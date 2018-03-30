Психическое здоровье граждан – вопрос национальной безопасности

Россия, сама того не подозревая, уже много лет ведёт войну. Потери в ней исчисляются не только сотнями тысяч ушедших из жизни, но и миллионами сломанных, искалеченных человеческих судеб. Причины этих трагедий различны, но обычно их увязывают с экономическими, финансовыми, семейно-бытовыми проблемами. Однако, как считают врачи – психиатры, первопричиной является негативное информационное и психологическое воздействие на людей.

Осторожно, информация!

Информация – предмет малоизученный, требующий более глубокого и детального анализа. Однако её воздействие на людей очевидно. По роду своей деятельности психотерапевты, психологи больше других знакомы с проблемами обращающихся к ним за помощью граждан, число которых с каждым годом растёт, и поэтому им чётко видна причинно следственная связь между ростом психических заболеваний, суицидов и тем информационным потоком, который ежедневно, ежечасно обрушивается на людей. Специалистов, прежде всего, интересует информация, которая разрушительно действует на человека, калечит, убивает его. Ведь получив смертельную дозу информации, он либо лезет в петлю, либо спивается, медленно убивая себя, либо сходит с ума, становясь инвалидом. Причиной смерти или заболевания укажут что угодно, не назвав главную – «отравление, передозировка негативной информацией». В любом случае, даже выжив, такой человек не может считаться полноценным членом общества.

Поэтому, психическое здоровье, состояние души («психо» – y u c h в переводе с греческого – «душа») наших граждан должно беспокоить не только психиатров, но и руководство страны. Исходя из этого, задача государства состоит в том, чтобы максимально оградить людей от негативной информации, которая губительна для здоровья нации и жизни человека.

Так что же такое информация? Это собственно говоря всё, что человек видит, слышит, чувствует и воспринимает, чаще всего неосознанно. Информация разделяется на три типа. Есть такая, которую можно назвать фоновой, нейтральной: шум дождя, солнечный свет, шелест листвы, запахи и т.д. Она монотонна, не несущая какой-то окраски, поэтому существенно не влияющая на человека. А есть информация, которая несёт положительный или отрицательный заряд. Однако чёткой границы, которая делила бы информацию на нейтральную, агрессивную или позитивную нет, поскольку всё зависит от конкретного человека: что для одного плохо, другому может быть безразлично или даже хорошо.

Однако, есть целые блоки информации, которые будут активно воздействовать на всю популяцию, обладающую единым мировоззрением, общими культурными традициями, обычаями, вероисповедованием, языком, т.е. на весь народ. Трудно поверить, что эти информационные блоки составляются стихийно, сами собой. Это работа конкретных людей и возможно целых организаций, преследующих корыстные цели, говорить о которых не входит в план данной статьи, это задача специалистов из другой области. Зафиксируем лишь, что манипуляция информацией – дело крайне важное и недаром говорится, что тот, кто владеет информацией, тот по праву владеет миром.

Любую информацию можно поднести двояко, так, как это угодно её поставщику. Взять, например, спорт. Хорошо это или плохо? Можно сказать, что, конечно, хорошо. Спорт – это здоровый образ жизни, он укрепляет здоровье, дисциплинирует, а сколько молодёжи, благодаря спортивным секциям удалось отвлечь от улицы, алкоголя, наркотиков!? А как он необходим парню, чтобы он мог постоять за себя, за свою девушку, за слабого? А в армии как это ему пригодится! Значит, спорт – это прекрасно!

Но с другой стороны, сколько мы знаем случаев, когда спортсмены, борцы, накачав мышцы, шли в криминал и занимались совсем не благими делами! Или пользуясь своим превосходством, просто самоутверждались за счёт других. Таким образом, существует два взгляда, две позиции даже на такую, казалось бы, известную, устоявшуюся в сознании тему, как спорт. И если бы кое-кому это было очень надо, борьба под давлением СМИ была бы дискредитирована. Манипуляции информацией, любого явления, фактов, трактовка их в свою пользу, дают поставщику информации невидимую и недооценённую власть над популяцией, над обществом.

Чему учат в «Школе» и «Дома»?

Особенность сложной информации в том, что она в большинстве случаев скрыта под красивыми фантиками. А что на самом деле находиться под ворохом разноцветных обёрток, потребителю информации узнать не так просто, да и времени, и желания у него особого нет! Можно сравнить такую информацию с таблеткой с несколькими оболочками. Она оставляет единое целое, но внешние слои лишь подслащивают горькую пилюлю, отвлекают рецепторы, а лечебный эффект будет только от самой таблетки, а не от вкусовых оболочек. О том, что это за лекарство и от чего оно, знает лишь фармацевт и врач. А дело пациента проглотить таблетку и ожидать эффект. Ну а если под эту таблетку замаскировать яд? И если рассчитать дозу яда так, что умирать пациент будет не сразу, а постепенно, то сколько можно будет отправить на то свет больных под видом лечения «эффективными и модными препаратами»?

