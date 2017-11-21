Авиасалон «Фарнборо»: Британия сдрейфила перед Россией?

В следующем году британский авиасалон «Фарнборо», по сообщению директора ФСВТС России Анатолия Пунчука, проведет выставку без демонстрации российской продукции военного назначения. Никакого обмена опытом, никакой демонстрации возможностей. Слишком много России, значит, избыток конкуренции, с которой англосаксам трудно справиться.

Ну, что ж, ФСВТС отменило свое решение о назначении организатором российской экспозиции военной техники на выставке «Рособоронэкспорта». Следующим летом нас в «Фарнборо» не будет, причем уже в третий раз подряд. Желающие присмотреть для себя российские военные новинки смогут сделать это в Париже. Там сейчас как раз проходит международная выставка «Милипол-2017» (средства и системы безопасности).

России есть что показать: более 150 образцов российского вооружения и военной техники представлены на парижской выставке, в том числе и новинка – «Системы безопасности российского производства». Направление – борьба с международным терроризмом.

Соответственно, на стендах размещены робототехнические комплексы, специальное стрелковое оружие, средства ближнего боя, средства обнаружения взрывчатых веществ, образцы военной техники (бронетранспортеры, вертолеты Ка-226Т и «Ансат» и др.).

Что касается системы «Безопасный город» российского производства, то она является многоуровневой и способна обеспечить безопасность не только на уровне государства, но и городов, границ и объектов особой важности. Впервые ее апробировали на сочинской Олимпиаде в 2014 году. Желающие приобрести российскую новинку уже имеются.

К слову, выставка проходит в Париже, хотя Россия и Франция являются конкурентами на мировом оружейном рынке. В отличие от британцев, французы не боятся и не пытаются запретить показать миру, что новенького разработали российские гении оружейной мысли. Это, кстати, стимулирует, так как мы стремимся продвинуть свою продукцию на рынке, значит, не успеваем почивать на лаврах, а движемся вперед, не сидим на месте.

Великобритания же пустила в ход методы недобросовестной конкуренции, играя на стороне США. Не хватило экономических санкций? Впрочем, этим они мало, что смогут достичь, ведь качество российского оружия известно, как и надежность Москвы в качестве делового партнера. На оружейном рынке довольно жесткая конкуренция, но Россию пока не сместить с позиций одного из основных игроков и поставщиков продукции военного назначения.

Вам нужно поставить вооружение и технику в кратчайшие сроки? Желаете совместное предприятие, без привязок к геополитической конъюнктуре? Обратитесь к России… Ваши предложения и запросы будут рассмотрены, ответ не заставит себя ждать. Неудивительно, что британцы чинят нам столько препятствий. Их лозунг: «Не можешь конкурировать – подличай!».