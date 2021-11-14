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Презентация истребителя Checkmate на авиасалоне в Абу-Даби

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Презентация нового российского истребителя 5-го поколения Checkmate на авиасалоне в Абу-Даби.













Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7216366.html
Метки: абу-даби, авиация, Видео, истребители, Россия, технологии
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