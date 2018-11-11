ВЕТЕР ПЕРЕМЕН...

... многих лет». ...Гонит ветер тучи смутных вестей над...что «есть на свете ветерперемен. Он прилетит, прогнав ветра...надежды и внушающего страх. Ветерперемен принёс нам необыкновенный человек ...этим лишь наблюдать! Прилетел ВетерПеремен, и теперь долг ...
...»4 Агент собственной безопасности5 «Ветерперемен» из-за «железного занавеса...обследований в ходе диспансеризации школьников. «Ветерперемен» из-за «железного занавеса»... «железный занавес» рухнул, подул «ветерперемен», цензуры, определяющей, что можно, что...
...»4 Агент собственной безопасности5 «Ветерперемен» из-за «железного занавеса...обследований в ходе диспансеризации школьников. «Ветерперемен» из-за «железного занавеса»... «железный занавес» рухнул, подул «ветерперемен», цензуры, определяющей, что можно, что...
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И сваливай..