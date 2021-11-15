Прототип легкого тактического самолета Checkmate представили делегации Объединенных Арабских Эмиратов в рамках Dubai Airshow 2021, которая проходит с 14 по 18 ноября в ОАЭ. Россия подготовила для авиасалона целый ряд мировых премьер.

Как сообщил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, Checkmate является уникальным предложением на мировом рынке вооружений. «Первая международная презентация нового истребителя 5 поколения не случайно проходит именно здесь, на Dubai Airshow. На Ближнем Востоке ценят репутацию российского оружия, проявляют большой интерес к нашим передовым разработкам и заинтересованы в развитии партнерства с Россией. Checkmate малозаметен и хорошо оснащен, идеален по соотношению боевой эффективности и стоимости летного часа. Все это делает самолет уникальным предложением на международном рынке вооружений», – сказал он.

На авиасалоне МАКС-2021 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) провела презентацию нового легкого тактического самолета (ЛТС). Однодвигательный истребитель получил название Checkmate. Самолет включает в себя все самые передовые разработки, в том числе открытую архитектуру построения в интересах заказчика и уникальные технологии искусственного интеллекта. Самолет выполнен с применением технологий малозаметности, оснащен внутрифюзеляжным отсеком для авиационных средств поражения класса «воздух – воздух» и «воздух – поверхность». Масса полезной нагрузки превысит семь тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус – 3 тыс. км. Ожидается, что первый полет самолет совершит в 2023 году.

Кроме того в рамках Dubai Airshow запланированы полеты российского авиалайнера МС-21-310 (с российскими двигателями ПД-14), медицинской версии вертолета «Ансат» и боевых вертолетов Ми-28НЭ и Ка-52Э. Последние будут представлены международной публике впервые. Статическая экспозиция российской техники будет представлена прототипом легкого тактического самолета Checkmate, а также вертолетами Ка-226Т и Ми-171А2. Кроме того, планируется показ российского беспилотника «Орион».

Новая VIP-версия самолета Superjet – Aurus Business Jet – стоит в районе 39-50 млн долларов в зависимости от комплектации, заявил Чемезов на авиасалоне Dubai Airshow 2021.

«Бизнес-джет Aurus, который здесь демонстрируется, в районе 39-50 млн долл. в зависимости от комплектации. Это дешевле, чем, например, у Boeing, у которого такая машина будет стоить около 60-65 млн долл.», – сказал он журналистам.

По его словам, сейчас интерес к самолету проявляют российские заказчики, кто именно – он не уточнил. «И частный интерес есть, и корпоративный», – сказал глава «Ростеха». Зарубежные заказчики Aurus тоже появятся, считает он.

«Думаю, будут. Машина уникальная, с высоким уровнем комфорта и очень приличной дальностью полета – больше 7 тыс. км, то есть из Москвы до Владивостока без дозаправки он летает легко», – добавил Чемезов.

Aurus Business Jet создан на базе Sukhoi Business Jet (SBJ), который поставляется на рынок с 2013 года (всего, по данным «Ростеха», продано 11 таких машин). Новую версию бизнес-джета отличает дополнительная топливная система, которая увеличила максимальную дальность полета с нынешних 4,6 тыс. (в базовой версии Superjet – 3 тыс.) до 7,2 тыс. км, а также наличие в салоне душевой кабины, высокоскоростного интернета и встроенного трапа.

Покупателями SBJ в разное время назывались специальный летный отряд «Россия» (перевозит высших должностных лиц), МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, госструктуры Казахстана, оператор VIP-авиации «Русджет».

По материалам ТАСС, «Интерфакса», НТВ, RT