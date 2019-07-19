Как Путин слил Российский алюминий.

Большинство, конечно, помнит многочисленные панические вопли «Нувотивсё! Путин слил российский алюминий!», когда с компании Дерипаски «En+» снимали санкции. «Американцы взяли алюминиевую отрасль России под свой контроль!», «Теперь у них в правлении большинство» и прочие всепропальщические стоны и плачи.

А когда некий Роджерс и некий Данилов терпеливо и устало от многочисленных повторений (и от бесконечной тупости всепропальщиков) в два голоса объясняли, что

— в результате снятия санкций в правление входят четыре американца, а это не большинство, поэтому влиять на политику компании они не смогут;

— самое важное – это структура собственников, и кому будет принадлежать контрольный пакет акций;

— значительную часть акций получит российский государственный банк «ВТБ»,

то в ответ мы слышали многочисленное «Вывсёврёти! Вы кремлёвские охранители на зарплате, а Путин слил-слил-слил! Ко-ко-ко!».

Как же некоторым хочется, чтобы в России всё было плохо. Хлебом не корми, дай поныть. Они персонально лузеры, которые не хотят работать, поэтому сидят у разбитого корыта, и поэтому им хочется, чтобы и всех было также плохо. Но индейское народное жилище вам, унылые. Всё будет хорошо! Но не у вас.

И вот, спустя совсем немного времени выходит официальная новость о том, что «отданная американцам» компания «En+» заявила о своей перерегистрации с острова Джерси (Великобритания) в Россию.

С 9 июля «En+» включена в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) России в качестве международной компании (публичного акционерного общества), соответствующее удостоверение она получила от Корпорации развития Калининградской области.

В ближайшее время там же будет перерегистрирована и подконтрольная ей «UC Rusal».

После завершения перерегистрации «En+» планирует провести листинг обыкновенных акций на Московской бирже и делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR).

Безусловно, если у некоторых нет мозга, то они и дальше могут считать, что подобные действия компании – это происки Госдепа, направленные против России. Правда, никак не могу придумать, как это можно обосновать, но я же тупой (человек без фантазии, пользуюсь формальной логикой). Вот нытики – они умные, они придумают.

Один среднестатистический нытик за сутки может придумать столько поводов для «нувотивсё», что десять профильных экспертов не успеют всю эту ахинею опровергнуть.

Вы себе не представляете, как это утомительно и сколько отнимает времени постоянное опровержение придумываемых этими персонажами поводов для «нувотивсё».

Пять лет они «сливают Донбасс обратно на Украину». Каждый месяц-два у них «скоро доллар по двести». Россия вымерла. Каждый завод Путин уже по 10-15 раз разорил и закрыл. Страной правит Хабад/рептилоиды/Ротшильды/анунаки. Каждого придурка, набравшего кредитов и/или проигравшегося в онлайн-казино, это лично Путин заставил сделать. И вообще, Российской Федерации не существует, это коммерческая фирма с британской регистрацией.

А резонный вопрос «Вы там все шибанутые?» вызывает истерику «Да тебе Путин заплатил, проклятый охранитель!».

Серьёзно? И ведь каждый раз находятся существа (людьми это сложно назвать, потому что Хомо Сапиенс – это Человек Разумный, а тут явно не сложилось), которые на это ведутся.

Проходят годы, десятилетия, но некоторые ничему не учатся. Так и хочется подойти и спросить ласково «Как ты дожил до такого возраста без мозга?». А с некоторыми и ещё строже «Ты зачем имитировал эволюцию, трилобит?!».

И чем тупее персонаж, тем больше у него Россия гибнет и/или Путин слил.

P.S.

Вот увидите, и через месяц будут вылезать очередные диванные «эксперты» с воплями «Путил слил алюминий». Невежество всегда воинственное.