Так же и с недоброкачественной информацией. Посмотрев, например, программы «Дом-2» или сериал «Школа», благовоспитанный подросток, допустим, не станет на другой же день слепо копировать поведение «героев» этих телепередач. Не станет, может быть, и через неделю или месяц, но увиденное непременно запечатлится в памяти. И через год всплывёт на подсознании какой-то негативный эпизод, который просто категорически нельзя, как говорят врачи-специалисты, демонстрировать на экране, и юноша совершит предосудительный поступок, не отдавая сам себе в этом отчёта, почему он так сделал? И если сегодня не дать оценку таким программам и поступкам, спровоцированными ими, то уже завтра это может стать нормой поведения, моделью для подражания, а может быть и элементом т.н. «новой культуры» для целого поколения! Попробуй потом объясни, что так поступать нельзя, что это нехорошо, просто некрасиво, что раньше делать это было стыдно и т.д. ответ будет примерно один: «Так модно» или: «Так показывали по телевизору».

«Несчастливы вместе»

Информация, как говорилось выше, неоднородна и её воздействие различно. Одна информация может испортить настроение сразу, но ненадолго, например, когда что-то подорожало. А другую мы проглатываем порой даже с радостью, но последствия выходят нам боком через месяцы и годы. Например, те же вышеперечисленные передачи, к которым, к сожалению, можно отнести многие сериалы и ток-шоу. Возьмите хотя бы, идущую не один год по телевизору тележвачку об одной якобы счастливой семейке. Её ведь смотрят достаточно много людей, и для кого-то это может быть способ поднять настроение, расслабиться. Но если посмотреть вдумчиво, критически: Чем все озабочены? О чём шутки? В основном о том, что ниже пояса!

Давая, таким образом, нам понять, что секс является единственным источником радости для человека, ненавязчиво формируя образец «счастливой семьи», где всё прикольно и всем всегда весело. Но разве так бывает в жизни? А как показан глава семьи, отец? Придурком, всеобщим посмешищем. И это в то время, когда в России жесточайший кризис семьи, когда авторитет отца, родителей подвергается ревизии, девальвируется. Но ведь русские семьи итак терпят бедствие – об этом говорит статистика разводов, демографического кризиса и подростковых суицидов. Для молодёжи особенно тех, кто не испытал счастья воспитываться в нормальной, полной семье, эти «приколы» «счастливой» семейки станут моделью дальнейшего поведения. А это почти непременно приведёт к конфликтам, семейным ссорам, скандалам, разводам, и в итоге неврозам и полному букету нервно-психических расстройств и заболеваний. Воспитанные в таких семьях, в такой атмосфере молодые люди потом пойдут в армию, в полицию, возьмут в руки оружие.

И это ведь не досадные случайности, а отлаженная система. Люди, которые стоят у истоков подготовки таких программ и передач, делают это целенаправленно с конкретной целью, ожидая определённые результаты. А они будут для нас печальны. Мы уже видим и ощущаем их вокруг: катастрофическое падение нравов, высмеивание всего и вся, стирание границ добра и зла. Это же и есть удар по нашей молодёжи через её перепрограммирование, перекодирование: то, что раньше было плохо – теперь хорошо и даже модно-круто! В итоге мы занимаем лидирующие места в мире по абортам, разводам, по подростковой преступности и суицидам и т.д.

Не пора ли признать на уровне государства, что пришло время для других сериалов, смотреть которые будет не стыдно всей семьёй, которые будут задавать нормальную модель поведения?

Агент собственной безопасности

Разве это не проблемы национальной безопасности? Что же тогда национальная безопасность, если не борьба с такой злонамеренной информацией, направленной на уничтожение народа? Ведь здоровье нации, её сохранение, как не раз заявлял наш Президент – это приоритетный вопрос национальной безопасности. А она зависит от безопасности каждого гражданина, от его осознания опасности, которой он подвергается, неразборчиво потребляя некачественную информацию. Когда он это поймёт, то в полном смысле слова, будет агентом и собственной, а значит и национальной безопасности.

