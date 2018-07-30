Куда движется Армения
15:25. 30 июля 2018 Просмотров - 85 Нет комментариев Опубликовал: brahman
По ситуации в Армении.
Как и ожидалось, после государственного переворота и прихода к власти в Ереване сил ориентированных на Запад, начала реализовываться стратегия мелких провокаций направленных на подрыв российского влияния.
Она полностью идентично той линии, которая осуществлялась на Украине после "Оранжевой революции" 2004 года с легкой поправкой на фактор стратегической изоляции Армении и проблему НКР.
1. Уголовное преследование лиц связанных с прежним руководством. В Армении организовано преследование бывшего президента Кочеряна и ряда его соратников, обвиняемых в подавлении протестов. На Украине преследовали высокопоставленных чиновников времен Кучмы за причастность к убийству журналиста Гонгадзе, а также "самоубили" генерала Кравченко и министра транспорта Кирпу.
2018-й.
Обвинение второго президента Армении Роберта Кочаряна основано на показаниях анонимных свидетелей и лишено конкретики, а суд проигнорировал наличие у него неприкосновенности, заявили адвокаты. Соратник Кочаряна Виктор Согомонян назвал его дело политической расправой, напомнив об обещаниях Никола Пашиняна до прихода к власти.
Как писал "Кавказский узел", 1 марта в Ереване участники акции в память о жертвах разгона демонстрации в марте 2008 года потребовали наказать силовиков, которые не понесли никакой ответственности. После прихода к власти лидера оппозиции Никола Пашиняна по факту насильственного свержения конституционного строя в связи с событиями 1-2 марта 2008 года возбудили уголовное дело. 26 июля Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по этому делу, а вечером 27 июля суд арестовал его.
Массовые беспорядки и уличные столкновения 1-2 марта 2008 года в Ереване начались после разгона митинга оппозиции, не согласившейся с итогами президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян. В результате столкновений с полицией погибли десять человек, более 250 были ранены. Поздно вечером 1 марта Роберт Кочарян с одобрения парламента Армении ввел 20-дневное чрезвычайное положение, запретив проведение демонстраций и публикации в СМИ сообщений из неофициальных источников говорится в материале "Кавказского узла" "Бунт в Армении".
Уголовное преследование и арест второго президента Армении Роберта Кочаряна необоснованны и противоречат закону, заявили его адвокаты. Глава офиса бывшего президента Виктор Согомонян считает, что дело против Кочаряна обусловлено политическими и личными мотивами, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
«Это явно личное и политическое преследование, расправа, это вендетта, не укладывающаяся в логику правового поля и не имеющая никакого обоснования», – заявил Согомонян на пресс-конференции защиты Кочаряна 28 июля.
https://Источник: http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/323619/ – цинк
Бывший президент Армении Роберт Кочарян и генсек ОДКБ Юрий Хачатуров.
2005-й
"В ближайшие часы в Киеве может быть арестован бывший глава МВД Украины Юрий Кравченко и выдан ордер на арест бывшего президента Леонида Кучмы", – пишет Федор Румянцев, Газета.Ru, Россия.
Ночью был задержан и начал давать показания генерал-майор МВД Николай Астион. У следствия есть сведения, что именно он отдал непосредственный приказ исполнителям об убийстве Георгия Гонгадзе, а сам получил соответствующее указание от Кравченко.
"Дело Гонгадзе" раскрыто – найдены и арестованы его непосредственные исполнители, и в настоящее время они дают показания о заказчиках этого преступления. О раскрытии убийства известного оппозиционного журналиста официально объявил президент страны Виктор Ющенко. При этом он пообещал, что это только начало работы по раскрытию всех громких преступлений, совершенных в последние годы на Украине, которые "лежат пятном" на стране.
