О достижениях Владимира Путина.

Чем ближе 65-летие нынешнего российского президента, тем жарче споры относительно его роли в современной истории страны. Безотносительно оценок понятно лишь только одно. Россия Владимира Путина – совсем не та страна, какой она была всего лет 15-20 назад. Видно это очень чётко.



Но вот дилемма. Значит ли эта колоссальная перемена, что Путин всех переиграл? Или же Путин слил и всё случившееся со страной – лишь пролог к новой великой геополитической катастрофе?



Даже внутри Федерации единства мнений на сей счёт нет. Несмотря на то, что общий рейтинг доверия Владимиру Путину стабильно превышает 80% последние годы, оценки его реальных достижений на посту главы государства выражаются намного более скромными цифрами. К примеру, рост обороноспособности страны видят лишь 14% россиян, а укрепление международных позиций России – только 11%. И это лидирующие позиции в рейтинге!



Меж тем интеллектуалы на Западе, когда отвлекаются от информационной войны с РФ, путинские успехи замечают и оценивают по иной шкале…



Вот, к примеру, как могла бы выглядеть «горячая десятка» внешнеполитических достижений Владимира Путина, если смотреть на них извне.



1. Остановлено бегство бывших советских республик от метрополии. За исключением стран Балтии все они так или иначе остаются в орбите российского влияния. Даже Украина.



2. В основном купированы последствия цветных революций в российском окружении. Откровенно антироссийские режимы сменились более прагматичными, а внутри РФ вероятность импорта «оранжевых технологий» сведена к нулю.



3. Возвращён Крым.



4. Дан стимул к возрождению национального производства по широкой линейке промышленных и сельскохозяйственных товаров. Благодаря западным санкциям отечественный товаропроизводитель получил сильные конкурентные преимущества на внутреннем рынке.



5. Остановлена экспансия НАТО на постсоветское пространство. Вопрос о включении в Блок таких стран, как Украина или Грузия ушёл из реальной повестки дня на среднесрочную перспективу. Кроме того, Россия смогла наладить прагматичные отношения с некоторыми членами Альянса, такими как Турция, Греция, Венгрия, Чехия, Словакия.



6. Созданы работоспособные органы коллективной безопасности, альтернативные Североатлантическому блоку, такие как ШОС.



7. Развивается экономическая интеграция бывших советских республик на базе ЕАЭС. Кроме того, возрастает роль альтернативного Большой семёрке неформального клуба БРИКС.



8. Налажены или восстановлены отношения со странами Азии и Латинской Америке. Российская политика стала реально многовекторной, а не исключительно проевропейской. Теперь Москва может не соглашаться с Вашингтоном в вопросах внутренней и внешней политики и оставаться при своем мнении, не опасаясь негативных последствий. Подобное недоступно для многих государств, которые зачастую подчинены диктату США или Европейского Союза.



9. На примере Сирии продемонстрирована роль России как значимого и самостоятельного игрока в международной политике, предлагающего альтернативу американской экспансии. Кроме того, предотвращён триумф радикального исламского халифата, существование которого представляло реальную глобальную угрозу.



10. Самое большое достижение Владимира Путина во внешней политике заключается в том, что он вернул простым российским гражданам уверенность в себе. Сегодня все россияне, живущие и в РФ, и за рубежом, от дипломатов до туристов, гордятся тем, что являются гражданами великой, мощной и уважаемой страны. Гордятся её независимостью и реальным суверенитетом.



Таков, повторюсь, взгляд извне. В чём-то наивный, в чём-то неожиданный, в чём-то интересный.



А вы сочли бы всё перечисленное достижениями Владимира Путина? Добавили бы к этому списку что-то своё или оспорили бы всё вместе и по отдельности?

Источник: https://cont.ws/@KGB

p\s: От себя добавлю:

Лишь благодаря решительным действиям Владимира Путина, развороту Турции в сторону России и после того как с глаз НАТОвских военных спала пелена о возможностях ВКС России, пиндосами было решено отказаться от военного удара по России...

"Суверенитет в современном глобальном мире - это СПОСОБНОСТЬ принимать САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ решения. Это совсем не автаркия а-ля СССР который отгородился от всего мира, жил сам по себе и поэтому проиграл.

С уважение ко всем,

Аккерманец.