Большинство людей не сразу отличит качественную информацию от некачественной, которая нанесёт вред здоровью и проявится через годы. Этому нас нигде и никогда не учили. Поэтому задача государства – просветить человека, научить разбираться в информационном потоке, фильтровать съедобное, от несъедобного. Информационное поле, в котором находиться современный человек, определённо перенасыщено. Человеческий мозг не в состоянии справиться и тем более усвоить всё, что атакует его. А у современных СМИ способ подачи информации становиться всё более агрессивным, иначе и не назовёшь. Из-за этого сами люди становятся более агрессивными, раздражительными, нетерпеливыми, быстрее утомляются; у них нет времени на своих не то что друзей, приятелей, но даже родных: родителей, детей – всё это является следствием психологического и информационного поражения нервной системы, её перегрузки и началом заболевания. В итоге человек получает психическую травму. Она может быть незаметна сразу, поскольку информация через зрительные и слуховые органы чувств действует на подсознание и её работа начнётся через какое-то время. По статистике до 40% граждан России имеют признаки какого-либо нарушения психической деятельности.

В последнее время в России зафиксирован рост случаев групповых самоубийств подростков. Руководитель отдела эпидемиологических и социальных проблем психического здоровья ГНЦ психиатрии имени Сербского Борис Положий, отвечая на вопрос журналистов о причинах групповых суицидов среди детей и подростков, назвал неадекватное отношение родителей к своим отпрыскам. По его словам, зачастую родители балуют детей, либо относятся к ним чрезмерно жестоко, или же проявляют полное безразличие. Психиатр также указал на тягу подростков к подражательству и подробное освещение самоубийств в СМИ. Кроме того, Борис Положий посетовал на минимальное развитие системы суицидологической помощи в стране. В частности, он раскритиковал отсутствие психиатрических обследований в ходе диспансеризации школьников.

«Ветер перемен» из-за «железного занавеса»

Когда же возникла проблема массированного информационно-психологического воздействия на человека? Ответ на этот вопрос увязывается с идеологией, поскольку целенаправленная информация идеологична. Идея – это мысль, а мысль – это уже переработанная информация. Нам вдолбили что идеология – это плохо, но на самом деле без идеи, как ядра идеологии, человек жить не может. Но любая идеология догматична и подразумевает разумное мотивированное ограничение противоречащих ей концепций понятий, схем и образов. И к этому надо относиться спокойно, ибо любой человек, общество, государство защищает, хранит себя от потенциального вреда. В нашем случае – от негативной, разрушительной для психики информации, от которой общество под напором неконтролируемой негатива, просто погибнет, уничтожив само себя. В разумном ограничении человечеством своих запросов и потребностей и состоит основная идеология человеческого общежития.

Примеры в истории имеются – поздний Древний Рим, который погиб, впав в разврат, когда даже чернь требовала вовсе не рабочих мест, а хлеба и зрелищ. Сами цезари задавали тон, устраивая вакханалии и сатурналии, где каждому разрешалось буквально всё, вплоть до объявления себя императором, которому сперва воздавались царские почести, а потом его зверски убивали. Да и армию некогда непобедимого Рима составляли тогда не свободные граждане, профессиональные воины, а иностранные наёмники и рабы. В итоге Рим, отвергнувший принципы государственности, разработанные ещё Платоном, Сократом, Аристотелем, которые чётко увязывали этику с политикой, пал под ударами менее цивилизованных, но сплочённых единой идеей варварских народов.

Ну а на примере отечественной истории, возьмём период революционных потрясений начала прошлого века. Большевики, разрушив духовную и идеологическую матрицу народа, лишили его сакральной защиты от вредного информационного воздействия, вывернув наизнанку его душу. Стало вдруг можно то, что раньше было запрещено и осуждалось. Именно тогда, кстати, был заложен курс на отрицание «пережитков прошлого» и его носителей – людей старшего поколения, которых объявил тёмными и невежественными. Тургеневский конфликт «отцов и детей», получил законное развитие. Взамен старых порядков советским людям был предложен новый коммунистический кодекс морали и этики. Однако осознав его химеричность, власти вскоре воздвигли «железный занавес», который более 70 лет защищал наш народ от «тлетворного влияния запада», если говорить идеологическими штампами тех лет.

В тот конкретный исторический период, это было очень правильным, даже мудрым решением. Защищая себя, советское государство проявляло тогда реальную заботу и об информационной и психологической безопасности своих граждан. Людей заботливо ограничили от доступа «вредной информации» и именно поэтому они были по-простому, по-человечески счастливы. На головы советских людей не сыпалась негативная информация о катастрофах, кризисах, бесчисленных происшествиях и авариях. Вряд ли их было меньше. Просто эту информацию дозировали и ограничивали. Т.е. работала внешняя цензура. Да и человеческие страсти, гнездящиеся в сердцах каждого из нас, не подпитывались извне призывами к зависти, ненависти, разврату, супружеским изменам, вещевизму, накопительству и прочим негативным для психического здоровья последствиям.