Чтобы выйти на непосредственных исполнителей похищения и убийства Георгия Гонгадзе, пропавшего 16 сентября 2000 года в центре Киева, новым властям потребовалось менее двух недель, тогда как прежние власти не могли справиться с этой задачей четыре года. 17 февраля по распоряжению Виктора Ющенко была создана совместная следственная бригада для раскрытия этого преступления, в которую были включены сотрудники Генпрокуратуры, МВД Украины и Службы безопасности, а уже 27 февраля глава МВД заявил о том, что в распоряжении следствия есть машина, на которой Гонгадзе был вывезен из Киева, а также найдены люди, видевшие, как журналиста в нее сажали. А в ночь на 1 марта в Киеве были проведены аресты лиц, которые непосредственно участвовали в этом преступлении.
Генерал Кравченко.
Министр транспорта Георгий Кирпа.
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"Самоубийство" в сауне.
"Самоубийство" 2 выстрелами в голову.
Особенности "самоубийства" Кравченко.
2. Разрыв организационных связей с Россией. После прихода к власти, Пашинян объявил о том, что Армения при сохранении взаимовыгодных связей с Россией, будет стремиться к более тесному сотрудничеству с Западом. На Украине, Ющенко после прихода к власти заявил, что Украина при сохранении взаимовыгодных связей с Россией будет развиваться отношения с США, ЕС и НАТО в рамках "европейского выбора" и "европейского партнерства". Тогда же актуализировались разговоры про выход Украины из СНГ. В Армении мы видим атаку на генсека ОДКБ Хачатурова, которого с нарушенией закона и юридических процедур пытались арестовать, а также активизацию контактов Армении с НАТО и расширение существующих программ партнерства.
2018-й
Однако, в концептуально-аналитических и методических базах перспективной деятельности США и Североатлантического альянса Республика Армения подпадает под классификацию «разделенной зоны», воздействие на которую, основанное на технологиях «сдерживания и вовлечения», вызывает пересмотр и сокращение ресурсной базы государств-конкурентов, формирует разнонаправленную организационную форму асимметрии. Относительно военно-стратегических и геополитических позиций США, рассматриваемых как положительно направленную на образование полимодальных связей позволяющих воздействовать на системообразующие связи ОДКБ, и отрицательную, как систему реагирования государств-конкурентов на указанное воздействие. Так в рамках закрытого круглого стола «Гуманитарные аспекты глобального проектирования. Военно-политическое противостояние 2018» (Humanitarian aspects in global design. Political Warfare 2018), прошедшего 18-19 июля в штаб-квартире НАТО, организованного Советом по консультациям, командованию и управлению Организации Североатлантического договора в рамках подготовки доклада «Моделирование потенциальных конфликтных зон и гуманитарные аспекты оборонного планирования» прошло обсуждение с участием представителей аналитического сообщества военно-политического сотрудничества со странами участницами программ ПРМ, среди которых была рассмотрена и Республика Армения. В частности, представители RAND Corp. отметили, что сотрудничество США и Европейских стран с Арменией должно учитывать современные динамики, направленные на формирование систем региональных альянсов, а существующие связи в перспективе должны образовать «региональное партнерство» Грузии и Армении.
Специалист по стратегическим связям Совета по консультациям, командованию и управлению НАТО Делл Фелпс высказал мнение, что новый формат сотрудничества должен включать демократизацию и защиту прав человека, с привлечением специалистов из европейских стран, полноценную реализацию «Соглашения о расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве с Евросоюзом», что позволит обеспечить приемлемый уровень внешнеполитической координации, инвестиционной обеспеченности. Ключевым аспектом должно стать включение армянской стороны в единую газотранспортную систему на Южном Кавказе. «Указанный перечень должен сформировать дорожную карту, которая позволит включить Армянскую сторону в стратегическое партнёрство США и НАТО, а также укрепить региональную безопасность» – подчеркнул Фелпс.
