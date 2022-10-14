В Астане на переговорах президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана присутствовал глава «Газпрома» Алексей Миллер. После он дал интервью Первому каналу.

Говоря о строительстве нового трубопровода из России в Турцию и о создании нового газового хаба, Миллер отметил, что диалог начнётся «очень и очень быстро, буквально с начала следующей недели», тогда стороны перейдут «к абсолютному конкретному обсуждению объёмов и сроков реализации проекта».

«Если говорить об объёмах, которые могут появиться в коридоре “Турецкого потока”, объёмов новых газотранспортных мощностей, то речь идёт о тех объёмах, которые мы потеряли на Балтике, на “Северных потоках” из-за актов международного терроризма. Плюс на границе Турции и Евросоюза мы будем обсуждать вопрос создания хаба — торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей», – сказал он, отметив, что Анкара дала согласие.

Отвечая на вопрос о том, будут ли две новые нитки «Турецкого потока», глава «Газпрома» сказал: «Я сейчас не буду говорить, сколько их будет, мы должны сначала определиться, конечно же, с объёмом. Но, в любом случае, это новые газотранспортные мощности через Чёрное море, в коридоре “Турецкого потока”, с созданием торгового хаба на границе Турции и границе Европейского союза».

Что касается сроков, то Миллер отметил: «Вы знаете, мы достаточно быстро строим уже морские газопроводы. “Северный поток — 2″ мы достраивали полностью сами, и никто нам не помогал, мы реализовывали этот проект уже на последней завершающей стадии вообще без технологического и технического участия зарубежных партнёров, это делал только “Газпром”. Поэтому я могу сказать, что технически и технологически для нас это не представляет никакого труда. Мы вообще-то начинали в Чёрном море проект не “Турецкий поток”, а “Южный поток”, да? И могу сказать, что наша проектная документация под мощность 63 млрд кубометров газа уже проработана». Турбины, по его словам, при этом «конечно же, будут российского производства».

Говоря о диверсиях на «Северных потоках», Миллер напомнил, что российскую сторону до сих пор не допустили к месту аварии, но российские специалисты проанализировали скорость, с которой нити трубопроводов теряли давление, и сделали вывод, что произошёл полный разрыв трубы. «Это значит, что труба на очень большое расстояние в настоящее время, в частности, в сторону России заполнена морской водой. Это беспрецедентные ЧП, это беспрецедентные террористические акты. Эксперты говорят о том, чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать очень большой кусок трубы, на большом расстоянии, и фактически на этом участке строить новый участок. А чтобы восстановить целостность, её надо поднимать, эту трубу. А вы понимаете, одно дело, когда труба полая, да, и другое дело, когда она на сотни километров заполнена морской водой. Это совершенно разные и технические, и технологические задачи», – сказал он, заметив также, что пока никто из европейских партнёров не заявил о желании восстановить взорванные газопроводы.

По материалам Первого канала, НТВ