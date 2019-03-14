Здоровьесберегающие технологии Базарного-2

Для полноценного развития девочек и мальчиков образовательный процесс должен быть построен на основе научных данных об особенностях развития полов.

Отдельно стоит отметить гендерный подход. Одним из базовых принципов ЗСТ Базарного является параллельное обучение девочек и мальчиков по основным предметам в разных классах. Это обусловлено научно доказанной разницей в развитии психофизиологии полов.

С точки зрения образования и здоровья обучение должно базироваться на основе естественных потребностей девочек и мальчиков. Одна из базовых потребностей, которая фундаментально влияет на формирование психики и тела, является физическая активность.

Заметки на полях. Проведённый в 2014 году мониторинг среди 2500 учеников в Азербайджане показывает, что 40% мальчиков 11 класса отстают от нормального физического развития. У девочек эта цифра меньше в 2 раза.

Окончательное формирование репродуктивной и эндокринной систем организмов как мальчиков, так и девочек требует двигательной активности. При этом для полноценного развития организма мальчика объём физических нагрузок должен быть примерно в 5-6 раз больше, чем это необходимо для развития девочек.

Дефицит движения у мальчиков ведёт к недоразвитости репродуктивной и эндокринной систем, что в конечном итоге может выражаться в общей недоразвитости и бесплодии. У мальчика, который будет недостаточно двигаться, не сформируется соответствующий мужчине гормональный фон и психика.



Соответственно этому обстоятельству, если образ жизни общества навязывает мальчикам-подросткам гиподинамию, то такое общество идёт по пути биологического вырождения и подавления мужского начала.

Девочкам для развития их организма тоже требуется движение. Но если объём физических нагрузок для них превышает биологический оптимум, то для того, чтобы скелетно-мышечная система могла справляться с избыточными для девочки нагрузками, им требуется перестройка гормонального фона в сторону мужского типа.



Поэтому под воздействием избыточных для девочки систематических физических нагрузок происходит извращение развития её эндокринной системы, а скелетно-мышечная система обретает мужские черты (узкий таз, отсутствие талии, широкие плечи). Как следствие, избыточные физические нагрузки для девочек в период полового созревания влекут за собой далеко не только проблемы репродуктивного здоровья.

Соответственно, система образования должна обеспечивать необходимую двигательную активность как мальчикам, так и девочкам, что подразумевает специфику курсов физической культуры в мужском и женском образовании. Это необходимо для обеспечения репродуктивного и психического здоровья представителей обоих полов в новых поколениях.

Исследования под руководством профессора Базарного показали, что в условиях смешанного обучения мальчики феминизируются, а у девочек, наоборот, идёт мускулинизация. Женщина — феминистка или стерва, инфантильный мужчина или альфонс — прямые следствия смешанного обучения.



Таким образом разрушается основа для любого крепкого государства — семья и создаются предпосылки для вырождения населения. Именно неадекватная природе человека система смешанного обучения и воспитания и соответствующая культура, а не природа, производит на свет гомосексуализм и прочие массовые отклонения от нормального взросления человека.

Обучение девочек и мальчиков согласно ЗСТ должно проходить в рамках одного образовательного учреждения в параллельных классах или группах(в детских садах) с соответствующим оформлением, содержанием и нагрузками. При этом немаловажно, чтобы у мальчиков процесс вёл мужчина, а у девочек — женщина. Остранение мужчин от образования — массовая диверсия.



В японских школах, например, при сокращении количества учителей мужчин более чем наполовину, ставится вопрос о закрытии образовательного учреждения.

Результаты применения

Главный результат применения здоровьесберегающих технологий: впервые за 200 лет эпохи всеобщего обучения из практики учебного процесса исчезли традиционные признанные во всём мире школьные формы патологии (близорукость, нарушения развития позвоночника, обмена веществ, сердечно–сосудистые нарушения, нервно–психические расстройства и другие).

