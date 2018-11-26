Путин не “слил”

Международная дипломатия отличается от внутренней политики тем, что более тонка и сложнее правильно понимаема. Слишком много секретной информации служит фоном каждому событию и слишком узок круг посвящённых, понимающих происходящее не так, как оно видится всем, а так, как оно есть. За последние дни тема передачи Курил раскрыта со всех сторон и добавить к блестящим статьям нечего. Однако можно предложить проанализировать поток информации с позиций не гражданского активиста, а переговорщика. Тут возникнут немного иные аспекты.

Прежде всего, надо сказать, что переговоры с азиатами - это всегда бесконечная, как песня степного акына, волынка. Это такой марафон, где кто первым сдохнет, тот и проиграл. На что среагировала общественность? На слова. Дипломатические формулировки типа "активизации диалога". На что сделали вывод, что это значит обсуждение сдачи Курил. И всё - вывод на ладони. Путин слил.

Вы так поняли этот тезис? Великолепно! Он для этого и запускался. Но не для вас. Для японцев. И почему-то японцы как раз не клюнули, а вот все наши попались. Японцы мрачные и недовольные, а вот наши как один решили, что Курилы уходят, как белый пароход мечты. Кто же ошибся и кто прав?

В переговорах есть тактика переговорных ловушек. Заключается она в частности в применении чрезвычайно широко трактуемых формулировок, которых каждый волен наполнять каким ему угодно содержанием. "Активизация диалога" - это всего лишь активизация диалога. Кто тут увидел обещание что-то сдать - тот попал в эту ловушку.

Вы всерьёз думаете, что Путин не понимает, что сдай он два острова, то потребуют остальные два?

Вы всерьез думаете, что он не понимает значения двухсотмильной зоны, богатой ресурсами моря?

Вы всерьёз уверены, что он не в курсе насчёт перекрытых путей выхода наших подлодок?

Что он Пикуля не читал и не знает, каково с японцами о мире договариваться?

Что он без мира с ними вообще по ночам спать не может?

Что верит, что отдай он два острова - и благодарные японцы построят ему на Дальнем Востоке коммунизм? А россияне и ухом не поведут, и рта не откроют?

Вы всерьёз так считаете?

Если да, то вы просто глуповатые обыватели. Если нет, то чего вы так всполошились?

Путин качает японцев - это ясно. Он их дразнит и водит вокруг нужной им темы вовсе на для того, чтобы дать им то, чего они так хотят. И не для того, чтобы получить то, что, как думают многие, хочет он - инвестиции в обмен на территории и славу второго Хрущёва. Мир не так прост, а Путин вовсе не так глуп, как вы думаете, приписывая ему такие "косяки". Всё намного сложнее.

Путин понимает, что японцы видят его желание оторвать их от американцев. И потому не верят его намёкам. Но они же тем не менее идут на переговоры! Зачем? Японцы никогда не согласятся на два острова, так как им нужно четыре. Без передачи островов они не пойдут с инвестициями. Они и с островами не пойдут - не выгодно. Так зачем же Путин дразнит японцев, зная, что они понимают его цели?

Можно сказать пока лишь то, что Путину нужно продолжение диалога с японцами. Не передача островов, не мирный договор, не инвестиции японцев, а продолжение переговоров. Процесс важнее результата. Зачем? Это лишь предположение, но оно вытекает из рациональности: Путин тянет время, заставляя японцев метаться между США и Россией. Рискованно? Очень. Но больше риска, если показать японцам большой кукиш и послать их далеко за курильский перевал. Это сразу лишает дипломатию очень многих манёвров.

Переговоры и надежда японцев не позволяют Штатам радикализировать японскую русофобию. Чем больше японцев раздражает их статус колонии США, тем больше они будут этим тяготиться. Тем выше шансы перетока ресурса влияния от США к России - Штаты держат Японию грубым насилием, а Россия манит интересом. Что сильнее?

"Спрячь за высоким забором девчонку - выкраду вместе с забором" - пел известный киногерой, показывая, что соблазн сильнее всякого принуждения. На чём играют у японцев? Не на тяге к островам. На чувстве поруганного достоинства - им показывают, что они не партнёры суверенным странам в в этом мире. Сначала пусть освободятся, потом поговорим. Нужно знать японцев, чтобы понимать, как им это важно. Они за потерю лица и самоубийством не брезгуют. А тут такое пренебрежение.

Если нет других вариантов, то это уже результат. Спровоцировать рост антиамериканских настроений хотя бы у части японской элиты - это цель, которой нельзя пренебречь. Понятно, что руководимые США японские СМИ во всём обвинят Россию. Но японский истеблишмент теряет единство и раскалывается, часть его будет ненавидеть Америку чуть сильнее, чем ненавидел бы без этого. То есть факт путинских намёков сеет конфликт между США и Японией - ведь им прямо заявили, что пока вы под США, о территориях и не мечтайте.

А что будет, если Путин скажет - всё, тема закрыта, даже обсуждать не будем? Американцы получат ещё более вялое и послушное японское правительство. Это лишение себя возможностей воздействия на японскую элиту. Они хотят территории? О кей, давайте это обсуждать. По пути мы выкачаем из вас массу информации, постараемся выбить какие-то уступки по другим вопросам и вобьём вам кучу гвоздиков. Японский Абэ очень мотивирован, он очень хочет. Хоть что нибудь. Путин вообще ничего не хочет. Он понимает, что Абэ - не сторона в переговорах. Он слуга чужого господина, который вообще против этих переговоров. Так что Путин ещё оказывает Абэ большое уважение, садясь с ним за стол переговоров.

