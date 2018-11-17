Юрий Мухин: при Сталине мы всё могли!

В студии канала "Сталинград" советский изобретатель, политик, публицист, писатель Юрий Мухин рассуждает о личности И.В. Сталина и ностальгии людей по тем временам, когда они чувствовали себя гражданами великой страны и людьми "первого сорта".

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