Это подтверждено официальными заключениями НИИ РАН, РАМН, а также Министерства здравоохранения РФ. Отмечается положительное влияние на сохранение и укрепление здоровья детей, а именно:



в 2-4 раза снижается заболеваемость учащихся и болезни костно-мышечного аппарата, сердечно –сосудистой системы, репродуктивной системы, желудочно-кишечного тракта, нервно-психической сферы и других систем ребёнка;



проявления нервно-психических срывов, различных форм агрессии у детей уменьшается в 5–6 раз;



жизнестойкость организма ребёнка увеличивается в 2-3раза;



плотность двигательной активности на уроке возрастает в 5-8 раз;



Предложенные принципы не просто укрепляют и развивают здоровье детей, но и способствуют более глубокому и прочному усвоению знаний, умений и навыков в более короткие сроки, снимая при этом проблему перегрузки и переутомления школьников.Также важно отметить то, что к настоящему времени эта программа прошла практическую апробацию уже в течение 40 лет на базе более 1000 детских садов и школ России и республик постсоветского пространства.

Класс девочек в Земской гимназии г. Балашиха

В результате использования только одних конторок и динамического режима обучения дети сохраняют и развивают психическое и физическое здоровье, улучшается успеваемость и концентрация внимания на уроках.



Значительно сокращаются риски или останавливается развитие сотен заболеваний: ожирения, диабета, проблем зрения, сколиоза, ослабления фертильной функции, плоскостопия, различных патологий при рождении детей, шизофрении, а также множества других психических нарушений.

Всё это подтверждается множеством исследований и на Западе, в частности, в Австралии, Финляндии и США. На примере Азербайджана: в 2015/2016 учебном году в Баку функционировали 67 классов «Здоровое образование» в 34 образовательных учреждениях. В функционирующих c 2014 года 15 классах «Здоровое образование» проведен медицинский мониторинг, в ходе которого было установлено, что применяемые в этих классах технологии положительно влияют на здоровье детей.

В то же время было установлено, что обучающиеся в таких классах ученики лучше развиваются с интеллектуальной точки зрения, повышается их интерес к обучению и улучшается эмоционально-психологическое состояние. При этом речь идёт не об общих констатациях типа «здоров-нездоров», а о строго количественных замерах, которые позволяют оценить динамику той или иной подсистемы организма, а также его состояние и развитие в целом.



Количественные экспресс-тесты по всем этим показателям были разработаны лабораторией Базарного более 30 лет назад и позволяют проводить мониторинг здоровья учащихся даже низко квалифицированными специалистами.

Заметки на полях Под работой стоя подразумевается, что бóльшее количество рабочего времени вы проводите в вертикальном положении, в основном, стоя. Также, как когда говорят про сидячую работу, то это не значит, что при этом подразумевается постоянное и неподвижное сидение: вы можете ходить, разговаривая по телефону, к коллегам, на обед, в магазин и т. д.



Но тем не менее подавляющее количество времени вы проводите в сидячем положении. Также необходимо отметить, что при использовании столов для работы стоя и конторок человек не может стоять неподвижно и постоянно осуществляет малые формы двигательной активности: переносит вес с ноги на ногу, ходит около стола и пр.

На Западе

До недавнего времени в мировой науке широко не исследовались взаимосвязи между различными видами серьёзных заболеваний, поразивших современное общество, системой образования и обездвиженностью, которая была вызвана повсеместной автоматизацией труда людей во всех областях их жизнедеятельности.

Основные проблемы здравоохранения и образования, которые решают эти технологии сегодня, признаны ВОЗ(Всемирной Организацией Здравоохранения) и на государственном уровне в США, Норвегии, Швеции, Финляндии, Австралии, Великобритании, Азербайджане, Канаде и других странах. За исключением проблемы смешанного обучения полов, что признаётся только в Азербайджане.

Базовые элементы здоровьесберегающих технологий(обучение в режиме свободы движения, учёт эргономики образовательной среды) используются сегодня уже в сотнях школ США, а также в ряде других стран(Финляндии, Швеции, Германии, Голландии, Англии и пр.).

Дети работают за столами для работы стоя в школе США. Стоит отметить, что использовать без стульев столы для работы стоя по технологии Базарного недопустимо. Ребёнку необходимо предоставить возможность присесть.

Распространение пока не носит массовый характер, но в ряде стран работа в этом направлении идёт уже на государственном уровне. Это, прежде всего, Финляндия и США, где существуют и уже несколько лет успешно работают соответствующие государственные программы Schools on Move(https://liikkuvakoulu.fi/english ) и Let’s Move(https://letsmove.obamawhitehouse.archives.gov/, после ухода Обамы называется Active Schools https://www.activeschoolsus.org/ ).

