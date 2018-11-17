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Юрий Мухин: при Сталине мы всё могли!

12:08. 17 ноября 2018 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал:

В студии канала "Сталинград" советский изобретатель, политик, публицист, писатель Юрий Мухин рассуждает о личности И.В. Сталина и ностальгии людей по тем временам, когда они чувствовали себя гражданами великой страны и людьми "первого сорта".

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 248 172
    Ким Климов 17 ноября 2018 в 13:37 Ссылка Пометить
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    Ну и господин Мухин – с головой окунулся в своем культопочитаемом абсурде. При Сталине за такие слова, к нему бы подошли двое в штатском и доверительно бы сказали: “Позвольте не позволить вам, господин хороший. Пройдемте.”

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