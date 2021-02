Reuters, BBC и Bellingcat участвовали в секретных программах, финансируемых Министерством иностранных дел Великобритании, с целью «ослабить Россию»

в том числе 400 внутри России.

Reuters запрашивает секретный контракт британского министерства иностранных дел для проникновения в российские СМИ

«Ослабить влияние российского государства»

помочь британскому государству в создании новых и, казалось бы, независимых СМИ для противодействия поддерживаемым российским правительством СМИ в непосредственной сфере влияния Москвы и для усиления сообщений правительств, связанных с НАТО.

Консорциум

обеспечивает сегментацию аудитории и поддержку таргетинга» не только Meduza, но и Mediazona

Великобритания тайно финансировала и управляла сетью российских ютуберов и «активировала» антиправительственный протестный контент.

Управляемая группой офицеров военной разведки, секретная пропагандистская группа работала через группы СМИ и политических влиятельных лиц, чтобы нагнетать напряженность между Западом и Россией. Среди лондонского кластера антироссийских влиятельных лиц значился Ашурков.

Согласно ряду просочившихся https://telegra.ph/OP-HMG-Trojan-Horse-Part-4-Undermining-Russia-I-02-04 документов, Министерство иностранных дел и по делам Содружества Великобритании (FCO) спонсировало Reuters и BBC для проведения серии секретных программ, направленных на содействие смене режима внутри России и подрыв ее правительства в Восточной Европе и Центральной Азии. Просочившиеся материалы, по-видимому, показывают, что Фонд Thomson Reuters и BBC Media Action участвуют в тайной информационной войне, направленной на противодействие России. Работая через теневой отдел в FCO Великобритании, известный как Counter Disinformation & Media Development (CDMD), медиа-организации действовали вместе с группой разведчиков в секретной организации, известной просто как «Консорциум»., – попытался подать заявление бывший член парламента Великобритании от лейбористов Крис Уильямсон., сообщил The Grayzone.«BBC и Reuters позиционируют себя как безупречный, беспристрастный и авторитетный источник мировых новостей», – продолжил Уильямсон, – «но теперь оба эти утверждения серьезно скомпрометированы. Подобные двойные стандарты только усугубляют репутацию политиков истеблишмента и хозяев корпоративных СМИ ».Представитель Thomson Reuters Foundation Дженни Верекер косвенно подтвердила подлинность просочившихся документов в ответе на вопросы из Grayzone по электронной почте. Однако она согласилась: «Вывод о том, что Фонд Thomson Reuters занимался« секретной деятельностью », является неточным и искажает нашу работу в интересах общества. На протяжении десятилетий мы открыто поддерживали свободную прессу и помогали журналистам во всем мире развивать навыки, необходимые для независимого освещения ».Транш просочившихся файлов очень похож на документацию, связанную с FCO Великобритании, выпущенную в период с 2018 по 2020 год коллективом хакеров, называющим себя Anonymous. Тот же источник заявил, что получил последний пакет документов.Новые утечки с тревожными подробностями иллюстрируют, как. Среди заявленных целей МИД Великобритании, по словам директора CDMD, было, основанную Pussy Riot. Участие Bellingcat, по всей видимости, включало вмешательство Министерства иностранных дел Великобритании в выборы в Северной Македонии в 2019 году от имени про-НАТОвского кандидата.Новые документы предоставляют критически важную информацию о роли стран-членов НАТО, таких как Великобритания, в оказании влияния на протесты в стиле цветной революции, развернувшиеся в Беларуси в 2020 году, и поднимают тревожные вопросы об интригах и беспорядках вокруг заключенного в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того,Ряд официальных документов, рассекреченных в январе 2020 года, показал, чтоПринципы доверия определяют миссию «сохранения независимости [Рейтер], честности и свободы от предвзятости при сборе и распространении информации и новостей».BBC провозглашает свое собственное заявление о ценностях: «Доверие – это основа BBC. Мы независимы, беспристрастны и честны».Однако недавно просочившиеся документы, проанализированные The Grayzone, похоже, показывают, что иВ 2017 году некоммерческое подразделение медиаимперии Reuters, Thomson Reuters Foundation (TRF), представило официальный тендер на «заключение контракта с государственным секретарем по иностранным делам в лице Посольства Великобритании в Москве»Письмо подписано генеральным директором Reuters Моник Вилль 31 июля 2017 года.Тендер Reuters стал ответом на призыв к торгам со стороны FCO, которое обратилось за помощьюРаботая через посольство Великобритании в Москве, FCO стремилось произвести «изменение отношения к участникам», способствуя «положительному влиянию» на их «восприятие Великобритании».