Так бы, может быть, и жили советские люди «другой такой страны не зная», да только вот ведь шила в мешке не утаишь. Информация о том, как живут люди на Западе, какой у них уровень жизни, сколько сортов колбас в супермаркетах, какие у них крутые иномарки и классная поп-музыка и т.д. стала проникать из-за кордона. Она и стала производить смущение в умах советских граждан. К тому времени выросло целое поколение людей, чётко уяснивших, что всё хорошее может быть только на Западе. Эта предубеждённость, выразившаяся в готовности принимать всё идущее к нам «оттуда», как идеал и привела к трагическим, но закономерным событиям августа 1991-го. Отвергнув своё прошлое и настоящее, как плохое, «совковое», мы захотели быть европейцами, а что получили в итоге? Отравление. Самое настоящее. Информационное. Мы съели тот запретный плод, есть который было ни в коем случае нельзя. Недаром же есть поговорка, «что русскому здорово, то немцу карачун».

Потоки новой для нас информации были в основном со знаком минус, и оказалось, что у нас нет ни специалистов, ни структур, которые могли бы её отфильтровать, обезвредить, обезопасить. Партполитаппарат и идеологический отдел ЦК КПСС к тому времени самоликвидировались, «железный занавес» рухнул, подул «ветер перемен», цензуры, определяющей, что можно, что нельзя, что хорошо, а что плохо не стало, и бывшие советские граждане, получив сразу много неконтролируемой информации, просто потерялись. Свободы, к которой оказались не готовы наши люди, оказалось слишком много. И теперь мы имеем то, что имеем: полный букет импортных болячек, расцветших на наших бескрайних просторах буйным цветом: проституцию, наркоманию, разрушение семьи, педофилию, инцест, различные половые извращения и т.д. и т.п.

Вместо диктатуры пролетариата – диктатура совести

Поэтому, по нашему глубокому убеждению, цензура нужна, но прежде всего это должна быть цензура внутренняя – имя ей совесть. В конце концов, даже в самом тоталитарном государстве невозможно перекрыть все каналы поступления неконтролируемой информации. Но когда нет внутреннего цензора, то некому контролировать сердце, мозг и органы чувств, через которые входит негативная информация.

Всё дело в свободе человека и в его способности добровольно впускать или ограничивать себя от негатива. Что победит в нём: здравый разум, воля или страсти? И никто не в состоянии запретить ему, даже под страхом смерти, тайно желать, например, разврата или ещё какого-нибудь разрушительного для психики по своим последствиям действа. А за желанием часто следует поступок.

Чтобы защитить народ от самоистребления в этой информационной войне, государство должно озаботиться психическим здоровьем нации, признать это проблемой национальной безопасности. Помимо этого оно должно взять на себя воспитательную функцию. Ведь ныне критерии истины нет. Каждый совершеннолетний гражданин вправе поступать так, как ему заблагорассудиться, лишь бы не нарушать законы. Но в законах невозможно прописать все правила и модели поведения на все случаи жизни. Для того, чтобы наш народ был стойким и невоиспреимчивым к негативу в красивой обёртке, ему нужна «прививка». Такая, какая была у наших предков, которая помогала им, переболев всеми «болячками», не только выжить, но подняться и победить. Что это за прививка? Владение собой, умение отличать хорошее от плохого, доброе от злого. Делать эту «прививку» должны родители, школа, церковь, армия, ветеранские и различные общественные организации.

Хороший пример здесь могут подать нам наши российские мусульмане: они, как и мы, пройдя тем же историческим путём, подвергаясь тому же информационному воздействию и идеологическому прессу, сумели в большей степени противостать этому давлению. У них нет таких проблем с наркоманией, алкоголем, суицидами. У них гораздо меньше разводов, более многочисленные семьи. За счёт чего им удаётся выстоять, сохранить популяцию? Ясно, что за счёт верности своим традициям, вере, чёткой самоидентификации, памяти заветов предков, почитания старших. Благодаря этим качествам им удаётся сохранить порог критического восприятия действительности, отсеивать вредную информацию. В некоторых мусульманских странах и регионах (например, Иордании, Сирии, Азербайджане) уровень суицидов самый низкий в мире и на протяжении ряда лет остаётся на нулевом уровне.

Полный текст статьи на сайте: Русская народная линия

В публикации использованы слайды и видеообзоры из лекций проекта Научи хорошему.

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Источник: whatisgood.ru