В 2010 году профессор Базарный вместе с сенатором от Ставропольского края А.А. Коробейниковым выступили с докладом по здоровьесберегающим технологиям в ПАСЕ(Парламентской Ассамблее Европы), где получили общее одобрение. По результату совместной поддержки ПАСЕ и Совета Федерации тогда было выпущено несколько публикаций, книга В.Ф. Базарного «Дитя человеческое» и фильм «Обездвиженность — болезнь цивилизации» с участием ряда известных специалистов и личностей.

В США и в целом на Западне пионером этого направления является Джеймс Левин (James A. Levine) — доктор медицинских и философских наук из клиники Мейо и университета Аризоны. Доктор Левин сегодня самый известный в мире специалист по сидению и проблемам лишнего веса.

Доктор Левин сам с детства страдал от избыточного веса и именно через эту личную проблему раскрыл причину массового ожирения современного человечества. Честный подход, обусловленный перенесённым личным страданием, и открытый разум позволили ему дойти до сути проблемы и первому на Западе поднять флаг борьбы с обездвиженностью «цивилизованного» мира, тем самым вызвав шквал недовольства и обвинений от так называемого научного сообщества.

Но годы упорного труда дали свои плоды: сегодня фундаментальный вред для человеческого организма от сидения официально признан как в США, так и в Канаде, Австралии и ЕС; доктор Левин сотрудничает с правительством США, консультирует многие десятки компаний и учебных заведений, которые начинают вставать со своих удобных стульев и кресел.

В Финляндии с 2012 года официально признана опасность для здоровья нации обездвиженного обучения и принята соответствующая государственная профилактическая программа «Школы в движении», которая успешно работает уже 5 лет и охватывает собой около 80% всех школьников.

«В 2011 году 16,1% 11-летних детей Сейняйоки имели избыточный вес. К 2015 году этот показатель снизился до 8,2%. .. Столы для работы стоя позволяют ученикам укреплять основные мышцы во время учебы»

Всего за последнее десятилетие было опубликовано более 10000 исследований на тему влияния продолжительного сидения и обездвиженности на организм человека.

Заметки на полях Ссылки на международные медицинские информационные базы по теме вреда от сидения: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=sitting+sedentary http://link.springer.com/search?query=sitting+sedentary

Использование сегодня

Хотя ЗСТ и используются в образовательных учреждениях с начала 80-х годов в СССР, но широкого распространения пока так и не получили.

На данный момент на государственном уровне используются и внедряются в Азербайджане(около 100 классов) и Белоруссии. Под научным руководством профессора Базарного министерством образования Азербайджана в 2014 году была запущена программа «Здоровое образование», которая в результате массовых исследований подтвердила свою эффективность за первый же год.

Министр образования Азербайджана Микаил Габбаров в 2014 году о внедрении ЗСТ:

«– Говоря о пилотных классах, не могу не упомянуть проект «Здоровое образование», основной целью которого является совмещение образовательного процесса с охраной здоровья детей. Потому что современные тренды нас беспокоят: перегруженные программы, перегруженные портфели, необходимость для школьников большую часть времени сидеть за партой, эргономика классов. С 15 сентября в шести школах Баку в начальных классах обучение будет проходить по пилотной методике «Здоровое образование»..

– Речь идет о методике Владимира Базарного?

– Он один из консультантов. Мы используем в этом проекте не только методику Владимира Базарного, но и опыт, технологии США, Канады, Европы. Основная цель этого проекта, чтобы наши дети не получали образование за счет своего здоровья. Охрана здоровья и качественное образование должны идти рука об руку.»

Общий вида класса ЗСТ в школе 47 г. Баку. На данном фото вы можете увидеть почти все базовые элементы оборудования школьного кабинета.

В России школы есть почти в каждом регионе и крупном городе. Но распространение носит общественно-инициативный характер и поэтому даже приблизительной статистики использования на данный момент нет.

Особенно здесь можно выделить Белгород, где около 30 школ используют здоровьесберегающие технологии при непосредственном содействии местной исполнительной власти и губернатора Савченко. В Белгороде также функционируют несколько десятков классов с параллельным образованием девочек и мальчиков.

Ранее внедрение здоровьесберегающих технологий было приоритетом экс-губернаторов Красноярского края, Ставрополья и республики Коми. Также здоровьесберегающие технологии используются в незначительном количестве детских садов и центров стран СНГ. Из бывших республик СССР активнее всего это направление развивает Беларусь.

