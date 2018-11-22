Политика деградантов во власти: отобрали большое – отобрать и малое

Торможение прогресса и роста в РФ носит критический и катастрофический характер. Это не та аллегория, что паровоз ехал, и притормозил, дабы охладить перегревшийся котёл. Тут уместнее аллегория железнодорожной катастрофы.

Но развитие, как движение вперёд – это одно. А другое – эффективность простого торможения, консервации. Иногда отказ от прогресса связан с консервацией существующего уровня, эффективным его поддержанием. Но не в нашем случае.

В 90-е, в ходе приватизации, сбылась мечта оказавшихся у власти дегродов: совместить максимальный бытовой комфорт с максимальной же деловой безответственностью. Иначе говоря, забрать себе все доходы от страны, в то же время избавив себя от всякой заботы о ней. Чего они хотят – давно ясно: сладко жрать, красиво жить и ни за что происходящее не нести ответственности. Теперь посмотрим, чего они не могут. Совершенно очевидно, что не могут обеспечить развитие, прогресс, рост позитивных явлений в стране. Это продекларировано на официальном уровне – в официальном, конституционном отказе от идеологии. Мало кто понимает, что государство без идеологии – это откровенное признание в том, что правящие группировки не озабочены ничем, кроме примитивного самосохранения. Они в этом подобны простейшим организмам, всяким инфузориям, которые никак не осмысляют жизнь и не ставят целей – а просто цепляются за жизнь в силу инстинкта.

Экономические и социальные воззрения пришедшего в 1991 году к власти криминала настолько примитивны, что не предполагают ни развития, ни стабилизации. Жизнь даже не пытаются стабилизировать на каком-то уровне, чтобы сказать: «она не улучшается, но ведь и не ухудшается».

Мы видим единственную задачу, которая обслуживается искренне и во всей полноте: обеспечение обжорства узкого круга заговорщиков т.н. «элит». За этим обжорством не просматривается ничего, кроме самого обжорства: цели развития общества (идеологии) не поставлено, как нет и самого развития (что и понятно при отсутствии цели).



Мало того, что система неспособна к развитию – она всё больше выявляет и свою неспособность к простому самосохранению.

«Стабильность» понимают не как стабильное положение всех, а как стабильное положение исключительно узкой верхушки. Для всех остальных дестабилизация принимает угрожающий, порой несовместимый даже с простым выживанием, характер…

Очевидна общая логика перемен в 2018 году: затягивание поясов населению при сокращении кормовой базы государства. Экономика деградирует, вместо того, чтобы остановить деградацию – питание населения приводят в соответствие с убывающими возможностями.



Прямо, как в анекдоте:

- Папа, если тебе снизят зарплату, ты будешь меньше пить?

- Нет, сынок, вы с мамой будете меньше есть…

Привычный уклад жизни людей взрывают – как троцкисты собор Христа Спасителя. В центре композиции – конечно же, пенсионная реформа. Паразиты открыли для себя, что если не платить пенсий – то можно сэкономить деньги!

Депутат Ярославской городской думы от «Единой России» Дмитрий Петровский пошёл дальше, и вообще… предложил ликвидировать пенсии по старости.

«Мы привыкли сидеть у государства на шее, мы привыкли, что оно нам что-то должно.



А если нет бесплатного набора от государства, мы чувствуем себя некомфортно: нет бесплатного детского садика — нам некомфортно, нет бесплатного образования — нам некомфортно, нет бесплатного пенсионного обеспечения — нам опять некомфортно.



Это пришло к нам с наследием Советского Союза, а нужно от этого наследия отходить», — заявил он 2 ноября в интервью агентству РБК.

Безумца поддерживает и зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков, посоветовавший гражданам самим себе обеспечивать пенсию.

Стала знаменитой директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, объяснившая представителям молодежных организаций, что «государство ваших родителей не просило вас рожать»…

Параллельно запланировано увеличение и ужесточение поборов с граждан. Так, на 13 ноября в Госдуме намечено первое чтение по законопроекту № 548974–7 об алиментах, которые должны выплачивать работающие граждане своим нетрудоспособным родителям.

Вновь долбят тему по введению концлагерных «соцнорм» на электроэнергию и все прочие ресурсы: первую каплю из крана получишь дёшево, вторую уже по бешеным ценам…

В 2019 году должна завершиться «мусорная реформа», в результате которой неминуем многократный рост тарифов на вывоз мусора. Как сообщил 1 ноября вице-премьер Виталий Мутко, повышение тарифов ЖКХ будет направлено на компенсацию потерь коммерсантов от увеличения НДС. С 2019 года НДС повысится с 18 до 20%.

Планируется еще реформа системы социального страхования, введён налог на самых обездоленных – для брошенных своей страной на произвол «самозанятых» граждан (законопроект 551845–7 «Налог на профессиональный доход»).

Если всё свести к двум фразам, то получится стратегический курс российского правящего класса: ответственность за любое дело перекладывать с себя на кого-нибудь постороннего, а если не получается – то просто отказываться от неё.

Пенсии пусть копят сами, о стариках пусть их дети заботятся, а не государство. И о детях – родители, а не государство. Экономическим развитием страны пусть занимается мифический «инвестор» вместо государства.



Ответственность сваливают на СРО (саморегулируемые организации), на гражданское общество, жильё предлагают благоустраивать самим жильцам (вы собственники – вы и управляйте многоквартирным домом!), оплачивать содержание дорог – предлагают водителям.

Образование и лечение – «ваше дело». И уже давно. Обеспечением жилья пусть занимаются ипотечные банки, работой людей пусть обеспечивают частнокоммерческие кадровые агенства…

Государство очевидным образом выводит себя в положение чистого рантье, в положение «помещика в Париже» – то есть человека, лишённого обязанности даже появляться в своей деревне, не то, чтобы что-то в ней организовывать.