Как отметили эксперты, в расширении сотрудничества с Арменией, другими региональными партнерами и альянсами, подобный формат взаимоотношений позволяет в дальнейшем реализовывать принципы, ранее рассмотренные на совете «НАТО и региональные военные альянсы» (NATO and regional military alliances 2018), а взаимодействие с европейскими партнерами – Германией, Бельгией, Францией и другими при посредничестве грузинской стороны должно обеспечить «стабилизацию региональных процессов» вокруг ГУАМ. При этом приведённые положения позволяют через контроль и моделирование региональных процессов обеспечить паритет европейских и турецких интересов. Де-факто, выступить сдерживанием Турецко-Азербайджано-Грузинского альянса через взаимодействие с ключевыми акторами. При этом данный формат внешнеполитического взаимодействия, как внеблоковой формы, направленной на формирование «разделённой зоны», был отражен в работах RAND Corp.: «Rethinking the Regional Order for Post-Soviet Europe and Eurasia» и «Getting Out from "In-Between": Perspectives on the Regional Order in Post-Soviet Europe and Eurasia». Последние, де-факто, выступили примером формирования информационно-аналитической среды.
Сегодня армянская сторона во взаимодействии со странами НАТО рассматривает увеличение численности военнослужащих, проходящих службу в рамках реализации программы индивидуального партнерства ПРМ на территории Афганистана и Косово со 130 до 400 человек к 2020 году. Североатлантический альянс рассматривает возможность допущения специальных подразделений Республики Армения и других необходимых сил в собственные зоны ответственности в ходе проведения операций, требующих «всеобъемлющей координации», а также ведет консультации по увеличению числа подразделений, подготовленных по стандартам «Концепции оперативных возможностей» (Operational Capabilities Concept).
Кроме того, в ходе визита президента в Брюссель, Республика Армения подтвердила реализацию «Соглашения о расширенном и всеобъемлющем сотрудничестве с Евросоюзом», направленного на реализацию внутренних реформ, содействие демократической, политической, экономической и институциональной стабильности, поддержку экономического потенциала, сближение национального законодательства с европейским, расширение сотрудничества в сфере торговли и безопасности. 5 июля появилась информация о том, что ЕС готов обеспечить финансовую и политическую поддержку проводимым реформам. При этом Штаты ведут консультации с европейскими партнёрами об увеличении финансирования. Однако, по мнению американского посла Роберта Миллса, Армения должна преодолеть ряд барьеров, среди которых позиция республики в международных делах, борьба с коррупцией.
https://colonelcassad.livejournal.com/4337825.html – цинк
2005-й.
Украина и НАТО начали интенсифицированный диалог о вступлении Киева в ряды альянса. Об этом, как передает украинский телеканал ICTV, генеральный секретарь Североатлантического блока Яап де Хооп Схеффер сообщил на пресс-конференции после заседания комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел в Вильнюсе.
Интенсифицированный диалог является первым этапом официальной подготовки стран-кандидатов к членству в НАТО. Через него проходили все государства, ставшие впоследствии членами альянса.
По словам заместителя руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Дмитрия Свисткова, Украина была приглашена альянсом начать интенсифицированный диалог в ответ на пожелания Киева, а также готовность пройти все необходимые для этого подготовительные программы, о чем заявил президент Украины Виктор Ющенко во время Брюссельского саммита Украина-НАТО 22 февраля. Между тем ранее Схеффер заявил, что для вступления в альянс Украина должна пройти "долгий и извилистый путь".
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Президент Украины Виктор Ющенко заявил о важности европейского выбора для Украины. "Те стандарты, по которым живет Европа, на сегодня лучшие стандарты", – сказал Ющенко сегодня на пресс- конференции в Харькове.
Как передает Trend со ссылкой на ИТАР-ТАСС, при этом он подчеркнул, что европейский выбор не означает ухудшения отношений Украины с восточными соседями. "Европейская политика не является политикой против кого-то", – отметил Ющенко.
https://www.trend.az/world/other/794807.html – цинк
3. Провокации против российских военных объектов. С 2005 года в Крыму и Севастополе активизировались акции и провокации направленные на создание негативного фона вокруг пребывания Черноморского флота в Крыму. С приходом к власти Пашиняна мы практически сразу увидели ряд провокаций против российской военной базы в Гюмри (из недавнего, раздуваемый эпизод со стрельбой во время учений). Цель тут идентична – в долгосрочной перспективе добиться закрытия российской военной базы.