В 2019 году FCO выступило с аналогичной инициативой, на этот раз сформулировав более агрессивный план по «противодействию нарративу российского правительства и его доминированию в СМИ и информационном пространстве». По сути,Reuters ответило на оба призыва FCO подробными тендерами. В своей первой заявке медиагигант хвастался созданием глобальной сети из 15 000 журналистов и блоггеров посредством «мероприятий по наращиванию потенциала».Агентство Reuters заявило, чтоТендер Reuters подчеркнул институциональные предрассудки и интервенционистскую повестку дня, которые подчеркнули его учебные программы.В то же время агентство Reuters, похоже, осознало, что его тайное сотрудничество с посольством Великобритании в Москве было крайне провокационным и потенциально разрушительным для дипломатических отношений. Рассказывая о финансируемом FCO турне, организованном для российских журналистов в разгар дела Сергея Скрипаля, после того, как британское правительство обвинило Москву в отравлении перебежчика, который шпионил в пользу Великобритании, тендер указывалСледует отметить упоминание агентством ReutersБазирующаяся в Польше https://belsat.eu/en/about/ и финансируемая Министерством иностранных дел Польши и правительствами других стран ЕС, Белсат сыграл влиятельную роль в продвижении протестов в стиле цветной революции, которые вспыхнули в мае 2020 года с требованием свержения президента Беларуси Александра Лукашенко. В конечном итоге заявка Reuters, похоже, была успешной, так какПрограммы, выявленные в результате последней утечки документов, работают под эгидой теневого подразделения Министерства иностранных дел и развития Содружества, которое называется Counter Disinformation & Media Development (CDMD). Программа, возглавляемая агентом разведки по имени Энди Прайс, окутана тайной. Более того, британское правительство отклонило запросы о бюджете подразделения и заблокировало членов парламента, таких как Крис Уильямсон, которые искали данные о его бюджете и повестке дня, сославшись на национальную безопасность, чтобы заблокировать их запросы на информацию.Во время встречи, созванной в Лондоне 26 июня 2018 г., Прайс изложил новую программу FCO «по ослаблению влияния российского государства на своих ближайших соседей». Он обратился к консорциуму фирм спросьбойОправданная на основе предполагаемого намерения России «сеять разобщенность и курс [sic] подрыв демократических процессов», разложенная Прайсом кампания была более агрессивной и далеко идущей, чем все, что Россия делает на Западе.Прайс подчеркнул, что секретность имеет существенное значение, предупредив, чтоГод спустя подразделение CDMD FCO изложило программу до 2022 года, которая обошлась британскому налогоплательщику в 8,3 миллиона долларов.Таким образом,- и, возможно, посеять собственное разобщение.Как видно ниже, BBC подала, по-видимому, успешную заявку на участие в секретной балтийской программе через свое некоммерческое подразделение, известное как BBC Media Action., киевская вещательная сеть, рожденная в разгар так называемой «Революции достоинства» на Майдане в 2014 году, которая опиралась на ультранационалистические группы, чтобы сместить избранного президента и установить про-НАТОвский режим., где с 2014 года бушует прокси-война между поддерживаемыми Западом украинскими военными и пророссийскими сепаратистами. Это была информационная война из учебников, которая использовала средства массовой информации в качестве оружия, чтобы переломить ход битвы в затяжном, мучительном конфликте.Пропагандистская кампания министерства иностранных дел Великобритании предупреждает, чтоВмешательство FCO Великобритании в дела Восточной Европы и Балтии вызвало неистовство среди подрядчиков, стремящихся обеспечить «наращивание потенциала» и помощь в развитии СМИ на периферии России. Среди претендентов были Reuters и опытные подрядчики FCO, которые участвовали во множестве кампаний информационной войны от Сирии до британского тыла.Среди подрядчиков разведки, претендующих на участие в Консорциуме Великобритании, финансируемом FCO, были Zinc Network и Albany Communications. Как отметил журналист Кит Кларенберг в репортаже от 18 февраля о недавних утечках информации из Министерства внутренних дел ,Компания Zinc, ранее известная как «Прорыв», заключила контракт https://www.middleeasteye.net/news/revealed-woke-media-outfit-thats-actually-uk-counterterror-programme с Министерством внутренних дел ВеликобританииБен Нортон сообщил для The Grayzone об отчете Albany Communications о, одновременно оказывая услуги по связям с общественностью от имени экстремистских сирийских ополченцев, финансируемых странами-членами НАТО и монархиями Персидского залива для дестабилизации страны.В заявке на участие в медийной программе Великобритании FCO в Балтийском регионеКак подрядчик FCO из Великобритании, Zinc Network заявила, что «, предположительно независимому медиа-предприятию, основанному двумя членами антикремлевской арт-группы Pussy Riot. Одна из основательниц Mediazona, Надя Толокно (Толоконникова), делила сцену с бывшим президентом США Биллом Клинтоном на конференции Фонда Клинтона в 2015 году. В следующем году Толокно напала на находящегося в заключении основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявив: «Он связан с российским правительством, и я чувствую, что он этим гордится».