Юрий Мухин: при Сталине мы всё могли!
12:08. 17 ноября 2018 Просмотров - 120 Один комментарий Опубликовал: brahman
В студии канала "Сталинград" советский изобретатель, политик, публицист, писатель Юрий Мухин рассуждает о личности И.В. Сталина и ностальгии людей по тем временам, когда они чувствовали себя гражданами великой страны и людьми "первого сорта".
Источник: www.youtube.com
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Ну и господин Мухин – с головой окунулся в своем культопочитаемом абсурде. При Сталине за такие слова, к нему бы подошли двое в штатском и доверительно бы сказали: “Позвольте не позволить вам, господин хороший. Пройдемте.”