Государство в значительной мере превратилось в чисто-паразитарную надстройку, начисто лишённую функций кормильца, защитника, воспитателя, проводника.

Паразиты приватизации, инвалиды по уму, не понимают, что в такой роли они не нужны ни собственным гражданам, ни соседним хищникам. Для собственных граждан они только обуза, а для хищных соседей – только пища.

Ведь сама по себе жизнь на Земле складывается из отражения и извлечения. Любое живое существо в постоянном режиме отражает покушения на него (и не спрашивайте – «когда это кончится?», это никогда не кончается!). И любое живое существо извлекает средства к существованию из окружающих сред, без чего не может оставаться ни живым, ни существом.

Единственные, кто этого не понимает – паразиты. Но они умирают вместе со своим донором, истощив, высосав его изнутри, и мешая ему спасаться от угроз внешнего мира.

Для того, чтобы помочь выжить своему государству – человек должен сам получать помощь от государства. И дело не только в том, что гражданин не хочет кормить паразитов, никакой из его проблем не «замороченных». Нищий и слабый гражданин, трагически не уверенный в завтрашнем дне – не может быть защитником устоев, даже если захочет.

Превращая социальные отношения и гражданскую среду в пыль и труху, государство должно понимать, что оно превращает в пыль и труху собственную, причём единственную опору.



На кого и на что собирается опираться это государство? На тех, кого оно же без компенсации снова и снова лишает средств к существованию? На тех, для кого оно палец о палец не ударило – но при этом собирается у них систематически отнимать без его помощи полученные доходы?

Кто вообще эти «элиты» учил экономике, теории государства и права – и был ли хоть кто-то, кто их чему-нибудь учил? Откуда у них эти бредовые, но навязчиво-устойчивые представления о хозяйствовании родом из каменного века и о государстве из эпохи Атиллы?!

Не стоит идти на поводу у либеральных подлецов и противопоставлять провал в социально-экономической сфере – якобы мешающей им внешней политике.



Всем известно, как эта «элита» обошлась с территориальной целостностью страны, начиная с 1991 года, насколько дёшево стоит в её глазах державность и патриотизм, с какой готовностью либеральная сволочь готова подарить Донецк фашистам, а Курилы – японским милитаристам… И здесь нет никакого противоречия: дегроды дегенеративны во всём.

Вопросы удержания ещё Петром Великим обретённой Прибалтики и вопросы удержания достойного уровня зарплат, пенсий – связаны гораздо больше, чем кажется обывателю. Всё очень просто, если задуматься: отобрали большое, отберут и малое…

Как может гражданин, не отстоявший от хищников территориальной целостности своей страны – отстоять свой личный достаток? Сдать врагу-мародёру крепостную стену города, и думать остановить его на уровне личного плетня – не смешно ли?

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Государство, которое не ставит перед собой никаких целей на будущее и не даёт никаких гарантий в настоящем – обречено развалится. И это не угроза, а простая констатация факта.



И это чревато величайшей трагедией для всех: для богатых, для бедных, для среднего класса – потому что мы окружены отнюдь не «добрыми самаритянами». Ведь хищник, терзая жертву, не отличает передней ноги от задней! Аппетит же к расчленителям приходит во время еды – и не спасётся никто…

Между тем оказавшиеся в 90-х годах у власти антикадры – застряли там, закрепились, и убивают страну трупным ядом идейного и бытового либерализма. При этом как управленцы они – ноль. Они умеют только смачно жрать, и ничего больше!

Никакое, даже самое простое дело, порученное этим антикадрам «перестройки» – не дойдёт до финиша. Их мышление строится на ложных, бредовых посылках, и при этом утратило способности делать умозаключения даже из собственных ложных посылок. Это всё равно, как человек в должности учителя геометрии не умел бы доказывать теорем, и при этом не знал бы аксиом, из которых выводят теоремы!

Чего они не могут? Не могут стабилизировать цен. Не могут остановить падение зарплат. Не могут остановить падение производства и технологическую деградацию всех систем. Не могут дать новым поколениям полноценного образования (этого, впрочем, они и не хотят – им умные не нужны). Жизнь представляется им полем хищений, в ином виде они не понимают ни времени, ни пространства. Для созидания у приватизаторов нет ни целей, ни средств, ни способностей, ни желания.

Никаких инициатив, кроме как отнять у населения и поделить между собой, они не выдвигают. Экономическая стратегия сводится у них к доеданию ресурсов и потенциала страны.

При этом отрицается не только экономический рост, но даже и сама возможность экономического роста. Делят постоянно убывающий пирог, и даже в голову не приходит мысль выпечь новый пирог! На много лет вперёд рассчитывают своё конфискационное крохоборство (через сколько лет отнять пенсии, через сколько – пособия, стипендии и т.п.) – искренне убеждённые, что даже через много лет не появится новых возможностей у экономики!

То есть сегодняшний день с его текущими реалиями – продлён в бесконечность с функцией убывания. Мол, если нам уже сегодня не хватает на пенсии – то уж тем болеене хватит через 5, 10, 15 лет… А как же иначе? Пирог ведь убывает, а мы умеем только жрать, выпекать пирогов не умеем… И учиться не хотим – не за этим нас мама родила…

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Нам сегодня нужны, как воздух: цель движения и гарантии неухудшения положения. Государство должно положить предел оползню материально-бытового уровня, предел технологической и духовной деградации, определить цель и программу движения к ней.

Для этого власть должна избавиться от людей с пожирательно-безответственной психологией простейших паразитов, а ей это трудно, ибо она из них и составлена была после 1991 года.

Но если мы этого не сделаем – то потеряем и Россию, и самих себя.



В. Евлогин

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