Может ли Абэ в таком случае решиться сделать шаг навстречу? Вполне. Можем ли мы взамен водить его как рыбу за наживкой вечно? Ещё как можем! Ради этого всё и затевалось! Кто сказал, что это не прорыв в результате "активизации диалога"? Кто конкретно и где обещал у нас понимать это именно и только как передачу Курил? Намекнули на 1956 год? Ну и что? Упомянуть ратифицированный, но отложенный договор - это блеф. Это средство затянуть в переговоры. Никто не обещал отдать острова, обещали только поговорить. Вот и говорят до посинения.

Тут упрекнули Пескова в том, что у него не нашлось комментариев. А что вам должен был сказать Песков? "Не верьте всему сказанному, это Путин Абэ за нос водит, качает его на конфликт с американцами, и никто им на самом деле ничего никогда не отдаст"? Это он должен был сказать?

У Японии с Россией типичный позиционный торг. Позиции сторон максимально завышены. До нереального. Это вовсе не значит, что обе стороны реально на это рассчитывают. Каждый из них очень удивится, если вдруг получит желаемое. Что хотят японцы? Они хотят проверить Россию на слабость позиции. И потому качают азартно, завышая ставки до риска сорвать переговоры. Что хочет Россия? Она имитирует слабость и наблюдает, как поведётся Япония, приняв ложные колебания за истинные. Ибо тут она реально может сорваться и приоткрыть карты. И тут можно будет что-то выторговать, не прекращая дальнейшей игры.

Японии подносят кусок мяса к носу, и когда она прыгает, мясо вдруг поднимают выше. Игра девочки со щенком "Попробуй отними". Ибо даже Ельцин не рискнул отдать Курилы. Путину тем паче это не нужно.

Могут справедливо возразить: а как же отданный Китаю остров Тарабаров и акватория Баренцева моря, отданная Норвегии? Согласен, были такие прецеденты. Но они никакой геополитической аналогии с Курилами не имеют. Курилы - случай уникальный. Это выход лодок, это утрата военной позиции прежде всего. В добавлении к экономическим потерям, которые не компенсировать ничем. Совокупности этих факторов не было в обоих вышеназванных случаях. Да и не факт, что получив Курилы, японцы придут с инвестициями. Оказанная услуга ничего не стоит.

А вот любой отдавший Курилы правитель точно получает импичмент. Ибо после подписания Указа о передаче Курил больше ни один чиновник ни одного приказа от такого правителя к исполнению не примет. Больше того - армия выйдет из подчинения. Первое, что сделает и.о. президента, а потом подтвердит новоизбранный президент (сделавший этот вопрос главной темой своей президентской кампании) - аннулирует решение о передаче Курил как нелегитимное, принятое без референдума, а потому юридически ничтожное. Курилы не отдадут, а вот армии там встанут нос к носу. Кризис почище Карибского будет.

Думаете, Путин этого не понимает? Думаете, не знает, что в России за это будут судить любого, как бы ни были велики его прошлые заслуги? Ведь отдать территорию и при этом спровоцировать переворот и ядерную войну - это не имеющая прецедентов вина. Кто же в здравом уме и трезвой памяти на такое пойдёт?

Путин имеет скрытую цель на этих переговорах - он толкает японцев выгнать американцев. Абэ торопится соблазнить Путина деньгами. Да, это невозможно, но кто сказал, что не надо даже пытаться? Так что логика Абэ тоже понятна. Переговоры между Японией и Россией по Курилам - это очень тонкий вопрос. Говорят о территориях, а подразумевают целый комплекс возможного. Все понимают мотивы друг друга и тем не менее идут на переговоры. Зона возможного соглашения очень узка и допустима при иных внешнеполитических обстоятельствах. Именно их и пытаются стимулировать обе стороны.

В переговорах есть такое понятие, как ресурсы. Кто больше вложил ресурсов в переговоры, тот проиграл. Давайте сравним ресурсы сторон. Какие это ресурсы? Вот они.

1. Время. Россия может торговаться ещё хоть сто лет. У Абэ времени нет. Он хочет показать результат уже до окончания своего срока. У Абэ более высокая точка нужды. Точку можно рассверлить до дырки и войти через неё в более выгодную ситуацию.

2. Эмоции. Абэ нервничает. Путин спокоен и играет словами. Японцы в целом пробиты по эмоциям. Это проигрышная переговорная позиция. Острова-то у русских, им нервничать нечего.

3. Энергия. Япония, ведя затяжные безрезультатные переговоры о территориях, получает конфликт элит, выстроенных Америкой. Раскол их элиты - чем не скрытая истинная цель переговоров о территориях? Зачем это России? А вот зачем: при расколе японских элит нашим разведкам с ними легче работать. Всегда есть чем помочь одним против других.

4. Связи. Россия нагружает связи Японии и США, побочно укрепляя свои связи с Китае, показывая ему альтернативу. Тем самым укрепляя свои переговорные с ним позиции.

5 Деньги. Упущенное японцами время - это деньги, потерянные ими и найденные китайцами. Терять такой рычаг давления - это ослаблять своё силовое плечо. Россия будет ещё 50 лет вести переговоры с Японией. Курилы тем временем будут обрастать военными базами и прочей инфраструктурой. Не для того же, чтобы передать это однажды Японии!

Кроме того, факт переговоров напрягает Америку. Она как раз хочет прекращения переговоров и очень нервничает, когда видит Путина и Абэ вместе. Это разве не рычаг давления на США? Разве стоит его отбросить в сторону?

Учитывая всё вышесказанное, элементарное понимание рациональности выводит нас на совершенно другие выводы о причинах российско-японских переговоров. Разумеется, далеко не всё названо. Но и этого достаточно, чтобы не торопиться с эмоциональными выводами о том, что Путин якобы приступил в поэтапной подготовке передачи Курил Японии. Для такого поспешного вывода нет ровно никаких оснований.

Источник: zavtra.ru