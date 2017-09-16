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Вот так надо играть в мировые шахматы.

18:29. 16 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

 

Замораживание конфликта на Украине выгодно России, ибо в таком случае консервируются все болячки и тенденций распада незалежной не остановить. Распавшаяся территория Украины выпадает из под влияния США естественным образом. Именно потому Штаты всячески стремятся к эскалации боевых действий в Донбассе и категорически не принимают предложение Путина о введении миротворцев на линию соприкосновения ВСУ и ЛДНР. 

"Миротворцы ООН в Донбассе? В США сказали категорическое нет - это будет большой ошибкой Украины. 

"Если вы хотите восстановить суверенитет над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, – это допускать туда миротворцев""Предложение по введению миротворцев в Донбасс неприемлемо" - в США выступили категорически против миротворческой миссии ООН в Донбассе. Недавно канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным поддержала инициативу российской стороны о введении миротворческой миссии в Донбасс. А Москва согласилась с предложением Берлина дополнить функции миротворцев таким образом, чтобы ООН могла обеспечивать охрану ОБСЕ не только на линии соприкосновения противоборствующих сторон, но и в других районах, где мониторинговая группа ведёт работу. Однако, представители США, как выяснилось сегодня, против этой идеи. Категорически высказался по этому поводу экс-посол США в ООН Джон Болтон. По его словам, если Украина на это согласится, это будет ее большой ошибкой. "Я не думаю, что должны быть миротворцы на Украине. Это ошибка с точки зрения Украины. Это означает, что вы повышаете задействованность России во внутренних делах Украины. И Россия является постоянным членом Совбеза. После распада Советского Союза Россия получила еще больше международной силы. Сейчас основной диспут идет о том, чтобы не заморозить этот конфликт. Если вы хотите восстановить суверенитет над Донбассом, то последнее, что Украина должна делать, – это допускать сюда миротворцев", - отметил дипломат."

Источник: https://nahnews.org/996304-mirotvorcy-oon-v-donbasse-v-ssha-skazali-kategoricheskoe-net-eto-budet-bolshoi-oshibkoi-ukrainy?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 

Таким образом, Штаты ясно признались, что их цель - не мир на Украине, а недопущение возрастания роли России в делах их украинской колонии. Ибо это уменьшает роль США. Для этого война прекращаться не должна. Это оттягивает конец хунты и позволяет Штатам ещё день простоять и ночь продержаться. Судьба украинцев как пушечного мяса для США откровенно не является темой для заботы. 

При этом Германия напротив, считает введение миротворцев благом. Конфликт интересов Германии и США по Украине налицо. Раскол будет углубляться. 

При этом США через МВФ явно подталкивают Украину к федерализации. К тому, к чему призывал и Путин. Что это значит? 

 

Штаты ищут выхода из тупика на своих условиях. Они опасаются утратить инициативу. Ведь федерализация бывает разной. Более узкой по американской версии - автономия Донбасса, которую как дали, так и отнимут после установления контроля на российской границе, и более широкой - по российской версии, где Донбасс обретает статус конфедеративного региона в составе Украины. Американцы толкают Киев к реализации своей усечённой версии федерализации. Потому что альтернатива этому - заморозка конфликта и продолжение распада Украины. Но Киев даже к такой формуле не готов.

Киев мечется между Европой, США и бандеровскими бандами и не может ничего решить. А тем временем время истекает и окна возможностей для Киева закрываются. На Украине назревает очередной переворот.  

При этом как США, так и Европе необходимо хоть какое-то примирение в Донбассе, что позволит не замораживать конфликт и перевести процесс под свой контроль. Но все пути примирения перехвачены Путиным. Либо Минск 2, либо миротворцы в Донбассе. Запад не может на это согласиться и не может от этого уклониться. Что ни делай - мат неизбежен. Причём, спёртый мат, ибо ходить некуда: поставки вооружений Украине приведут к таким ударам России по позициям США в других частях мира, включая поставки оружия афганским талибам и партизанскую войну на Донбассе (наше ГРУ ещё не сказало тут своего слова), что этот кошмар для Штатов неприемлем не хуже атомной бомбы у Северной Кореи.

Путин хотел "сдать" Донбасс, но Америка не приняла подарка.

Путин не без тайного злорадства объявлял свою инициативу о миротворцах в Донбассе. Он знал, что её не примут и при этом обольются всеми мыслимыми помоями. Они так и сделали. С ненавистью вместо продолжения игры стали кидаться фигурами. Путин поставил Штатам на Украине мастерскую "вилку". Какой бы ход они ни сделали, они получают ухудшение ситуации. Не введут миротворцев - получат порцию пропаганды, где они разжигают войну и конфликт с Европой. Их шавки в Киеве получат заморозку конфликта, который добьёт Украину полностью. Введут миротворцев - Путин реализует на Украине свой сценарий и сведёт все усилия США за последние годы к нулю. И даже в минус. При этом выскочив из санкций с Европой и посадив в Раде Захарченко с Плотниковым - кошмар Турчинова и Порошенко. Путину попытаются втюхать под видом ничьей идею, где Украина, так и быть, не вступает в НАТО, но точно останется в Евроассоциации. Типа, одолжение сделали. Но Путина на это купить не получится. Путин не примет их нужду за добродетель и доведёт Украину до полного исчерпания способности существования. И Украина будет долго умирать в агонии и суете американских санитаров, всё больше превращающихся из реаниматоров в паталогоанатомов. 

https://cont.ws/@alex-haldey

Метки: война, политика, Путин
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