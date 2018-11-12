Авиасалон Zhuhai AirShow 2018
20:43. 12 ноября 2018 Просмотров - 141 Один комментарий Опубликовал: brahman
Фото и видео материалы с китайского авиасалона в Чжухае.
Плюс материалы по выставке у товарища Дамбиева.
Многоцелевой вездеход NORINCO CS/VP16В с 40-мм автоматической пушкой – https://dambiev.livejournal.com/1356159.html
Новый авиационный радар с воздушным охлаждением – https://dambiev.livejournal.com/1352134.html
Новые китайские ПТУРы – https://dambiev.livejournal.com/1355841.html
Китайские истребители J-20 с новыми ракетами PL-10 и PL-15 – https://dambiev.livejournal.com/1355533.html
Китайская боевая машина огневой поддержки QN-506 – https://dambiev.livejournal.com/1351442.html
Колесные 152-мм САУ – https://dambiev.livejournal.com/1346145.html
Стрелковое вооружение – https://dambiev.livejournal.com/1355359.html
Перспективный тяжелый палубный БПЛА – https://dambiev.livejournal.com/1347243.html
Концепт ударно-разведывательного БПЛА – https://dambiev.livejournal.com/1355229.html
БПЛА ИГИЛ-Style – https://dambiev.livejournal.com/1348453.html
Дроны и техника от корпорации Norinco – https://dambiev.livejournal.com/1348632.html
Динамический показ бронетехники – https://dambiev.livejournal.com/1354144.html
Еще фото и видео с показа – https://dambiev.livejournal.com/1349929.html
Модульная космическая станция – https://dambiev.livejournal.com/1350497.html
Роботизированный комплекс разминирования – https://dambiev.livejournal.com/1350847.html
Ракетный комплекс с модульной пусковой установкой – https://dambiev.livejournal.com/1349650.html
Стенд корпорации Norinco – https://dambiev.livejournal.com/1350983.html
Официальная летная программа авиасалона – https://dambiev.livejournal.com/1349553.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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В военной технике китайцы пока лет на 10 отстают от мировых держав. Но мультик про ракеты у них даже лучше, чем у нашего получился.