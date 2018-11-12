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Авиасалон Zhuhai AirShow 2018

20:43. 12 ноября 2018 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал:


Фото и видео материалы с китайского авиасалона в Чжухае.

















Плюс материалы по выставке у товарища Дамбиева.


Многоцелевой вездеход NORINCO CS/VP16В с 40-мм автоматической пушкой – https://dambiev.livejournal.com/1356159.html


Новый авиационный радар с воздушным охлаждением – https://dambiev.livejournal.com/1352134.html


Новые китайские ПТУРы – https://dambiev.livejournal.com/1355841.html


Китайские истребители J-20 с новыми ракетами PL-10 и PL-15 – https://dambiev.livejournal.com/1355533.html


Китайская боевая машина огневой поддержки QN-506 – https://dambiev.livejournal.com/1351442.html


Колесные 152-мм САУ – https://dambiev.livejournal.com/1346145.html


Стрелковое вооружение – https://dambiev.livejournal.com/1355359.html


Перспективный тяжелый палубный БПЛА – https://dambiev.livejournal.com/1347243.html


Концепт ударно-разведывательного БПЛА – https://dambiev.livejournal.com/1355229.html


БПЛА ИГИЛ-Style – https://dambiev.livejournal.com/1348453.html


Дроны и техника от корпорации Norinco – https://dambiev.livejournal.com/1348632.html


Динамический показ бронетехники – https://dambiev.livejournal.com/1354144.html


Еще фото и видео с показа – https://dambiev.livejournal.com/1349929.html


Модульная космическая станция – https://dambiev.livejournal.com/1350497.html


Роботизированный комплекс разминирования – https://dambiev.livejournal.com/1350847.html


Ракетный комплекс с модульной пусковой установкой – https://dambiev.livejournal.com/1349650.html


Стенд корпорации Norinco – https://dambiev.livejournal.com/1350983.html


Официальная летная программа авиасалона – https://dambiev.livejournal.com/1349553.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: авиация, азия, бпла, бронетехника, Видео, военное дело, Китай, кнр, ноак, пво, роботы, технологии, фотографии
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Один комментарий»

  • 1861 457
    Слава 13 ноября 2018 в 9:40 Ссылка Пометить
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    В военной технике китайцы пока лет на 10 отстают от мировых держав. Но мультик про ракеты у них даже лучше, чем у нашего получился.

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