В документе, помеченном как «частный и конфиденциальный», Zinc раскрыл роль "Консорциума" в создании «сети YouTube» в России и Центральной Азии, предназначенной для распространения идей Великобритании и ее союзников по НАТО.Согласно Zinc,Возможно, самым известным российским влиятельным лицом на YouTube является Алексей Навальный, ранее маргинальный националистический оппозиционер, который был номинирован на Нобелевскую премию после того, как стал жертвой громкого инцидента с отравлением, который поставил отношения между Россией и Западом в худшее положение после окончания холодной войны.Приговор российским правительством Навального к 2,5 годам тюремного заключения за уклонение от условно-досрочного освобождения вызвал самую большую волну антиправительственных протестов с 2018 года, когда Навальный помогал спонсировать национальные демонстрации против запрета приложения для обмена зашифрованными сообщениями Telegram.В своей заявке на контракт с FCO в Великобритании. Было неясно, были ли эти действия связаны с Навальным или его ближайшим окружением, но частное разоблачение Zinc подтвердило, чтоРоссийские спецслужбы опубликовали язвительные видеозаписи, на которых Владимир Ашурков, исполнительный директор антикоррупционной организации Навального ФБК, встречается в 2013 году с подозреваемым агентом британской МИ-6 по имени Джеймс Уильям Томас Форд, работавшим в посольстве Великобритании в Москве. Во время встречи можно услышать, как Ашурков просит от 10 до 20 миллионов долларов, чтобы создать «совершенно иную картину» политического ландшафта.Военные руководители Integrity Initiative изложили свою повестку дня в резких и недвусмысленных выражениях. Как показывает просочившаяся записка ниже,После отравления Алексея Навального он сотрудничал с британской журналистской OSINT-организацией Bellingcat, чтобы возложить ответственность за преступление на российские спецслужбы ФСБ. Хотя хорошо известно , что Bellingcat будет финансироваться с помощью Национального фонда за демократию, правительственного субъекта США, котторый поддерживает операции смены режима во всем мире. Роль Bellingcat в качестве партнера консорциума EXPOSE, финансируемого британским FCO Zinc Network, может добавить дополнительный слой подозрений в отношении претензий компании на независимость. Действительно,Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс категорически отрицает получение финансирования от британского FCO или сотрудничество с ним. Но после того, как в начале 2019 года произошла утечка документов по Zinc , Хиггинс сообщил, что некоторая часть предложений по Zinc получила зеленый свет от Министерства иностранных дел.Однако он и Хиггинс не упомянули о том, что Bellingcat, по всей видимости, был отправлен Zinc Network для «ответа» на парламентские выборы 2019 года в Северной Македонии. Ставки были высоки, поскольку выборы, вероятно, определят, вступит ли крошечная страна в НАТО и вступит ли она в ЕС. Пронатовский кандидат победил , и не без небольшой помощи британского министерства иностранных дел и его союзников. Согласно предложению Zinc, Bellingcat провела обучение для македонского СМИ Most Network. К ней присоединилась DFR Lab, проект Атлантического совета, финансируемого НАТО и США, в Вашингтоне, округ Колумбия.После очевидного участия в скрытой интервенции в Северной Македонии, финансируемой FCO Великобритании, Bellingcat опубликовала статью перед парламентскими выборами 2020 года под названием «Вмешательство России в Северной Македонии».Отвечая на вопрос The Grayzone, как участие Рейтер в финансируемых FCO программ Великобритании, направленных на противодействие России, соответствует Принципам доверия новостной организации, пресс-секретарь Дженни Верекер заявила: «С выпуском документов FCO Великобритании должны возникнуть вопросы о том, действительно ли эти уважаемые новостные организации являются независимыми и этичными журналистскими организациями, за которые они претендуют. В то время как они критикуют «авторитарные» государства и порочат действия России, они мало что могут сказать о махинациях могущественных западных правительств в их непосредственной среде. Возможно, они не хотят кусать руку, которая их кормит.(с) Макс Блюменталь https://thegrayzone.com/2021/02/20/reuters-bbc-uk-foreign-office-russian-media/ – оригинал на английском (там же есть еще много интересных ссылок). https://russian.rt.com/world/article/834381-velikobritaniya-mid-smi-dezinformaciya-rossiya – упомянутый материал Кита Кларенберга, который на днях публиковался в переводе на RT https://colonelcassad.livejournal.com/6556813.html – упомянутые документы опубликованные хакерами 4-мя порциями