К сожалению, часто упоминаемые 3000 школ, в которых используются здоровьесберегающие технологии, в реальности оказывается мифом. Причём, на наш взгляд, мифом опасным, так как он создаёт иллюзию, что работа уже идёт полным ходом и нам самим делать ничего не нужно. В действительности, о них даже мало кто слышал даже среди руководства школ и учителей.

Законодательство и стандарты

В.В. Путин в 2012 году в классе ЗСТ гимназии Саяногорска

В 2012 году В.В. Путин посетил гимназию в Саяногорске ( Республика Хакасия), где используются здоровьесберегающие технологии, был удивлён необычным оборудованием класса, а также хорошим здоровьем и успеваемостью учащихся. 1 июня 2012 года был издан Указ Президента №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей», согласно которому, помимо прочего, здоровьесберегающие технологии должны внедряться повсеместно.

Технологии обеспечивают реализацию главной задачи каждого образовательного учреждения – выполнение базовых федеральным законов РФ «О гарантиях прав ребенка РФ», «Об охране здоровья граждан», «Об образовании», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



Это единственная здоровьеразвивающая технология, которая признана научным открытием Академией медицинских наук, одобрена институтами Минздрава РФ, РАМН, РАН, утверждена Правительством как общая федеральная программа. ЗСТ прошли практическую апробацию в течение 28 лет на базе более тысячи детских садов и школ, они имеют санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава РФ.



Используемое оборудование включено в список Министерства образования и Науки. В 2015 году Совет Муфтиев России выдал «халяльный» сертификат.



Принятые в Европе и России стандарты в области эргономики требуют при создании рабочего места обеспечить возможности изменения позы (Европейский стандарт ЕН 614-1-95, ГОСТ Р ЕН 614-1 2003). Работа по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательные учреждения РФ поддерживается Комитетом по образованию Государственной Думы РФ.

Коллективом В.Ф. Базарного был разработан методический пакет документов для самостоятельного внедрения в школах России. В нём есть рекомендации не только для энтузиастов, но и для органов исполнительной власти и директоров образовательных учреждений.

Методический пакет документов Методический пакет документов для внедрения и полные выдержки из законов доступны в виде архива по следующему адресу: http://www.pedpoema21.ru/files/Pedpoema-MethodPack-1.zip Почти все книги и основные публикации профессора Базарного доступны для бесплатного скачивания у него на официальном сайте: www.bazarny.ru

Необходимость создания центра внедрения

В 90-х годах в Сергиевом-Посаде под руководством профессора Базарного существовала научно-внедренческая лаборатория, которая работала и как центр распространения. На сегодняшний день никакого центра распространения нет, целенаправленной организацией процесса, методическим сопровождением, проведением семинаров, разработкой новых материалов и подготовкой учителей никто, кроме небольшого коллектива энтузиастов не занимается.



Организация государственного центра затруднена необходимостью межведомственной координации, отсутствием политической воли, непониманием важности этого вопроса и прочими особенностями структуры госвласти и её кадров.

Сегодня назрела острая необходимость в организации такого центра по координации и методическому обеспечению распространения и внедрения здоровьесберегающих технологий в России: в садах, школах, в домашних условиях, детских центрах, вузах и т. д. В стране сейчас этот процесс проходит стихийно, без соответствующего сопровождения и классы закрываются сразу после ухода инициаторов со своих должностей или выпуска своих детей, для которых они и внедряли эти технологии.

Подобный центр должен заниматься координацией распространения в регионах, информационно-рекламным сопровождении и научно-методическим обеспечением процесса внедрения технологий, в дальнейшем — подготовкой преподавателей, а также общей просветительской деятельностью в этом

направлении. Такой центр мог бы работать как с собственной базой в виде офиса, так и осуществляя основную деятельность через интернет и выездные мероприятия.

Основными задачами этого центра, на наш взгляд, должны быть следующие:



Взаимодействие с Государственной Думой, Министерствами Просвещения и Здравоохранения, региональными и местными органами исполнительной власти РФ по внедрению здоровьесберегающих технологий. Разработка обращений и методических рекомендаций для органов исполнительной власти.

