Смена информационной повестки дня

Расследование индонезийской авиакатастрофы настолько близко подобралось к заднице «Боинга», что компания, дабы не распугать клиентов и не налететь на огромные иски от страховых компаний, была вынуждена официально признать, что даже в тех случаях, когда пилоты управляют самолетом в «ручном режиме», то есть, полностью отключив автопилот, ПО может вмешаться в управление самолетом в любой, самый неожиданный момент.

https://www.kommersant.ru/doc/3799215(14.11.2018)

Расследование авиакатастрофы в Индонезии вызвало новые вопросы к Boeing У экспертов, привлеченных к расследованию катастрофысамолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air 29 октября в Индонезии, возникли новые вопросы к производителю самолета. По мнению специалистов, компания Boeing скрыла от пилотов информацию о потенциальных рисках, связанных с использованием установленной на самолетах Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 новой автоматизированной системы предотвращения сваливания. Как объяснила сама компания Boeing, эта система необходима для предотвращения катастроф в тех случаях, когда экипаж по ошибке слишком высоко поднимает нос воздушного судна в полете. Производитель уточнил, что при подобных обстоятельствах система может резко опустить нос судна вниз, причем настолько неожиданно, что экипаж может и не успеть отреагировать. Эта система, по данным Boeing, срабатывает даже при ручном управлении воздушным судном. Однако эти объяснения были даны компанией уже после катастрофы в Индонезии. И их появление вызвало возмущение пилотов, их профсоюзов и авиационных экспертов, которые заявили, что этих данных не было в технической документации Boeing 737 MAX 8 и MAX 9, то есть экипажи не знали о возможности возникновения подобных ситуаций и не были к ним готовы. При этом компания Boeing продавала эти самолеты, не указывая, что их эксплуатация требует какого-то дополнительного обучения пилотов. Производитель продал уже 200 таких моделей, и они эксплуатируются авиакомпаниями American Airlines, Southwest Airlines, Air Canada, Norwegian Air, Icelandair и другими. Из российских авиакомпаний лайнеры Boeing 737 MAX в своем парке имеет только S7. Российский перевозчик получил первый такой самолет в октябре. В заявлении по поводу расследования Boeing сообщает, что сотрудничает и оказывает всю техническую поддержку следствию. По данным Bloomberg, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), которое сертифицировало данные модели самолетов, потребовало внести дополнительную информацию в техническое руководство по эксплуатации, но от других комментариев отказалось на том основании, что расследование в Индонезии пока не завершено.

Фраза «расследование еще не завершено» означает, что к разработчикам скрытых функций ПО новых боингов будут еще вопросы. Инженеры-разработчики народ болтливый и хвастливый, любят порассуждать о собственных изобретениях, (примерно, как лягушка-путешественница: «Это я! Это я все придумала!»), глядишь, порасспросив как следует инженеров, следователи (а они хорошо умеют слушать) докопаются до скрытых возможностей внешнего перехвата управления.

Судя по информации, слитой в прессу, пока производители на самом высоком уровне прикрывают злоумышленников, утверждая, что в пике самолет направила компьютерная программа, а не чья-то злая воля. А что расскажут следствию инженеры?

Следствием будет официально установлено одно крайне неприятное для производителей, авиакомпаний и спецслужб обстоятельство: все крупные производители самолетов давно трудятся в тесной связке со спецслужбами, передавая им ключи к скрытым возможностям ПО своих самолетов. Тема авиакатастрофы не сошла с информационной повестки дня, местные жители интересуются расследованием, что представляет опасность и для авиастроителей (соучастников), и для спецслужб (исполнитель, скорее всего, выходец из спецслужб, или тесно с ними связан).

В самой Индонезии предпринята попытка смены повестки дня для СМИ: произошла «громкая авария» на аттракционе «Колесо обозрения». Как я предполагаю, это была не авария, а диверсия: набрав скорость, Колесо обозрения неожиданно стало крутиться в обратную сторону (программный сбой?), одна из кабинок перевернулась (всего одна! т. е. механизм «Колеса» до аварии неплохо обслуживали, смазывали маслом и протирали тряпочкой), два посетителя (мать с сыном) чудом не разбились, выпав из кабинки, но обошлось без жертв.

Множество видеороликов опубликовано в интернете, тема активно раскручивается в индонезийских СМИ и даже в международных. Можно только позавидовать индонезийцам, – гуманное у них правительство, – при аварии «Колеса обозрения» никто не погиб. Авария в парке аттракционов приключилась в Джакарте, разбившийся самолет тоже вылетел из Джакарты…

В поисковике набрала «авария в Индонезии», – поисковик подряд выдает две новости: – про самолет и про колесо обозрения. «Самолет» набирает немного больше ссылок, чем «колесо», но это объяснимо: в самолете люди погибли, идет следствие, что дополнительно подпитывает информационное поле. А «авария» пока информационно подпитывается лишь самой аварией. Силы слишком не равны, вот если бы «Колесо» сорвалось со своей подставки и покатилось в сторону пляжа на фоне заката под душераздирающие крики отдыхающих… Тогда — да. Информационный повод сбежавшего «Колеса» с большим отрывом перекрыл бы авиакатастрофу. Набрала «катастрофа в Индонезии»: «самолет» по количеству ссылок с большим отрывом побеждает «разрушительное цунами» и землетрясение (с огромными человеческими жертвами 1,2 тысячи человек погибли при землетрясении и еще около трех тысяч — в селевых потоках), произошедшее в индонезийской провинции Центральный Сулавеси 28 сентября.

С информационной точки зрения, два эти события равноценны, с колесом даже более зрелищное, так что — еще денек и либо колесо перегонит самолет по числу запросов, либо обе новости канут в лету на просторах интернета, ничем не отличаясь от десятков других таких же.