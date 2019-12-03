Роль Путина в мире: Россияне еще скажут спасибо за восстановление России

Автор: Виктор Раскольников

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Пакистанский портал The Nation опубликовал материал, посвященный роли президента РФ Владимира Путина в России и мире. По мнению пакистанских публицистов, россияне смогут оценить достижения президента спустя какое-то время.Пакистанские журналисты перечислили множество достижений российского президента. Несмотря на то, что многие обвиняют российские СМИ, говорящие о тех же вещах, в продажности и следовании курсу, усомниться в непредвзятости представителей Пакистана будет достаточно сложно.Одним из главных достижений Путина, по мнению публицистов, можно считать политику сдерживания проамериканского альянса НАТО. Ими был упомянут период конца девяностых годов, когда России приходилось мириться с расширением милитаризированного блока. Однако во время своего первого интервью для BBC российский лидер дал понять, что не собирается этого терпеть.Российского лидера также считают одним основоположников концепции многополярного мира. Объединение усилий России и Китая с целью противостояния мировому гегемону поколебало позиции США, ранее считавшиеся нерушимыми. В этом Путин также противопоставляется Ельцину, который, по мнению издания, «был в кармане Америки».Несмотря на активную внешнюю политику, которая многим кажется жесткой, Путину удалось доказать, что Россия – не такая закрытая и неприветливая страна, как ее рисуют американские пропагандисты. Это стало итогом проведенных на территории России спортивных мероприятий, Олимпийских игр в 2014 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году.Под руководством Владимира Путина Россия перешла от катастрофического состояния экономики в 1990-х годах к тому, что мы имеем сейчас. По мнению журналистов, это произошло благодаря национализации ключевых предприятий по добыче полезных ископаемых и лояльному отношению к бизнесу.В девяностые годы в России происходила очень быстрая убыль населения. Выправить ситуацию удалось только к 2010 году, когда количество граждан вновь начало расти. Этот факт тоже можно отнести к предыдущему пункту. Уровень рождаемости повысился благодаря стабилизации экономической ситуации в России. Уверенность в завтрашнем для и расширенные финансовые возможности позволили россиянам обзаводиться большим количеством детей.Подводя итог, представители пакистанских СМИ напомнили, что «путинская эпоха» закончится уже совсем скоро, в 2024 году. И только по прошествии определенного времени россияне смогут оценить все заслуги президента перед отечеством.Также среди неоспоримых достижений Владимира Путина журналисты назвали то, что он пользуется авторитетом не только среди союзников, но и конкурентов. Среди тех, кто расположен к российскому лидеру, они назвали президента США Дональда Трампа. Последний действительно отозвался о Путине исключительно с положительной стороны, проведя с ним двустороннюю встречу на саммите «Большой двадцатки».

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9487945.html