2018-й.
102-я российская военная база является важной частью системы безопасности Армении, заявил в интервью "Эхо Москвы" премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"У нас есть договоры, и по этим договорам военная база имеет конкретные обязательства. Это не значит, что у нас нет никаких проблем с деятельностью военной базы. Но существование 102-й военной базы российской в Армении соответствует национальным интересам Республики Армения. Это не то, что соответствует моим представлениям или представлениям того или иного правительства", – сказал он. Премьер-министр подчеркнул, что независимо от зарегистрированных происшествий, статус-кво по отношению к российским пограничникам и 102-й базе остается неизменным.
"Российские пограничники охраняют границу между Турцией и Арменией. Армении это очень нужно, потому что для нас очень хорошо, что наши вооруженные силы освобождены от этого обязательства. Для нас было бы большой нагрузкой взять на себя такую ответственность защиты этой границы", – заявил Пашинян.
По его словам, он неоднократно заявлял, что не намерен выводить российских пограничников из Армении, однако его заявления не доходили до некоторых слушателей.
"К сожалению, эти мои заявления не замечаются со стороны некоторых российских политологов, экспертов и так далее", – сказал он.
17 июля военнослужащие 102-й военной базы России, расположенной в Армении, провели плановые тактические занятия на территории села Паник Ширакской области, местные жители были напуганы стрельбой (хотя выстрелы были холостые) и выразили свое негодование. Оказалось, что они не были предупреждены об учениях. Руководство Армении жестко прореагировало на инцидент. Премьер-министр Никол Пашинян назвал это "провокацией" против армяно-российских отношений и суверенитета республики.
http://russia-armenia.info/node/50985 – цинк
2005-й.
Военно-морские силы Украины были извещены о высадке морских пехотинцев и техники официальным документом Черноморского флота РФ, но сделано это было лишь в день проведения самих мероприятий, практически уже во время самой высадки. По словам информированного источника в командовании украинских ВМС, именно 23-м марта датирована заявка об использовании соответствующего полигона береговыми войсками ЧФ РФ в период с 23 по 27 марта. Начальник пресс-службы ВМС Украины Николай Недогибченко признал, что "Николай Фильченков" предупреждал о вхождении в украинские территориальные воды, однако не предоставил информацию о пассажирах и грузе на борту. По словам Недогибченко, "некрымские" пехотинцы не имели права без соответствующих согласований высаживаться на крымское побережье. Таким правом пользуется только российская морская пехота, базирующаяся на украинской территории.
Виктор Ющенко назвал инцидент на Керченском полуострове "военной ляповатостью". "Просто майоры, полковники привыкли выходить там, где им хочется выходить, не понимая содержания договора и ответственности за его нарушение… Я уверен, что тут нет заложенной российской стороной политической провокации", – заявил президент Украины и добавил, что поскольку "мы приняли извинения российской стороны", то инцидент "можно считать исчерпанным".
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Одна из причин, по которой Москва не хочет лишаться своего влияния на Украине, – крымский порт Севастополь. После того как Украина стала независимым государством, часть кораблей пришлось отдать вновь созданным местным Военно-морским силам, и было подписано соглашение об аренде порта до 2017 года. Сегодня Россия опасается, что ей придется навсегда увести свой флот, в случае если на повторных выборах 26 декабря победит Виктор Ющенко, который ратует за вступление Украины в НАТО и ЕС, сообщает британская газета Times. Правда Ющенко ранее заявлял о том, что в случае своего избрания президентом он не станет пересматривать ранее подписанные соглашения с Москвой об аренде Севастополя. "Русским не о чем волноваться. Наша позиция в этом вопросе однозначна и последовательна", – говорил оппозиционный кандидат.
https://utro.ru/articles/2004/12/06/383332.shtml – цинк
В рамках этой логики, я бы предположил, что следующим пунктом будет газовая война по поводу тарифов на газ и существующей системы ценообразования.
Подготовительная информационная и организационная работа в этом направлении уже ведется.
2018-й год.