Общая координация родителей, активных граждан и НКО в регионах по внедрению технологий. Обработка обратной связи. На данный момент во многих регионах есть свои группы.

Организация пилотной и экспериментальной площадки центра на базе одной или нескольких школ в виде полностью переоборудованных классов, с организацией мониторинга здоровья и поддержкой учителей.

Разработка и публикация методических, научных и информационных материалов. Создание видео-роликов, съёмка интервью.

Подготовка учителей и специалистов.

Обработка полученного опыта, организация конференций и развитие здоровьесберегающих технологий во всех отношениях.

Создание и поддержка сайта центра с онлайн- картой и списком всех образовательных учреждений, где используются технологии.

Распространение информации через собственные веб-сайты и социальные сети.

Взаимодействие с другими педагогами-новаторами, авторами методик и специалистами в сфере образования и здравоохранения.

Разработка здоровьесберегающих программ для взрослых: для дома, офисов и учреждений.

Дальнейшие исследования и общее развитие направления.



Необходимо отметить, что все эти задачи и общая работа так или иначе выполняется и сейчас, но из-за отсутствия централизованной работы происходит нерегулярно, очень медленно и неэффективно. Также страдает качество распространяемых материалов.

Заметки на полях. Не только для детей. В 1982 году за разработку системы «охраны здоровья в школах и на производствах напряжённого зрительного профиля» профессор В.Ф. Базарный был награждён 2-мя золотыми, 2-мя серебряными и 2-мя бронзовыми медалями на выставке ВДНХ. Решения для «производств напряжённого зрительного профиля» включали в себя обычные офисы и учреждения, которым также предлагалось начать работать в режиме динамических поз, преимущественно стоя.



Подобные решения пригодные для массового внедрения появились на Западе только немногим более 10 лет назад. Подробнее об особенностях и значении решений для взрослых читайте в материалах проекта «Учимся Стоя. Работаем Стоя. Живём в движении»: www.planet-standup.com и наших последующих публикациях.

Заключение

Сегодня трудно оценить масштаб трагедии, которая незаметно для нас происходит в школах и детских садах. Миллионы детей теряют здоровье и свой жизненный потенциал. Но у нас есть всё, для того чтобы этот остановить. Предложенные уже 40 лет назад ЗСТ должны стать основой нашей системы образования.

И дело тут не в гении Базарного, а в том, что он вместе с группой советских учёных смог выявить техногенные факторы, которые негативно влияют на развитие человека, и предложить решения этой проблемы, основанной не на каких-то личных изобретениях, а базирующихся на выявленных природных генетических закономерностях взросления организма.



То есть здоровьесберегающие технологии Базарного — это не просто технологии какого-то учёного, а технологии самой природы, не учитывающее которых общество обречено на вырождение.

На основе действия волонтёров и энтузиастов решать дальше проблему здоровья нашей большой страны невозможно. Для этого требуется организация российского научно — методического центра под компетентным научным руководством.



Сможет ли общество самоорганизоваться и создать подобный центр в качестве общественной инициативы или внедрение здоровьесберегающих технологий станет результатом чей-то политической воли, покажет время. Но что точно можно сказать сейчас, и что является научным фактом, так это то, что при существующей системе образования у нашей страны и общества в целом нет никаких шансов в ближайшей перспективе даже на элементарное выживание.

Депутат Государственной Думы О.Н. Смолин за конторкой у себя в кабинете

«В последние годы некоторые чиновники ориентируются на Запад, бездумно заимствуя неадаптированные к российским условиям программы, в том числе подвергшиеся обоснованной критике и уже отвергнутые за рубежом.



Тем временем, Россия сама имеет уникальный опыт в образовании и многое может предложить Западу, в том числе и здоровьесберегающие методики, разработанные под научным руководством профессора В.Ф. Базарного, позволяющие кардинально улучшить здоровье детей в образовательном процессе. К великому сожалению, большинство сотрудников сферы образования и родителей не предполагают, что же на самом деле происходит с детьми в первые школьные годы, иначе они бы предприняли всё возможное, чтобы сохранить и укрепить психофизическое здоровье подрастающего поколения. Сегодня для этого есть всё необходимое». Смолин Олег Николаевич (депутат Госдумы всех созывов, первый зампред Комитета по образованию, член-корреспондент РАО, председатель ОД «Образование — для всех»).

ИАЦ

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