Турецкий поток достраивают на этой неделе

До турецкого берега осталось уложить чуть более двух десятков километров газопровода, чтобы полностью завершить морскую часть «Турецкого потока».

По данным навигационного портала Marinetraffic, трубоукладочное судно Pioneering Spirit находится в 21 километре от турецкого населенного пункта Кыйыкей, где «Турецкий поток» выходит на берег. Средняя скорость Pioneering Spirit составляет 3,5 километра в сутки. Таким образом, завершение укладки морской части второй нитки «Турецкого потока» может завершиться в воскресенье, 18 ноября.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин примет участие в церемонии завершения строительства морской части газопровода «Турецкий поток» 19 ноября в Стамбуле. Сами поставки газа по южному маршруту начнутся в 2020 году.

Длина морской части каждой нитки газопровода в Черном море составляет 930 километров. Их строительство заняло полтора года. После завершения укладки морской части «Турецкого потока» крупнейшее в мире трубоукладочное судно Pioneering Spirit отправится в Балтийское море, где ведется строительство газопровода «Северный поток-2».

Кроме морского участка «Турецкого потока», в Турции будет построено еще 180 километров сухопутных газопроводов для соединения газопровода с газотранспортной системой страны и выводом второй нитки к границе стран ЕС.

Как уже сообщало EADaily.com, морской участок первой нитки «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд кубометров завершили строить 30 апреля. Он предназначен для Турции, а вот вторая нитка — для поставок газа на юг Европы. Маршрут газопровода из Турции еще не определен.

Министр энергетики России Александр Новак говорил, что российский газ может пойти через Болгарию, Сербию, Венгрию в Австрию или в Италию через Грецию — по расширенному Трансадриатическому газопроводу или по проекту «Посейдон». О возможных маршрутах поставок мы уже писали. При этом многое будет зависеть от позиции Брюсселя, который до этого сорвал строительство «Южного потока» через Болгарию.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что после строительства обходных газопроводов поставки газа через Украину в Европу максимально снизятся. «Мы не говорим о том, что полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть сопредельные государства, есть регионы, которые находятся на границе с Украиной со стороны Европы. И поставки в эти регионы будут осуществляться транзитом через территорию Украины. Другое дело, что это объемы, которые будут менее значительны. Речь может идти о 10−15 млрд кубометров газа в год», — сказал руководитель российского холдинга.

Строительство «Турецкого потока» станет существенным ударом по Украине. «Для Украины реализация этого проекта будет иметь негативные последствия, не такие большие, как от „Северного потока“, но потеря приблизительно 15 миллиардов кубометров транзита из 70 миллиардов кубометров текущих — это очень большая сумма», — говорил ранее глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев. В прошлом году Украина получила за транзит российского газа около $ 3 млрд, а строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока» снизят поступления в 4−5 раз.

В Черном море из России в Турцию уже проложен один газопровод — «Голубой поток». Его «Газпром» построил в 2002 году. По магистрали протяженностью 1213 километров в прошлом году подали около 16 млрд кубометров газа.