Армянскому потребителю совершенно все равно, за сколько Армения покупает газ на границе и сколько «маржи» получает Газпром-Армения, потребители в любом случае платят 289 долларов за 1000 кубометров. 150 долларов – это цена, по сути, не для Армении, а для Ирана. Она установлена для того, чтобы каждый раз говорить Ирану, что российский газ дешевле. Ну, и «объяснять» армянским аборигенам, что Россия любит Армению особой любовью.
Но ситуация может измениться после установления новой власти в Армении. Правительство уже проводит изучение ценообразования газа и неестественной величины маржи. Уже говорят о том, что «потери», включенные в тариф, на самом деле не потери. КГД опубликовала данные о том, что целый ряд газозаправок уклонялись от налогов, по сути, не показывая реальные объемы продаж. Судя по всему, именно это и было «потерями» Газпрома, за которые платили все потребители.
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении может принять решение о необоснованности столь высокой маржи Газпром-Армения и установить более низкую маржу. Чтобы сохранить свои доходы, Россия должна будет повысить цену на границе и довести ее до «естественного» уровня. И не нужно объяснять это «недовольством» Москвы властями Армении и пугать Грузией.
https://www.lragir.am/ru/2018/07/25/130486/ – цинк
2005-й.
"Газпром" решил ужесточить политику в отношении Украины, предложив повысить базовую ставку рыночной цены на газ с 2006 г. более чем в три раза – до 160 долл. за тысячу кубометров. Кроме того, как стало известно СМИ, на переговорах между председателем правления газовой монополии Алексеем Миллером и первым заместителем министра топлива и энергетики Украины, председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексеем Ивченко "Газпром" потребовал от Украины оплатить 7,8 млрд кубометров газа, принадлежавших монополисту и хранившихся в подземных хранилищах газа Украины, но пропавших по неизвестным причинам.
А. Миллер и А. Ивченко на встрече также обсуждали вопрос о ликвидации предприятия "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины", так как проектов, соответствующих его уставным целям, нет. Отметим, что идея создания этого предприятия состояла в развитии и управлении всей газотранспортной системой Украины, а газопровод "Богородчаны – Ужгород" был ее первым этапом. На сегодняшний же день Украина отказывается обсуждать тему передачи своей газотранспортной системы в международный консорциум, а первый этап без второго никому не нужен.
По словам источника "Времени новостей", знакомого с переговорами, базовая цена газа в 160 долл. складывается из прогнозной стоимости в 2006 г. для европейских оптовых покупателей за вычетом расходов на доставку сырья от Украины до пунктов сдачи в странах ЕС. Базовый тариф на транспортировку источник сообщить отказался, однако известно, что в марте с украинской стороны поступило предложение перевести оплату за транзит российского газа по территории Украины в денежную форму и повысить тарифы на транзит до европейского уровня.
http://forum.ixbt.com/print/0054/001162.html – цинк
Политическая актуализация темы пересмотра тарифов на газ возможна уже в конце этого года, но более вероятно, весной 2019 года, после окончания отопительного сезона.
Разумеется, позиции России в Армении достаточно сильны, точно так же, как они были сильны и на Украине. Поэтому их будут подрывать последовательно и постепенно, изоляруя группы пророссийского влияния и готовя реальный поворот на Запад под соусом заверений в сторону Москвы, что "все по-прежнему", дабы сохранять экономические и политические преференции до того момента, когда в этом уже не будет прямой необходимости. Все это будет сопровождаються дальнейшей активизацией контактов Еревана с США, ЕС и НАТО, а также развитием работы западных НКО и спецслужб на территории этой страны. Разумеется, ситуацию можно и форсировать, путем организации кровавых провокаций на территории Армении, направленных на разжигание антироссийских настроений, для чего могут быть использованы граждане Грузии или Украины. Цели этой стратегии вполне понятны – разрушить существующий на Кавказе статус-кво и вывести Армению из сферы российского влияния. Пашинян тут является одним из инструментов, аналогом которого на Украине являлся Ющенко.
Источник: colonelcassad.livejournal.com