денег. Напомним, что критерии проверки финансовых операций клиентов строго закреплены в законодательстве и бытовые переводы между гражданами не входят в периметр контроля», - сказали в пресс-службе банка ТАСС. Но если все так прекрасно, то почему с людей требовали столько доказательств по принципу предоставьте справку, что вам дана справка? И да, в самих банках подтвердили, что «проверят» будут все переводы, хоть в 50 рублей.



«Тинькофф Банк не сталкивался с массовыми блокировками по переводам клиентов», — заявили позднее в пресс-службе банка. Там отметили, что «в отдельных случаях, когда возникают подозрения в попытке совершения мошеннических операций», могут проводиться дополнительные проверки. «При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно производится», — подчеркнули в Тинькофф Банке.



Оба банка ссылаются на принятый летом и вступивший в силу в конце сентября закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению денежных средств», где в ст.3 действительно прописано, что в случае подозрения в мошеннических действиях банк может приостановить осуществления зачисления денежных средств на счет получателя до представления в пределах указанного срока документов, подтверждающих обоснованность получения переведенных денежных средств или электронных денежных средств. И сумма «подозрительного перевода» там не указана.



Впрочем, в пресс-службе ЦБ, который вроде как должен ограничивать беспредел банкстеров и устанавливать критерии, какие переводы считать подозрительными, уточнили, что в рамках противодействия мошенничеству банк обязан приостановить операцию и связаться с клиентом, только если сочтет, что трансакция содержит признаки, указывающие на вероятность ее совершения без согласия владельца средств. Таким признаком может быть в том числе несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента, пояснили в пресс-службе Банка России. Но в этом случае кредитная организация не должна выяснять происхождение средств или назначение платежа, указали представители регулятора. Всё, что ей необходимо, — это получить от клиента подтверждение отправления денег или отказ от операции, пояснили они. В случаях, если банки будут беспределить и далее, ЦБ рекомендует подавать жалобы в интернет-приемную.



Никто не спорит, что бороться с мошенниками необходимо, но почему этим должны заниматься я киборги Грефа, вместо органов правопорядка, решительно непонятно. Как, впрочем, непонятно как человек, подобный Грефу, до сих пор может занимать ответственные посты в компании с госучастием . Как ранее сообщала «Катюша» Сбербанк уже анонсировал готовность присвоить и другие гос полномочия, в частности выдавать «электронные паспорта». Недавно контора Грефа и международных спекулянтов подтвердила эти планы: «Сбербанк готов выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг электронные паспорта. Удостоверение личности нового поколения появится в России до 2024 года. Документ заменит собой обычный общегражданский паспорт, СНИЛС и ИНН. Также обсуждается возможность интеграции в новые паспорта водительских прав». И вместо массового возмущения и проверок Грефа и компании соответствующими органами банкстерам на всех уровнях дружно аплодировали: мол, вот он, прорыв и цифровизация, вот куда стоит направлять государственные деньги! А теперь на мгновение представим, что москвич Николай, которому выдали такой электронный паспорт, не смог обосновать свой перевод в 1 тысячу рублей. Вот просто по доброте переслал деньги попавшей в тяжелое материальное положение бывшей однокласснице или соседу, которому необходимо оплатить сервис по ремонту попавшего в аварию под Тулой авто. Примут ли подобное объяснение в банке — большой вопрос. И вот, добросердечный Коля не только остался с заблокированной картой, но и с заблокированным электронным паспортом, правами, ИНН и СНИЛС. То есть, лишился возможности получить зарплату, уехать на поезде и т.п.



Есть и другая интересная причина, по которой банки могут блокировать карты. Как заявил тем же «Известиям» финансовый аналитик «БКС Премьер» Сергей Дейнека, усиление внимания к переводам между гражданами на суммы в пределах 1 тыс. рублей может объясняться тем, что такие операции в последнее время стали чаще использоваться при ведении торговой деятельности и оказании услуг, превратившись для многих мелких предпринимателей, который создает удобную почву для ухода от налогов. И если эксперт прав, то мы тут имеем очередной этап борьбы с самозанятыми. Банки, по заветам депутатов, теперь будут внимательно следить, а не утаил ли Иван Иванович от пана Силуанова налог с шабашки в виде установленной соседской бабе Люсе ванны в размере 1200 рублей. Не разжирел ли он на эту крупную сумму, не отдав мзду отдыхающей на Сейшелах Глацких или тому же Грефу на трусы для его йога.



Примечательно, что параллельно с установлением электронного концлагеря для населения, грефы пролоббировали возможность скрывать информацию о себе самих –акционерах банков, под предлогом санкций.



А правительство РФ еще год назад отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из офшоров в российскую юрисдикцию. (Ранее Минэкономразвития и Минфин подготовили проект постановления правительства об утверждении критериев определения системообразующих организаций российской экономики и их “дочек”, которые в обязательном порядке должны находиться в юрисдикции РФ, но на него было получено отрицательное заключение об оценке регулирующего воздействия. В ходе публичных консультаций был сделан вывод о том, что применение принудительных мер перевода широкого круга системообразующих организаций в юрисдикцию РФ создаст значительные риски для экономики страны в целом. Риски возникнут за счет ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и неисполнения контрактов во внешнеэкономической сфере, в связи с чем утверждение единых критериев “системности” организаций признано нецелесообразным, говорится в документе). Кроме того, занимающая должности в государстве и гос кокорпорациях прозападная «элита» решили создать собственные офшоры на островах Русский в Приморском крае и Октябрьский в Калининграде. В спецрайонах будет установлен особый тариф на налогообложение международных компаний: ноль процентов по доходам, полученным международной компанией в виде дивидендов, и пять процентов по доходам, полученным иностранными резидентами в качестве дивидендов по акциям международных фирм, которые на моменты выдачи являлись публичными.



А налоги? А налоги, если верить экспертам «Известий», заплатят Коля и Настя и с заработанных, и с пересланных, и с полученных. Единственным вопросом тут остается: понимают ли наверху, что, позволяя банкстерам управлять страной, они теряют собственную власть? Просто потому что в один прекрасный день Греф с тиньковыми могут решить, что им прослойка чиновников просто не нужна, не нужны санкции, да и Путин, в целом, уже не нужен, и вывести всех своих клиентов на улицы, просто заблокировав им карты и указав виновными правительство и президента. Пока понимания не заметно.



РИА Катюша